Силы обороны юга за сутки ликвидировали 135 оккупантов и 24 единицы вооружения и военной техники россиян

Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. За сутки уничтожено 135 оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 135 человек.

Также россияне потеряли 24 единицы вооружения и военной техники, в частности:

6 пушек;

1 огнеметная система "Солнцепек";

6 единиц авто-бронетехники;

1 инженерная машина минного разграждения;

5 разведывательных БпЛА;

3 станции радиоэлектронной борьбы;

1 терминал спутниковой связи "Starlink";

1 камера видеонаблюдения.

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Кроме того, украинские защитники уничтожили место хранения ГСМ, полевой пункт боеснабжения и 3 наблюдательных пункта.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 507 650 российских оккупантов.