Германия будет рассматривать вопрос разрешения бить по РФ ее оружием, - Писториус
Германия рассмотрит вопрос разрешения для Украины наносить удары немецким оружием по территории России.
Об этом сказал министр обороны ФРГ Борис Писториус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Комментируя дискуссии о разрешении Украине использовать на территории России немецкое оружие, глава немецкого оборонного ведомства напомнил, что, во-первых, канцлер ФРГ Олаф Шольц вчера "однозначно" сказал, что немецкое оружие можно применять в "рамках международного права".
Также Писториус добавил, что двусторонние договоры существуют "не для того, чтобы их публично обсуждать, проводить какие-то "красные линии", что терпимо, а что нетерпимо".
"В-третьих, это то, что мы будем рассматривать", - сказал немецкий министр.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что правительство Германии постепенно и "осторожно" отказывается от своих оговорок относительно разрешения Украине бить немецким оружием по военным целям на территории России. Кроме того, 30 мая министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с необъявленным визитом в Одессу и анонсировал пакет поддержки Украине на 500 миллионов евро.
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