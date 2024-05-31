Общие боевые потери РФ с начала войны – около 507 650 человек (+1390 за сутки), 7728 танков, 13140 артсистем, 14935 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 507 650 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.05.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 507650 (+1390) человек/человек,

танков - 7728 (+18) ед,

боевых бронированных машин - 14935 (+22) ед,

артиллерийских систем - 13140 (+39) ед,

РСЗО - 1088 (+0) ед,

средства ППО - 815 (+0) ед,

самолетов - 357 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 10587 (+55),

крылатые ракеты - 2229 (+7),

корабли /катера - 27 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 17905 (+56) ед,

специальная техника - 2164 (+11)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вследствие операции ГУР в Крыму подбиты 4 катера "Тунец" - 2 из них уничтожены, - уточнение ГУР