Варшава може підготувати військовий підрозділ із мобілізованих у Польщі українців: це буде ефективніший спосіб допомогти Україні, - Сікорський
У Польщі розглядають можливість підготовки із мобілізованих українців, які зараз перебувають у Польщі, українського військового підрозділу.
Про це повідомив у п’ятницю в Празі, де відбувається дводенний саміт глав зовнішньополітичних відомств країн НАТО, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Польща розглянула запит України щодо навчання, але ми дійшли висновку, що буде безпечніше і ефективніше підготувати український підрозділ з українців у Польщі, які підлягають призову до української армії, і що це буде ефективніший спосіб допомогти Україні", - заявив Сікорський.
Глава польської дипломатії також зазначив, що переговори з Україною щодо двосторонньої безпекової угоди відбуваються "справно", і висловив сподівання, що її підписання відбудеться ще до саміту НАТО в липні у Вашингтоні.
Раніше міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Польща не виключає можливість відправки польських військ в Україну.
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Як він уявляє? Цей підрозділ привезуть в Україну в кайданках і ланцюгах?
Ба більше того! Хто не хоче воювати не піде. І створиться надзвичайно важка ситуація для України, оскільки ці мобіки заявлять що не визнають клоуна як презіка і попросять політичного притулку. І що Сікорський, то гайдання вам то тре?
https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/czechy-sikorski-polska-planuje-wyszkolic-jednostke-ukraincow-osob-podlegajacych-poborowi,840499.htmlhttps://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/czechy-sikorski-polska-planuje-wyszkolic-jednostke-ukraincow-osob-podlegajacych-poborowi,840499.html
https://www.rp.pl/dyplomacja/art40521471-czy-ukraincy-moga-atakowac-rosje-bronia-z-polski-radoslaw-sikorski-nie-ma-ograniczen?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1hAXXmL0AFj3EoUP5nXLFBcdSmtnrjRdbbqQVy5FTWb6ZxGzj--YKoi3o_aem_AbPUCpPGIYb-IOckM13zwJlB8_sNhwPPAahgUBX2uHCduqlw8fBW1WQBppVSKXcm8ElMV2dYtdW6QnCz8b1HmYHu#:~:text=Rados%C5%82aw%20Sikorski%3A%20Nie%20ma%20ogranicze%C5%84 https://www.rp.pl/.../art40521471-czy-ukraincy-moga...