Сили оборони півдня за добу ліквідували 135 окупантів та 24 одиниці озброєння й військової техніки росіян

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. За добу знищено 135 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 135 осіб.

Також росіяни втратили 24 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

6 гармат;

1 вогнеметна система "Солнцепьок";

6 одиниць авто-бронетехніки;

1 інженерна машина мінного розгородження;

5 розвідувальних БпЛА;

3 станції радіоелектронної боротьби;

1 термінал супутникового зв’язку "Starlink";

1 камера відеоспостереження.

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Крім того, українські захисники знищили місце зберігання ПММ, польовий пункт боєпостачання та 3 спостережні пункти.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 507 650 російських окупантів.