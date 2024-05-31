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Новости Агрессия России против Украины
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Как минимум 1 человек погиб и 3 ранены в результате обстрела оккупантами Дробышево в Донецкой области

Обстріл Донеччини 31 травня

Россияне сегодня, 31 мая, четыре раза обстреляли поселок Дробышево в Донецкой области, есть погибший и раненые.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сегодня утром поселок четыре раза попал под вражеский огонь. В результате атаки полностью уничтожены 4 частных дома и 4 автомобиля, повреждены 5 домов, админздание и другие объекты.

"Каждый день россияне бьют по гражданским, каждый день у нас есть пострадавшие. Все, кто до сих пор остаются в Донецкой области, подвергают себя смертельной опасности. Будьте ответственными! Эвакуируйтесь!" - призвал Филашкин.

Также смотрите: Россияне трижды обстреляли Лиман: по меньшей мере 8 человек ранены, повреждены дома и админздания. ФОТОрепортаж

Напомним, за прошедшие сутки враг обстрелял 5 населенных пунктов Донецкой области, три человека получили ранения.

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