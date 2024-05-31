Силы обороны юга за сутки ликвидировали 135 оккупантов и 24 единицы вооружения и военной техники россиян
Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. За сутки уничтожено 135 оккупантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 135 человек.
Также россияне потеряли 24 единицы вооружения и военной техники, в частности:
- 6 пушек;
- 1 огнеметная система "Солнцепек";
- 6 единиц авто-бронетехники;
- 1 инженерная машина минного разграждения;
- 5 разведывательных БпЛА;
- 3 станции радиоэлектронной борьбы;
- 1 терминал спутниковой связи "Starlink";
- 1 камера видеонаблюдения.
Кроме того, украинские защитники уничтожили место хранения ГСМ, полевой пункт боеснабжения и 3 наблюдательных пункта.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 507 650 российских оккупантов.
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