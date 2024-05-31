Сырский и глава Объединенного комитета начштабов США Браун обсудили насущные потребности ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Куинтон Браун обсудили по телефону насущные потребности украинской армии, учитывая оперативную обстановку на фронте и стратегические задачи Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Сырский сообщил в Фейсбуке.

"Второй раз за месяц был разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Куинтоном Брауном", - отметил он.

Сырский отметил, что выразил благодарность за чрезвычайно важную военно-техническую помощь: боеприпасы, управляемые ракеты и инженерную технику.

"Каждая единица военной техники и оружия проходит испытания в реальных боевых условиях, что укрепляет военный потенциал наших партнеров", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

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Украина и США обсудили насущные потребности украинского войска, учитывая оперативную обстановку на фронте и стратегические задачи Украины.

"Со своей стороны генерал Браун поблагодарил за поздравления с Днем Вооруженных сил США и украинские инициативы, которые наше государство инвестирует в международную безопасность", - добавил Сырский.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров провели телефонный разговор с Верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи и командующим Группой содействия безопасности Украины, генерал-лейтенантом США Антонино Агуто.