Столтенберг проситиме союзників надавати Україні щонайменше 40 млрд євро щорічно, - Reuters

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг має намір попросити союзників виділяти щонайменше 40 мільярдів євро на рік для фінансування військової допомоги Україні.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на неназваного співрозмовника з НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що своє прохання генсек Альянсу збирається озвучити під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у Празі 31 травня. Серед іншого на зустрічі міністри планують обговорити надання військової допомоги Україні на більш надійній довготерміновій основі.

Агентство пише, що переговори міністрів закордонних справ країн-членів НАТО будуть зосереджені на обговоренні деталей пакета підтримки України, який має бути узгоджений на Вашингтонському саміті НАТО 9-11 липня і включатиме зміни в організації постачання озброєнь.

"Нам потрібен як мінімум нинішній рівень підтримки, щоб забезпечити передбачуваність, яка необхідна Україні", - сказав представник НАТО на умовах анонімності.

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Він додав, що союзники по Альянсу вже надали Києву близько 40 мільярдів євро щорічно від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Раніше генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна все ще може перемогти у війні проти Росії, якщо підтримка з боку Альянсу триватиме.

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