Доба на Донеччині: ворог обстріляв 5 населених пунктів, три людини дістали поранення. ФОТОрепортаж
Під вогнем минулої доби перебували міста Красногорівка, Торецьк, селища Курахівка, Північне, село Галицинівка. З лінії фронту евакуйовано 155 людей, у тому числі 24 дитини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Волноваський район
У Богоявленці Вугледарської громади пошкоджено агропідприємство.
Покровський район
У Курахівці пошкоджено 2 будинки, обстріляні околиці Курахового. У Воздвиженці Гродівської громади зруйновано будинок. У Новогродівці пошкоджено будинок.
У Красногорівці внаслідок артилерійського обстрілу поранено двох мирних жителів, чоловіка та жінку.
Краматорський район
У Торському Лиманської громади зруйновано будівлю. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.
Бахмутський район
У Часовоярській громаді пошкоджені 2 багатоповерхівки і 5 приватних будинків. Ще 1 будинок пошкоджено у Серебрянці Сіверської громади.
"Керованою авіабомбою КАБ-250 росіяни вдарили по Північному – поранили цивільну особу. Руйнувань зазнали 65 приватних осель, автобус і легкове авто", - повідомили у поліції Донецької області.
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