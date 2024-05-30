На фронті відбулось 84 бойові зіткнення від початку доби. Половина з них на Курахівському та Покровському напрямках, - Генштаб

Від початку доби на фронтах російсько-української війни відбулося 84 бойові зіткнення, із них половина – на Курахівському та Покровському напрямках.

Про це пишуть в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Бойові дії на Харківщині

На Куп’янському напрямку наші воїни відбивали сім атак загарбників. Триває бій поблизу Андріївки. Нових авіаударів російські терористи завдали по районах населених пунктів Новоосинове (три керовані авіабомби) та Богуславка (один КАБ).

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку бойових зіткнень не додалося, однак агресор ударив десятьма КАБами: шість бомб – по району Дронівки, чотири – по Ямполю.

На Сіверському напрямку тривають бойові зіткнення поблизу Роздолівки і Білогорівки. Чотири КАБи ворог скинув на село Закітне, ще два – на місто Сіверськ, одна керована авіабомба росіян прилетіла по Верхньокам’янському.

На Краматорському напрямку відбулося дев’ять бойових зіткнень. Сили оборони тримають російських окупантів під вогневим контролем та проводять активні заходи.

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На Покровському напрямку ворог за підтримки авіації здійснив 21 спробу прорвати рубежі нашої оборони. Бойові зіткнення тривають у районі Сокола (на двох ділянках), Новоолександрівки та Прогресу. По Олександрополю окупанти били п’ятьма КАБами, ще одну таку бомбу задіяли для бомбардування Нью-Йорка на Донеччині. Уманське і Новоселівка зазнали атак некерованими авіаційними ракетами – 12 та 11 відповідно.

На Курахівському напрямку в районі міста Красногорівка українські воїни відбивають чотири штурмові дії противника. Загалом росіяни здійснили 21 атаку.

Ситуація на півдні

На Времівському напрямку ворог випустив у районі Старомайорського 12 некерованих ракет.

На Придніпровському російські окупанти вдарили чотирма НАРами поблизу Олешківських Пісків.

Втрати ворога

Втрати противника на Покровському і Курахівському напрямках разом на даний час: безповоротні - 155 російських окупантів, поранені - 203. Знищено чотири танки, сім бойових бронемашин, п’ять авто та одну артсистему. Пошкоджено ще два танки, 3 ББМ, дві гармати та два автомобілі.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 506 260 осіб (+1160 за добу), 7710 танків, 13101 артсистема, 14913 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА