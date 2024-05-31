Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 507 650 осіб (+1390 за добу), 7728 танків, 13140 артсистем, 14935 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 507 650 російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.05.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 507650 (+1390) осіб / persons,
- танків ‒ 7728 (+18) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14935 (+22) од,
- артилерійських систем – 13140 (+39) од,
- РСЗВ – 1088 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 815 (+0) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10587 (+55),
- крилаті ракети ‒ 2229 (+7),
- кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17905 (+56) од,
- спеціальна техніка ‒ 2164 (+11)
Топ коментарі
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22 жовтня 2023, 14:40
"Далі для порівняння можемо навести дані від The Military Balance 2023, за якими на початок цього року армія РФ мала на зберіганні орієнтовно 11 тисяч бронемашин усіх типів, зокрема 4 тисячі БТР-60/70, 4 тисячі БМП-1/2, 2 тисячі МТ-ЛБ та 1 тисяча БРДМ-2".
Згадайте 2022й, рашисти взагалі не використовували БМП1 чи БРДМ, не кажучі вже про БТР60/70.
Зараз не тільки вони, мопеди та гольфкари за щастя йдуть!
Інакше-маршруткою до Шебекіно та пішодралом до Вовчанська.
Слово ПОЗОРІЩЄ - це м'яко сказано
146! одиниць техніки та 1390! чумардосів за день.
Арта 39, броня 40, логістика 56!
Спецтехніка файно третій день іде. Танки файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 507 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
Ну та ладно, буду сподіватися, що в Сырського не приписують досягнення...