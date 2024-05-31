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Доба на Донеччині: ворог обстріляв 5 населених пунктів, три людини дістали поранення. ФОТОрепортаж

Під вогнем минулої доби перебували міста Красногорівка, Торецьк, селища Курахівка, Північне, село Галицинівка. З лінії фронту евакуйовано 155 людей, у тому числі 24 дитини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Волноваський район

У Богоявленці Вугледарської громади пошкоджено агропідприємство.

Покровський район

У Курахівці пошкоджено 2 будинки, обстріляні околиці Курахового. У Воздвиженці Гродівської громади зруйновано будинок. У Новогродівці пошкоджено будинок.

У Красногорівці внаслідок артилерійського обстрілу поранено двох мирних жителів, чоловіка та жінку.

Краматорський район

У Торському Лиманської громади зруйновано будівлю. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район

У Часовоярській громаді пошкоджені 2 багатоповерхівки і 5 приватних будинків. Ще 1 будинок пошкоджено у Серебрянці Сіверської громади.

"Керованою авіабомбою КАБ-250 росіяни вдарили по Північному – поранили цивільну особу. Руйнувань зазнали 65 приватних осель, автобус і легкове авто", - повідомили у поліції Донецької області.

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Обстріли Донеччини 30 травня
Обстріли Донеччини 30 травня
Обстріли Донеччини 30 травня
Обстріли Донеччини 30 травня
Обстріли Донеччини 30 травня
Обстріли Донеччини 30 травня
Обстріли Донеччини 30 травня

Автор: 

обстріл (28486) Донецька область (8467)


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