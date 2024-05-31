Сутки на Донетчине: враг обстрелял 5 населенных пунктов, три человека получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ
Под огнем за прошедшие сутки находились города Красногоровка, Торецк, поселки Кураховка, Северное, село Галициновка. С линии фронта эвакуированы 155 человек, в том числе 24 ребенка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.
Волновахский район
В Богоявленке Угледарской громады повреждено агропредприятие.
Покровский район
В Кураховке повреждены 2 дома, обстреляны окрестности Курахово. В Воздвиженке Гродовской громады разрушен дом. В Новогродовке поврежден дом.
В Красногоровке в результате артиллерийского обстрела ранены двое мирных жителей, мужчина и женщина.
Краматорский район
В Торском Лиманской громады разрушено здание. Под огнем окраины Константиновской громады.
Бахмутский район
В Часовоярской громаде повреждены 2 многоэтажки и 5 частных домов. Еще 1 дом поврежден в Серебрянке Северской громады.
"Управляемой авиабомбой КАБ-250 россияне ударили по Пивничому - ранили гражданское лицо. Разрушениям подверглись 65 частных домов, автобус и легковое авто", - сообщили в полиции Донецкой области.
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