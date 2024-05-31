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Заступниця міністра у справах ветеранів Сивак іде у відставку

Заступниця Мінветеранів Оксана Сивак іде у відставку

Оксана Сивак, яка була призначена заступницею міністра у справах ветеранів з питань європейської інтеграції у 2023 році, оголосила, що йде з посади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Сивак у Facebook.

"Коли я йшла на цю посаду, то бачила багато нагальних питань, які мало вирішити Міністерство. Багато з них нам вдалося реалізувати – були проведені зустрічі з міжнародними партнерами з Великої Британії, США, Франції, Данії, Швейцарії, Польщі, налагоджене співробітництво з нашими міжнародними партнерами та їх представництвами в Україні", - зазначила вона.

За словами Сивак, за цей період укладено дві Угоди про міжнародну технічну допомогу, а саме:

  •  з німецьким GIZ розпочато проєкт "Гендерно-чутливі підходи до ментального здоров’я та психосоціальної підтримки в Україні" на суму 5.6 млн євро;
  •  з IREX продовжено проєкт "Український фонд швидкого реагування" на додаткову суму фінансування понад 6,5 млн євро.

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Сивак розповіла про результати своєї роботи на посаді

"Ми організували перший Саміт за результатами якого було підписано три меморандуми про співпрацю з міжнародними організаціями, щодо розвитку реабілітації для ветеранів, а також щодо створення мережі центрів психологічного, фізичного та спортивного відновлення ветеранів.

Ми відкрили Бородянський ЦСПР і концептуально змінили підходи до створення ветеранських просторів, як місць, створених в першу чергу для ветерана, місць, де ветеран зможе провести дозвілля в колі своїх побратимів, отримати психологічну допомогу та підтримувати свій фізичний стан в адаптивних спортзалах", - пише вже колишня заступниця міністра.

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Також за цей час, у Міністерстві ветеранів налагодили діалог з громадськістю, яка була активно залученою до напрацювання проекту закону "Про основні засади ветеранської політики в Україні".

"Завдяки нашій команді почалася практична реалізація Постанови "Деякі питання надання психологічної допомоги ветеранам війни, членам їх сімей та деяким іншим категоріям осіб", розпочалось наповнення Реєстру суб’єктів надання психологічної допомоги ветеранам та членам їх родин, були надані та відшкодовані перші послуги із психологічної допомоги.

Завдяки спільній роботі нашої команди з МОЗ, НСЗУ, Мінреінтеграції, Міноборони – ветерани отримають нову послугу, досі не передбачену Програмою медичних гарантій – планову стоматологічну допомогу", - наголосила Сивак.

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За словами Сивак, її пріоритетом було і є "залучення ветеранів до роботи Міністерства, до напрацювання стратегічних документів, адже головний мій принцип – не робити нічого для вас, без вас". 

"Зараз прийшов час змін, попереду новий цікавий шлях, нові виклики. Я йду туди, де зможу бути ще більш корисною, але напрям лишається незмінним – дбати про здоров’я наших Героїв", - додала вона.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Кабінет міністрів призначив двох заступників в Міністерство у справах ветеранів - Сивак Оксану Василівну та Токарчук Тетяну Василівну.

Автор: 

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Яке горе, яке горе: Заступниця Мінветеранів Сивак іде у відставку.
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31.05.2024 09:29 Відповісти
Прібарахлілась атлічна - правнукам хватіт
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31.05.2024 09:42 Відповісти
100пудово! Тільки на одній програмі 5+ мільйонів євро пропустили через пралку! А скільки взагалі було? У них гарна тактика - посидів на посаді, набрав "нєучтьонкі" і...як отой партєєц "тіхо ушол в лєс"....від гріха подалі.
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31.05.2024 10:58 Відповісти
вже накрала?
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31.05.2024 09:43 Відповісти
Міністри приходять багато говорять потім йдуть а прблем від їхньої діяльності стає все більше
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31.05.2024 10:16 Відповісти
Наладила контакты с зарубежными партнерами - нашла себе теплое местечко у этих же партнеров ... только в европейской стране. Вполне допускаю, что гамотная, толковая (дуру не пригласили бы). Стандартная история. Отток мозгов за кордон. Процесс массовый. С чем останется Украина? ...
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31.05.2024 10:33 Відповісти
Пропутина сначала удрала теперь ее зам. На хрена было создавать это корыто вместо того что бы направить целевые деньги совбезам.Сколько денег пропало и сперли и скольким можно было помочь ветеранам.
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31.05.2024 11:06 Відповісти
 
 