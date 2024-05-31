Варшава может подготовить военное подразделение из мобилизованных в Польше украинцев: это будет более эффективным способом помочь Украине, - Сикорский
В Польше рассматривают возможность подготовки из мобилизованных украинцев, которые сейчас находятся в Польше, украинского военного подразделения.
Об этом сообщил в пятницу в Праге, где проходит двухдневный саммит глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Польша рассмотрела запрос Украины относительно обучения, но мы пришли к выводу, что будет безопаснее и эффективнее подготовить украинское подразделение из украинцев в Польше, которые подлежат призыву в украинскую армию, и что это будет более эффективный способ помочь Украине", - заявил Сикорский.
Глава польской дипломатии также отметил, что переговоры с Украиной по двустороннему соглашению по безопасности происходят "исправно", и выразил надежду, что его подписание состоится еще до саммита НАТО в июле в Вашингтоне.
Ранее министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Польша не исключает возможность отправки польских войск в Украину.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
Як він уявляє? Цей підрозділ привезуть в Україну в кайданках і ланцюгах?
Ба більше того! Хто не хоче воювати не піде. І створиться надзвичайно важка ситуація для України, оскільки ці мобіки заявлять що не визнають клоуна як презіка і попросять політичного притулку. І що Сікорський, то гайдання вам то тре?
https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/czechy-sikorski-polska-planuje-wyszkolic-jednostke-ukraincow-osob-podlegajacych-poborowi,840499.htmlhttps://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/czechy-sikorski-polska-planuje-wyszkolic-jednostke-ukraincow-osob-podlegajacych-poborowi,840499.html
https://www.rp.pl/dyplomacja/art40521471-czy-ukraincy-moga-atakowac-rosje-bronia-z-polski-radoslaw-sikorski-nie-ma-ograniczen?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1hAXXmL0AFj3EoUP5nXLFBcdSmtnrjRdbbqQVy5FTWb6ZxGzj--YKoi3o_aem_AbPUCpPGIYb-IOckM13zwJlB8_sNhwPPAahgUBX2uHCduqlw8fBW1WQBppVSKXcm8ElMV2dYtdW6QnCz8b1HmYHu#:~:text=Rados%C5%82aw%20Sikorski%3A%20Nie%20ma%20ogranicze%C5%84 https://www.rp.pl/.../art40521471-czy-ukraincy-moga...