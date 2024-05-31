Сили оборони півдня за добу ліквідували 135 окупантів та 24 одиниці озброєння й військової техніки росіян
Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. За добу знищено 135 окупантів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.
Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 135 осіб.
Також росіяни втратили 24 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:
- 6 гармат;
- 1 вогнеметна система "Солнцепьок";
- 6 одиниць авто-бронетехніки;
- 1 інженерна машина мінного розгородження;
- 5 розвідувальних БпЛА;
- 3 станції радіоелектронної боротьби;
- 1 термінал супутникового зв’язку "Starlink";
- 1 камера відеоспостереження.
Крім того, українські захисники знищили місце зберігання ПММ, польовий пункт боєпостачання та 3 спостережні пункти.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 507 650 російських окупантів.
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