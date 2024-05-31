Варшава может подготовить военное подразделение из мобилизованных в Польше украинцев: это будет более эффективным способом помочь Украине, - Сикорский

В Польше рассматривают возможность подготовки из мобилизованных украинцев, которые сейчас находятся в Польше, украинского военного подразделения.

Об этом сообщил в пятницу в Праге, где проходит двухдневный саммит глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Польша рассмотрела запрос Украины относительно обучения, но мы пришли к выводу, что будет безопаснее и эффективнее подготовить украинское подразделение из украинцев в Польше, которые подлежат призыву в украинскую армию, и что это будет более эффективный способ помочь Украине", - заявил Сикорский.

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Глава польской дипломатии также отметил, что переговоры с Украиной по двустороннему соглашению по безопасности происходят "исправно", и выразил надежду, что его подписание состоится еще до саммита НАТО в июле в Вашингтоне.

Ранее министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Польша не исключает возможность отправки польских войск в Украину.