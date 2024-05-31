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Новини Війна
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Сирський і голова Об’єднаного комітету начштабів США Браун обговорили нагальні потреби ЗСУ

Сирський провів розмову з головою Об’єднаних штабів США генералом Чарльзом Брауном.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Куінтон Браун обговорили телефоном нагальні потреби української армії з огляду на оперативну обстановку на фронті та стратегічні задачі України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сирський повідомив у Фейсбуці.

"Вдруге протягом місяця мав розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Куінтоном Брауном", - зазначив він.

Сирський зауважив, що висловив вдячність за надзвичайно важливу військово-технічну допомогу: боєприпаси, керовані ракети та інженерну техніку.

"Кожна одиниця військової техніки та зброї проходить випробування у реальних бойових умовах, що зміцнює військовий потенціал наших партнерів", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог нарощує угруповання військ на Харківщині, але цих сил недостатньо для прориву нашої оборони, - Сирський. ФОТО

Україна та США обговорили нагальні потреби українського війська з огляду на оперативну обстановку на фронті та стратегічні задачі України.

"Зі свого боку генерал Браун подякував за привітання з Днем Збройних сил США та українські ініціативи, які наша держава інвестує у міжнародну безпеку", - додав Сирський.

Раніше повідомлялося, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і міністр оборони Рустем Умєров провели телефону розмову з Верховним головнокомандувачем об’єднаних збройних сил НАТО в Європі, командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі та командувачем Групи сприяння безпеці України, генерал-лейтенантом США Антоніно Агуто.

Автор: 

США (22769) Сирський Олександр (607) Браун Чарльз (30)


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"Кожна одиниця військової техніки та зброї проходить випробування у реальних бойових умовах, що зміцнює військовий потенціал наших партнерів", - наголосив головнокомандувач ЗСУ. "зелений " потенціал України зміцнюється в дорожній структурі і зміцнють його як правило асвальтоукладчики ,катки і грейдери...якими вміло послуговуються турецькі інструктори...
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31.05.2024 10:56 Відповісти
Якщо Мар'яшу не покликали, то не рахується! Давайте план на 2024 рік!
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31.05.2024 12:05 Відповісти
 
 