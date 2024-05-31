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Новини Агресія Росії проти України
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Щонайменше 1 людина загинула і 3 поранені внаслідок обстрілу окупантами Дробишевого на Донеччині

Обстріл Донеччини 31 травня

Росіяни сьогодні, 31 травня, чотири рази обстріляли селище Дробишеве в Донецькій області, є загиблий і поранені.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, сьогодні зранку селище чотири рази потрапило під ворожий вогонь. Унаслідок атаки повністю знищено 4 приватні будинки та 4 автомобілі, пошкоджено 5 будинків, адмінбудівлю та інші об'єкти.

"Кожен день росіяни гатять по цивільним, кожен день у нас є постраждалі. Усі, хто досі залишаються на Донеччині, наражають себе на смертельну небезпеку. Будьте відповідальними! Евакуюйтесь!" - закликав Філашкін.

Також дивіться: Росіяни тричі обстріляли Лиман: щонайменше 8 людей поранено, пошкоджено будинки та адмінбудівлі. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог обстріляв 5 населених пунктів Донеччини, три людини дістали поранення.

Автор: 

обстріл (28449) Донецька область (8453)


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