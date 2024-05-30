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Новости Война
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НАТО (8642) Столтенберг (1619) помощь и поддержка (829)

Столтенберг будет просить союзников предоставлять Украине минимум 40 млрд евро ежегодно, - Reuters

Столтенберг проситиме союзників надавати Україні щонайменше 40 млрд євро щорічно, - Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен попросить союзников выделять не менее 40 миллиардов евро в год для финансирования военной помощи Украине.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на неназванного собеседника из НАТО, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что свою просьбу генсек Альянса собирается озвучить во время встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО в Праге 31 мая. Среди прочего на встрече министры планируют обсудить предоставление военной помощи Украине на более надежной долгосрочной основе.

Агентство пишет, что переговоры министров иностранных дел стран-членов НАТО будут сосредоточены на обсуждении деталей пакета поддержки Украины, который должен быть согласован на Вашингтонском саммите НАТО 9-11 июля и будет включать изменения в организации поставок вооружений.

"Нам нужен как минимум нынешний уровень поддержки, чтобы обеспечить предсказуемость, которая необходима Украине", - сказал представитель НАТО на условиях анонимности.

Читайте также: Столтенберг об ударах по территории РФ: Украинцам будет сложно защищаться, если они не смогут поражать военные объекты по ту сторону границы

Он добавил, что союзники по Альянсу уже предоставили Киеву около 40 миллиардов евро ежегодно с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ранее генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина все еще может победить в войне против России, если поддержка со стороны Альяса будет продолжаться.

Читайте также: Столтенберг об ударах по территории РФ: Украинцам будет сложно защищаться, если они не смогут поражать военные объекты по ту сторону границы
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Топ комментарии
+4
Нікому буде надавати. Війну на виснаження Україна не виграє.
Тільки повна і беззастережна допомога тут і зараз дасть шанс на перемогу.
Усе інше - безперспективна тягомотина....
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30.05.2024 22:13
+3
Андрій Борисович вже біжить свічку ставити,за здоров'я Столтенберга,в ФСБ МП до Паші Мерседеса).
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30.05.2024 21:58
+3
Та ви шо?Наївний ви,це фінансова допомога на закупівлю і виготовлення озброєння,самий ласий шматочок пирога,де зелені поставили на потік розкрадання,бо ті статті захищені держ.таємницею.
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30.05.2024 22:19
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Правила форума Совет форумчан
На півроку і без зупинок і недолугого затримання, будь ласка!
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30.05.2024 21:56 Ответить
Андрій Борисович вже біжить свічку ставити,за здоров'я Столтенберга,в ФСБ МП до Паші Мерседеса).
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30.05.2024 21:58 Ответить
Це військова допомога, а не фінансова.
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30.05.2024 22:08 Ответить
Та ви шо?Наївний ви,це фінансова допомога на закупівлю і виготовлення озброєння,самий ласий шматочок пирога,де зелені поставили на потік розкрадання,бо ті статті захищені держ.таємницею.
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30.05.2024 22:19 Ответить
Угорська наволоч вже посилено розробляє план, як цьому зашкодити.
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30.05.2024 21:59 Ответить
Для ЕС це капля в морi.
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30.05.2024 22:01 Ответить
від цього рашистського шефа НАТО .ВЖЕ БУВ ПШИК ПРО 100МЛРД..(((Генеральний секретар НАТО https://www.dw.com/uk/ens-stoltenberg/t-18462787 Єнс Столтенберг запропонував заснувати п'ятирічний пакет https://www.dw.com/uk/viiskova-dopomoha/t-62459731 військової допомоги Україні у розмірі 100 мільярдів євро (107 мільярдів доларів США). Про це у вівторок, 2 квітня, https://www.reuters.com/world/europe/nato-boss-floats-100-billion-euro-military-aid-fund-ukraine-2024-04-02/ повідомила з Брюсселя агенція Reuters з посиланням на п'ятьох дипломатів.)))
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30.05.2024 22:06 Ответить
40 млд від ЄС і 60 млд від США - тоді можна і рашку випихати
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30.05.2024 22:08 Ответить
про 60млрд в "газетах" прочитали?
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31.05.2024 00:28 Ответить
Амери вклали в Афган 950 млд дол - значить можуть - якшо хочуть
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31.05.2024 07:26 Ответить
може й можуть
в данному випадку 60млрд немає
є приблизно максимум 30млрд для України
7.8млрд PDA - правда на всі країни світу
1.6млрд FMF - для України
13млрд USAI - для України, десь через 7+ років
+ гуматірка десь 7млрд

а всі кажуть, що 60....
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31.05.2024 08:48 Ответить
Якшо виживем
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31.05.2024 07:20 Ответить
Нікому буде надавати. Війну на виснаження Україна не виграє.
Тільки повна і беззастережна допомога тут і зараз дасть шанс на перемогу.
Усе інше - безперспективна тягомотина....
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30.05.2024 22:13 Ответить
Огласите весь интервал---в смысле от минимума и до максимума. Очень последнее понятие взыграло в буйных фантазиях! Как пелось в старинной песенке ворюг ещё при сралине----...,,в темноте я замечаю чей то чемодан---сердце радостно играет, что же это там?...,,
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30.05.2024 22:18 Ответить
Дермак платить столтенбергу як лобісту,а ви переказуєте цю дурню від нього. Дивно що так мало тільки 40 ,а не 400
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30.05.2024 22:19 Ответить
тільки зеленському і його шоблі не давайте, бо *******ь!
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30.05.2024 22:23 Ответить
НАТО постійно обіцяє багато, а робить мало.
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30.05.2024 22:31 Ответить
При 120 лярдів щорічно, які витрачає на війну росія.
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30.05.2024 22:39 Ответить
Це поки українці не закінчаться?
Ви б так занепокоювались долею України до війни...
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30.05.2024 22:46 Ответить
минимум
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30.05.2024 22:50 Ответить
Який же Столтенберг тупий! Україні потрібні не 40 млрд щороку, а десь 100 млрд два роки чи три. Це спринт, а не марафон. Війну на виснаження Україна програє!
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30.05.2024 23:07 Ответить
 
 