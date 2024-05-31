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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 507 650 осіб (+1390 за добу), 7728 танків, 13140 артсистем, 14935 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 507 650 російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.05.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 507650 (+1390) осіб / persons,
  • танків ‒ 7728 (+18) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14935 (+22) од,
  • артилерійських систем – 13140 (+39) од,
  • РСЗВ – 1088 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 815 (+0) од,
  • літаків  – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10587 (+55),
  • крилаті ракети  ‒ 2229 (+7),
  • кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17905 (+56) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2164 (+11)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок операції ГУР у Криму уражено 4 катери "Тунєц" - 2 з них знищено: уточнення ГУР

Скільки окупантів знищено за добу

Автор: 

армія рф (17337) Генштаб ЗС (6562) ліквідація (3911) знищення (7216)


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Топ коментарі
+20
Слава ЗСУ.
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31.05.2024 07:28
+20
Героям Слава! Смерть ворогам!
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31.05.2024 07:33
+18
Минув 3750 день москальсько-української війни.
146! одиниць техніки та 1390! чумардосів за день.
Арта 39, броня 40, логістика 56!
Спецтехніка файно третій день іде. Танки файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 507 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
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31.05.2024 08:50
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Слава ЗСУ.
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31.05.2024 07:28 Відповісти
Героям Слава! Смерть ворогам!
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31.05.2024 07:33 Відповісти
Цей травень для маскалів рекордний😁
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31.05.2024 09:36 Відповісти
Товчемо нечисть!!!!
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31.05.2024 07:35 Відповісти
А Тунці?
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31.05.2024 07:44 Відповісти
"Тунців" до логістики зарахували?
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31.05.2024 07:46 Відповісти
у ГШ думають як назвати нову категорію - "ночви" чи "балія".
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31.05.2024 08:24 Відповісти
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31.05.2024 09:53 Відповісти
https://defence-ua.com/team/14/ DEFENSE EXPRESS

22 жовтня 2023, 14:40

"Далі для порівняння можемо навести дані від The Military Balance 2023, за якими на початок цього року армія РФ мала на зберіганні орієнтовно 11 тисяч бронемашин усіх типів, зокрема 4 тисячі БТР-60/70, 4 тисячі БМП-1/2, 2 тисячі МТ-ЛБ та 1 тисяча БРДМ-2".
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31.05.2024 07:58 Відповісти
Ага, і по самим райдужним сподіванням відновленю підлягає відсодків 50 (насправді за щастя якщо з трьох зліплять одну). з 11 тисяч зліпили, ну хай 6 тисяч, за поточний рік на сьогодні знищено майже 4 тисячі ББМ.
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31.05.2024 08:10 Відповісти
Але й воно закінчується.
Згадайте 2022й, рашисти взагалі не використовували БМП1 чи БРДМ, не кажучі вже про БТР60/70.
Зараз не тільки вони, мопеди та гольфкари за щастя йдуть!
Інакше-маршруткою до Шебекіно та пішодралом до Вовчанська.
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31.05.2024 08:36 Відповісти
Уявіть заголовки ВашінгтонПост якби американці в Іраку-Афганістані воювали на гольфкарах та у сарає-танках... 🤡
Слово ПОЗОРІЩЄ - це м'яко сказано
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31.05.2024 12:16 Відповісти
У травні темп подихання кацапів зріс на третину. Це добре. Але, нажаль, ця сволота не закінчується...
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31.05.2024 08:08 Відповісти
Минув 3750 день москальсько-української війни.
146! одиниць техніки та 1390! чумардосів за день.
Арта 39, броня 40, логістика 56!
Спецтехніка файно третій день іде. Танки файно.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 507 000!!! це більше, ніж такий регіон рашки, як Адигея.
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31.05.2024 08:50 Відповісти
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31.05.2024 08:52 Відповісти
якби не стільки броні, спец- та автотехніки - я би сильно сумнівався в щоденній штуці+ хороших орків...
Ну та ладно, буду сподіватися, що в Сырського не приписують досягнення...
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31.05.2024 13:40 Відповісти
 
 