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Заместитель министра по делам ветеранов Сивак уходит в отставку

Заступниця Мінветеранів Оксана Сивак іде у відставку

Оксана Сивак, которая была назначена заместителем министра по делам ветеранов по вопросам европейской интеграции в 2023 году, объявила, что уходит с должности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила Сивак в Facebook.

"Когда я шла на эту должность, то видела много насущных вопросов, которые должно было решить Министерство. Многие из них нам удалось реализовать - были проведены встречи с международными партнерами из Великобритании, США, Франции, Дании, Швейцарии, Польши, налажено сотрудничество с нашими международными партнерами и их представительствами в Украине", - отметила она.

По словам Сивак, за этот период заключено два Соглашения о международной технической помощи, а именно:

  • с германским GIZ начат проект "Гендерно-чувствительные подходы к ментальному здоровью и психосоциальной поддержке в Украине" на сумму 5.6 млн евро;
  • с IREX продлен проект "Украинский фонд быстрого реагирования" на дополнительную сумму финансирования более 6,5 млн евро.

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Сивак рассказала о результатах своей работы на должности

"Мы организовали первый Саммит по результатам которого было подписано три меморандума о сотрудничестве с международными организациями, по развитию реабилитации для ветеранов, а также по созданию сети центров психологического, физического и спортивного восстановления ветеранов.

Мы открыли Бородянский ЦСПР и концептуально изменили подходы к созданию ветеранских пространств, как мест, созданных в первую очередь для ветерана, мест, где ветеран сможет провести досуг в кругу своих побратимов, получить психологическую помощь и поддерживать свое физическое состояние в адаптивных спортзалах", - пишет уже бывшая заместитель министра,

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Также за это время, в Министерстве ветеранов наладили диалог с общественностью, которая была активно привлечена к наработке проекта закона "Об основных принципах ветеранской политики в Украине".

"Благодаря нашей команде началась практическая реализация Постановления "Некоторые вопросы оказания психологической помощи ветеранам войны, членам их семей и некоторым другим категориям лиц", началось наполнение Реестра субъектов оказания психологической помощи ветеранам и членам их семей, были предоставлены и возмещены первые услуги по психологической помощи.

Благодаря совместной работе нашей команды с Минздравом, НСЗУ, Минреинтеграции, Минобороны - ветераны получат новую услугу, до сих пор не предусмотренную Программой медицинских гарантий - плановую стоматологическую помощь", - отметила Сивак.

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По словам Сивак, ее приоритетом было и есть "привлечение ветеранов к работе Министерства, к наработке стратегических документов, ведь главный мой принцип - не делать ничего для вас, без вас".

"Сейчас пришло время перемен, впереди новый интересный путь, новые вызовы. Я иду туда, где смогу быть еще более полезной, но направление остается неизменным - заботиться о здоровье наших Героев", - добавила она.

Напомним, в декабре 2023 года Кабинет министров назначил двух заместителей в Министерство по делам ветеранов - Сивак Оксану Васильевну и Токарчук Татьяну Васильевну.

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отставка (3153) Министерство по делам ветеранов (232)


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Яке горе, яке горе: Заступниця Мінветеранів Сивак іде у відставку.
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31.05.2024 09:29 Ответить
Прібарахлілась атлічна - правнукам хватіт
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31.05.2024 09:42 Ответить
100пудово! Тільки на одній програмі 5+ мільйонів євро пропустили через пралку! А скільки взагалі було? У них гарна тактика - посидів на посаді, набрав "нєучтьонкі" і...як отой партєєц "тіхо ушол в лєс"....від гріха подалі.
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31.05.2024 10:58 Ответить
вже накрала?
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31.05.2024 09:43 Ответить
Міністри приходять багато говорять потім йдуть а прблем від їхньої діяльності стає все більше
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31.05.2024 10:16 Ответить
Наладила контакты с зарубежными партнерами - нашла себе теплое местечко у этих же партнеров ... только в европейской стране. Вполне допускаю, что гамотная, толковая (дуру не пригласили бы). Стандартная история. Отток мозгов за кордон. Процесс массовый. С чем останется Украина? ...
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31.05.2024 10:33 Ответить
Пропутина сначала удрала теперь ее зам. На хрена было создавать это корыто вместо того что бы направить целевые деньги совбезам.Сколько денег пропало и сперли и скольким можно было помочь ветеранам.
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31.05.2024 11:06 Ответить
 
 