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Новости Помощь Украине
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Варшава может подготовить военное подразделение из мобилизованных в Польше украинцев: это будет более эффективным способом помочь Украине, - Сикорский

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський

В Польше рассматривают возможность подготовки из мобилизованных украинцев, которые сейчас находятся в Польше, украинского военного подразделения.

Об этом сообщил в пятницу в Праге, где проходит двухдневный саммит глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Польша рассмотрела запрос Украины относительно обучения, но мы пришли к выводу, что будет безопаснее и эффективнее подготовить украинское подразделение из украинцев в Польше, которые подлежат призыву в украинскую армию, и что это будет более эффективный способ помочь Украине", - заявил Сикорский.

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Глава польской дипломатии также отметил, что переговоры с Украиной по двустороннему соглашению по безопасности происходят "исправно", и выразил надежду, что его подписание состоится еще до саммита НАТО в июле в Вашингтоне.

Ранее министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Польша не исключает возможность отправки польских войск в Украину.

Автор: 

Польша (8409) Сикорский Радослав (407) подготовка (229) мобилизация (2761)


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Топ комментарии
+20
тепер ухилянти будуть назад тису перепливати чи шпрєє або віслу форсувати?
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31.05.2024 17:33
+19
Хочу побачити статистику по підготованим військовим підрозділам Сирії, Афганістану, Турції, Судану.......
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31.05.2024 17:35
+18
Попереджали ж тут: тікайте до Угорщини, вона не видасть.
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31.05.2024 17:31
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31.05.2024 18:19 Ответить
головне ВЛК з польскими лікарями за стандартами НАТО
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31.05.2024 18:32 Ответить
ще й пломби на зуби поставлять
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31.05.2024 18:40 Ответить
Гарна ідея від поляків. Там можна мобілізувати і армійський корпус .
.
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31.05.2024 19:01 Ответить
Переклад трішки не такий ...
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31.05.2024 19:25 Ответить
За Леха відповідь давати?Бо гонорові пшеки вже наклали і перекліпали.
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31.05.2024 19:45 Ответить
Сікорський запрацював на публіку.
Як він уявляє? Цей підрозділ привезуть в Україну в кайданках і ланцюгах?
Ба більше того! Хто не хоче воювати не піде. І створиться надзвичайно важка ситуація для України, оскільки ці мобіки заявлять що не визнають клоуна як презіка і попросять політичного притулку. І що Сікорський, то гайдання вам то тре?
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31.05.2024 19:56 Ответить
Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski powiedział w piątek w Pradze, że Polska planuje wyszkolić ukraińską jednostkę złożoną z obywateli tego kraju przebywających w Polsce, którzy podlegają wcieleniu do wojska ukraińskiego. Szef polskiej dyplomacji stwierdził, że będzie to skuteczniejszy sposób pomocy Ukrainie niż wysyłanie na jej terytorium misji szkoleniowej.Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski powiedział w piątek w Pradze, że Polska planuje wyszkolić ukraińską jednostkę złożoną z obywateli tego kraju przebywających w Polsce, którzy podlegają wcieleniu do wojska ukraińskiego. Szef polskiej dyplomacji stwierdził, że będzie to skuteczniejszy sposób pomocy Ukrainie niż wysyłanie na jej terytorium misji szkoleniowej.

https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/czechy-sikorski-polska-planuje-wyszkolic-jednostke-ukraincow-osob-podlegajacych-poborowi,840499.htmlhttps://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/czechy-sikorski-polska-planuje-wyszkolic-jednostke-ukraincow-osob-podlegajacych-poborowi,840499.html
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31.05.2024 20:18 Ответить
ІПСО
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31.05.2024 20:36 Ответить
Варшава може підготувати військовий підрозділ із мобілізованих у Польщі українців: це буде ефективніший спосіб допомогти Україні, - Сікорський Джерело: Іншими словами сказано на всю европу: "у всіх бідах винні українські ухилянти,головне що не польські фермери, а українські", а хто не важливо, мабуть давно не блокували біженців на кордоні?аби сказати, а то що Україна на вигоду і на вимогу Західу знищила третій ядерний потенціал у Світі і не отримала нічого на відміну від тієї-ж Польщі і що українські захисники третій рік ціною своєго життя захищають не тільки Україну, а і туж Польщу ні слова, так хочаб закрийте небо на відстані 100 км від кордону, а якщо вони готові обучати українських мобілізованих хай пробують, а не кажуть про Україну один негатив.
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31.05.2024 22:05 Ответить
Посилання на оригінальну статтю де поляки кажуть про можливість вислати іноземних інструкторів до України щоб ті навчали українських воїнів в Україні. Наші новинярі як завжди зліпили з гімна шокуючу новину...

https://www.rp.pl/dyplomacja/art40521471-czy-ukraincy-moga-atakowac-rosje-bronia-z-polski-radoslaw-sikorski-nie-ma-ograniczen?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1hAXXmL0AFj3EoUP5nXLFBcdSmtnrjRdbbqQVy5FTWb6ZxGzj--YKoi3o_aem_AbPUCpPGIYb-IOckM13zwJlB8_sNhwPPAahgUBX2uHCduqlw8fBW1WQBppVSKXcm8ElMV2dYtdW6QnCz8b1HmYHu#:~:text=Rados%C5%82aw%20Sikorski%3A%20Nie%20ma%20ogranicze%C5%84 https://www.rp.pl/.../art40521471-czy-ukraincy-moga...
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02.06.2024 21:46 Ответить
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