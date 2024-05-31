Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 507 650 осіб (+1390 за добу), 7728 танків, 13140 артсистем, 14935 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 507 650 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.05.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 507650 (+1390) осіб / persons,

танків ‒ 7728 (+18) од,

бойових броньованих машин ‒ 14935 (+22) од,

артилерійських систем – 13140 (+39) од,

РСЗВ – 1088 (+0) од,

засоби ППО ‒ 815 (+0) од,

літаків – 357 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10587 (+55),

крилаті ракети ‒ 2229 (+7),

кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17905 (+56) од,

спеціальна техніка ‒ 2164 (+11)

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