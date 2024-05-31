Сирський і голова Об’єднаного комітету начштабів США Браун обговорили нагальні потреби ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Куінтон Браун обговорили телефоном нагальні потреби української армії з огляду на оперативну обстановку на фронті та стратегічні задачі України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сирський повідомив у Фейсбуці.

"Вдруге протягом місяця мав розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Куінтоном Брауном", - зазначив він.

Сирський зауважив, що висловив вдячність за надзвичайно важливу військово-технічну допомогу: боєприпаси, керовані ракети та інженерну техніку.

"Кожна одиниця військової техніки та зброї проходить випробування у реальних бойових умовах, що зміцнює військовий потенціал наших партнерів", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

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Україна та США обговорили нагальні потреби українського війська з огляду на оперативну обстановку на фронті та стратегічні задачі України.

"Зі свого боку генерал Браун подякував за привітання з Днем Збройних сил США та українські ініціативи, які наша держава інвестує у міжнародну безпеку", - додав Сирський.

Раніше повідомлялося, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони Рустем Умєров провели телефону розмову з Верховним головнокомандувачем об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі та командувачем Групи сприяння безпеці України, генерал-лейтенантом США Антоніно Агуто.