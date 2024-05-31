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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 507 650 человек (+1390 за сутки), 7728 танков, 13140 артсистем, 14935 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 507 650 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.05.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 507650 (+1390) человек/человек,
  • танков - 7728 (+18) ед,
  • боевых бронированных машин - 14935 (+22) ед,
  • артиллерийских систем - 13140 (+39) ед,
  • РСЗО - 1088 (+0) ед,
  • средства ППО - 815 (+0) ед,
  • самолетов - 357 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10587 (+55),
  • крылатые ракеты - 2229 (+7),
  • корабли /катера - 27 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 17905 (+56) ед,
  • специальная техника - 2164 (+11)

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Скільки окупантів знищено за добу

Автор: 

армия РФ (19197) Генштаб ВС (6265) ликвидация (3534) уничтожение (6909)


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Топ комментарии
+20
Слава ЗСУ.
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31.05.2024 07:28
+20
Героям Слава! Смерть ворогам!
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31.05.2024 07:33
+18
Минув 3750 день москальсько-української війни.
146! одиниць техніки та 1390! чумардосів за день.
Арта 39, броня 40, логістика 56!
Спецтехніка файно третій день іде. Танки файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 507 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
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31.05.2024 08:50
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Слава ЗСУ.
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31.05.2024 07:28 Ответить
Героям Слава! Смерть ворогам!
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31.05.2024 07:33 Ответить
Цей травень для маскалів рекордний😁
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31.05.2024 09:36 Ответить
Товчемо нечисть!!!!
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31.05.2024 07:35 Ответить
А Тунці?
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31.05.2024 07:44 Ответить
"Тунців" до логістики зарахували?
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31.05.2024 07:46 Ответить
у ГШ думають як назвати нову категорію - "ночви" чи "балія".
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31.05.2024 08:24 Ответить
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31.05.2024 09:53 Ответить
https://defence-ua.com/team/14/ DEFENSE EXPRESS

22 жовтня 2023, 14:40

"Далі для порівняння можемо навести дані від The Military Balance 2023, за якими на початок цього року армія РФ мала на зберіганні орієнтовно 11 тисяч бронемашин усіх типів, зокрема 4 тисячі БТР-60/70, 4 тисячі БМП-1/2, 2 тисячі МТ-ЛБ та 1 тисяча БРДМ-2".
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31.05.2024 07:58 Ответить
Ага, і по самим райдужним сподіванням відновленю підлягає відсодків 50 (насправді за щастя якщо з трьох зліплять одну). з 11 тисяч зліпили, ну хай 6 тисяч, за поточний рік на сьогодні знищено майже 4 тисячі ББМ.
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31.05.2024 08:10 Ответить
Але й воно закінчується.
Згадайте 2022й, рашисти взагалі не використовували БМП1 чи БРДМ, не кажучі вже про БТР60/70.
Зараз не тільки вони, мопеди та гольфкари за щастя йдуть!
Інакше-маршруткою до Шебекіно та пішодралом до Вовчанська.
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31.05.2024 08:36 Ответить
Уявіть заголовки ВашінгтонПост якби американці в Іраку-Афганістані воювали на гольфкарах та у сарає-танках... 🤡
Слово ПОЗОРІЩЄ - це м'яко сказано
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31.05.2024 12:16 Ответить
У травні темп подихання кацапів зріс на третину. Це добре. Але, нажаль, ця сволота не закінчується...
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31.05.2024 08:08 Ответить
Минув 3750 день москальсько-української війни.
146! одиниць техніки та 1390! чумардосів за день.
Арта 39, броня 40, логістика 56!
Спецтехніка файно третій день іде. Танки файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 507 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
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31.05.2024 08:50 Ответить
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31.05.2024 08:52 Ответить
якби не стільки броні, спец- та автотехніки - я би сильно сумнівався в щоденній штуці+ хороших орків...
Ну та ладно, буду сподіватися, що в Сырського не приписують досягнення...
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31.05.2024 13:40 Ответить
 
 