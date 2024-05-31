Варшава може підготувати військовий підрозділ із мобілізованих у Польщі українців: це буде ефективніший спосіб допомогти Україні, - Сікорський

У Польщі розглядають можливість підготовки із мобілізованих українців, які зараз перебувають у Польщі, українського військового підрозділу.

Про це повідомив у п’ятницю в Празі, де відбувається дводенний саміт глав зовнішньополітичних відомств країн НАТО, глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Польща розглянула запит України щодо навчання, але ми дійшли висновку, що буде безпечніше і ефективніше підготувати український підрозділ з українців у Польщі, які підлягають призову до української армії, і що це буде ефективніший спосіб допомогти Україні", - заявив Сікорський.

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Глава польської дипломатії також зазначив, що переговори з Україною щодо двосторонньої безпекової угоди відбуваються "справно", і висловив сподівання, що її підписання відбудеться ще до саміту НАТО в липні у Вашингтоні.

Раніше міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Польща не виключає можливість відправки польських військ в Україну.