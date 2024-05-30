На фронте произошло 84 боевых столкновений с начала суток. Половина из них на Кураховском и Покровском направлениях, - Генштаб

С начала суток на фронтах российско-украинской войны произошло 84 боевых столкновения, из них половина - на Кураховском и Покровском направлениях.

Об этом пишут в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Боевые действия на Харьковщине

На Купянском направлении наши воины отражали семь атак захватчиков. Продолжается бой вблизи Андреевки. Новые авиаудары российские террористы нанесли по районам населенных пунктов Новоосиново (три управляемые авиабомбы) и Богуславка (один КАБ).

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении боевых столкновений не прибавилось, однако агрессор ударил десятью КАБами: шесть бомб - по району Дроновки, четыре - по Ямполю.

На Северском направлении продолжаются боевые столкновения вблизи Раздоловки и Белогоровки. Четыре КАБа враг сбросил на село Закитное, еще два - на город Северск, одна управляемая авиабомба россиян прилетела по Верхнекаменскому.

На Краматорском направлении произошло девять боевых столкновений. Силы обороны держат российских оккупантов под огневым контролем и проводят активные мероприятия.

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На Покровском направлении враг при поддержке авиации совершил 21 попытку прорвать рубежи нашей обороны. Боевые столкновения продолжаются в районе Сокола (на двух участках), Новоалександровки и Прогресса. По Александрополю оккупанты били пятью КАБами, еще одну такую бомбу задействовали для бомбардировки Нью-Йорка в Донецкой области. Уманское и Новоселовка подверглись атакам неуправляемыми авиационными ракетами - 12 и 11 соответственно.

На Кураховском направлении в районе города Красногоровка украинские воины отражают четыре штурмовые действия противника. В целом россияне осуществили 21 атаку.

Ситуация на юге

На Времовском направлении враг выпустил в районе Старомайорского 12 неуправляемых ракет.

На Приднепровском российские оккупанты ударили четырьмя НАРами вблизи Олешковских Песков.

Потери врага

Потери противника на Покровском и Кураховском направлениях вместе в настоящее время: безвозвратные - 155 российских оккупантов, раненые - 203. Уничтожено четыре танка, семь боевых бронемашин, пять авто и одну артсистему. Повреждены еще два танка, 3 ББМ, две пушки и два автомобиля.

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