Общие боевые потери РФ с начала войны – около 507 650 человек (+1390 за сутки), 7728 танков, 13140 артсистем, 14935 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 507 650 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.05.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 507650 (+1390) человек/человек,
- танков - 7728 (+18) ед,
- боевых бронированных машин - 14935 (+22) ед,
- артиллерийских систем - 13140 (+39) ед,
- РСЗО - 1088 (+0) ед,
- средства ППО - 815 (+0) ед,
- самолетов - 357 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10587 (+55),
- крылатые ракеты - 2229 (+7),
- корабли /катера - 27 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 17905 (+56) ед,
- специальная техника - 2164 (+11)
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22 жовтня 2023, 14:40
"Далі для порівняння можемо навести дані від The Military Balance 2023, за якими на початок цього року армія РФ мала на зберіганні орієнтовно 11 тисяч бронемашин усіх типів, зокрема 4 тисячі БТР-60/70, 4 тисячі БМП-1/2, 2 тисячі МТ-ЛБ та 1 тисяча БРДМ-2".
Згадайте 2022й, рашисти взагалі не використовували БМП1 чи БРДМ, не кажучі вже про БТР60/70.
Зараз не тільки вони, мопеди та гольфкари за щастя йдуть!
Інакше-маршруткою до Шебекіно та пішодралом до Вовчанська.
Слово ПОЗОРІЩЄ - це м'яко сказано
146! одиниць техніки та 1390! чумардосів за день.
Арта 39, броня 40, логістика 56!
Спецтехніка файно третій день іде. Танки файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 507 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
Ну та ладно, буду сподіватися, що в Сырського не приписують досягнення...