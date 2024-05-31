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Новини Агресія Росії проти України
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Сили оборони півдня за добу ліквідували 135 окупантів та 24 одиниці озброєння й військової техніки росіян

Знищення техніки РФ

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. За добу знищено 135 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 135 осіб.

Також росіяни втратили 24 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 6 гармат;
  • 1 вогнеметна система "Солнцепьок";
  • 6 одиниць авто-бронетехніки;
  • 1 інженерна машина мінного розгородження;
  • 5 розвідувальних БпЛА;
  • 3 станції радіоелектронної боротьби;
  • 1 термінал супутникового зв’язку "Starlink";
  • 1 камера відеоспостереження.

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Крім того, українські захисники знищили місце зберігання ПММ, польовий пункт боєпостачання та 3 спостережні пункти.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 507 650 російських окупантів.

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