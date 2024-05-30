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Новини Війна
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Столтенберг проситиме союзників надавати Україні щонайменше 40 млрд євро щорічно, - Reuters

Столтенберг проситиме союзників надавати Україні щонайменше 40 млрд євро щорічно, - Reuters

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг має намір попросити союзників виділяти щонайменше 40 мільярдів євро на рік для фінансування військової допомоги Україні.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на неназваного співрозмовника з НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що своє прохання генсек Альянсу збирається озвучити під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у Празі 31 травня. Серед іншого на зустрічі міністри планують обговорити надання військової допомоги Україні на більш надійній довготерміновій основі.

Агентство пише, що переговори міністрів закордонних справ країн-членів НАТО будуть зосереджені на обговоренні деталей пакета підтримки України, який має бути узгоджений на Вашингтонському саміті НАТО 9-11 липня і включатиме зміни в організації постачання озброєнь.

"Нам потрібен як мінімум нинішній рівень підтримки, щоб забезпечити передбачуваність, яка необхідна Україні", - сказав представник НАТО на умовах анонімності.

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Він додав, що союзники по Альянсу вже надали Києву близько 40 мільярдів євро щорічно від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Раніше генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна все ще може перемогти у війні проти Росії, якщо підтримка з боку Альянсу триватиме.

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Автор: 

НАТО (6440) Столтенберг Єнс (1595) допомога і підтримка (1160)


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Топ коментарі
+4
Нікому буде надавати. Війну на виснаження Україна не виграє.
Тільки повна і беззастережна допомога тут і зараз дасть шанс на перемогу.
Усе інше - безперспективна тягомотина....
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30.05.2024 22:13
+3
Андрій Борисович вже біжить свічку ставити,за здоров'я Столтенберга,в ФСБ МП до Паші Мерседеса).
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30.05.2024 21:58
+3
Та ви шо?Наївний ви,це фінансова допомога на закупівлю і виготовлення озброєння,самий ласий шматочок пирога,де зелені поставили на потік розкрадання,бо ті статті захищені держ.таємницею.
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30.05.2024 22:19
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На півроку і без зупинок і недолугого затримання, будь ласка!
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30.05.2024 21:56 Відповісти
Андрій Борисович вже біжить свічку ставити,за здоров'я Столтенберга,в ФСБ МП до Паші Мерседеса).
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30.05.2024 21:58 Відповісти
Це військова допомога, а не фінансова.
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30.05.2024 22:08 Відповісти
Та ви шо?Наївний ви,це фінансова допомога на закупівлю і виготовлення озброєння,самий ласий шматочок пирога,де зелені поставили на потік розкрадання,бо ті статті захищені держ.таємницею.
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30.05.2024 22:19 Відповісти
Угорська наволоч вже посилено розробляє план, як цьому зашкодити.
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30.05.2024 21:59 Відповісти
Для ЕС це капля в морi.
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30.05.2024 22:01 Відповісти
від цього рашистського шефа НАТО .ВЖЕ БУВ ПШИК ПРО 100МЛРД..(((Генеральний секретар НАТО https://www.dw.com/uk/ens-stoltenberg/t-18462787 Єнс Столтенберг запропонував заснувати п'ятирічний пакет https://www.dw.com/uk/viiskova-dopomoha/t-62459731 військової допомоги Україні у розмірі 100 мільярдів євро (107 мільярдів доларів США). Про це у вівторок, 2 квітня, https://www.reuters.com/world/europe/nato-boss-floats-100-billion-euro-military-aid-fund-ukraine-2024-04-02/ повідомила з Брюсселя агенція Reuters з посиланням на п'ятьох дипломатів.)))
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30.05.2024 22:06 Відповісти
40 млд від ЄС і 60 млд від США - тоді можна і рашку випихати
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30.05.2024 22:08 Відповісти
про 60млрд в "газетах" прочитали?
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31.05.2024 00:28 Відповісти
Амери вклали в Афган 950 млд дол - значить можуть - якшо хочуть
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31.05.2024 07:26 Відповісти
може й можуть
в данному випадку 60млрд немає
є приблизно максимум 30млрд для України
7.8млрд PDA - правда на всі країни світу
1.6млрд FMF - для України
13млрд USAI - для України, десь через 7+ років
+ гуматірка десь 7млрд

а всі кажуть, що 60....
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31.05.2024 08:48 Відповісти
Якшо виживем
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31.05.2024 07:20 Відповісти
Нікому буде надавати. Війну на виснаження Україна не виграє.
Тільки повна і беззастережна допомога тут і зараз дасть шанс на перемогу.
Усе інше - безперспективна тягомотина....
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30.05.2024 22:13 Відповісти
Огласите весь интервал---в смысле от минимума и до максимума. Очень последнее понятие взыграло в буйных фантазиях! Как пелось в старинной песенке ворюг ещё при сралине----...,,в темноте я замечаю чей то чемодан---сердце радостно играет, что же это там?...,,
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30.05.2024 22:18 Відповісти
Дермак платить столтенбергу як лобісту,а ви переказуєте цю дурню від нього. Дивно що так мало тільки 40 ,а не 400
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30.05.2024 22:19 Відповісти
тільки зеленському і його шоблі не давайте, бо *******ь!
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30.05.2024 22:23 Відповісти
НАТО постійно обіцяє багато, а робить мало.
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30.05.2024 22:31 Відповісти
При 120 лярдів щорічно, які витрачає на війну росія.
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30.05.2024 22:39 Відповісти
Це поки українці не закінчаться?
Ви б так занепокоювались долею України до війни...
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30.05.2024 22:46 Відповісти
минимум
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30.05.2024 22:50 Відповісти
Який же Столтенберг тупий! Україні потрібні не 40 млрд щороку, а десь 100 млрд два роки чи три. Це спринт, а не марафон. Війну на виснаження Україна програє!
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30.05.2024 23:07 Відповісти
 
 