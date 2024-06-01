На Покровском направлении потери врага за 31 мая составили 200 оккупантов убитыми и ранеными, - Генштаб ВСУ

С начала минувших суток произошло 81 боевое столкновение.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Удары врага по Украине

В течение суток российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар с применением шести ракет и 47 авиационных ударов с применением 48 КАБов, задействовал 531 дрон-камикадзе. Также враг совершил более 2300 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с применением артиллерии, минометов, стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении произошли две безуспешные атаки врага в районе Волчанска и Липцев. Силы обороны проводят активные меры огневого воздействия на подразделения российских оккупантов.

На Купянском направлении с начала суток количество боевых столкновений увеличилось до 12. Силы обороны успешно отбили пять атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Берестово, Новоегоровка и Макеевка. Украинские защитники продолжают отражать еще семь атак вблизи Петропавловки, Берестова и Новоегоровки. Ситуация напряженная, однако контролируемая. По предварительным данным, с начала минувших суток на этом направлении враг потерял 64 оккупанта и один танк.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении произошло четыре боестолкновения. Попытки российских оккупантов продвинуться в районах Тернов, Дибровы и Торского успеха не имели. Украинскими воинами проводятся мероприятия по усилению переднего края обороны.

В течение дня на Сиверском направлении произошло восемь боевых столкновений. Особенно активным враг был под Выемкой. Здесь он безуспешно пытался вклиниться в боевой порядок украинских подразделений. Ситуация напряженная, но находится под контролем Сил обороны Украины.

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На Краматорском направлении агрессор шесть раз пытался атаковать подразделения Сил обороны в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки, Андреевки и Часова Яра. Все попытки были безуспешными. Потерь наших позиций не допущено.

На Торецком направлении украинские военные отбили одну атаку в районе Курдюмовки.

Наибольшее количество боевых столкновений 31 мая произошло на Покровском направлении. Враг не оставляет попыток при поддержке авиации и артиллерии отыскать слабые места в нашей обороне, непрерывными штурмовыми действиями пытается вклиниться в боевые порядки украинских подразделений. Из 27 боевых столкновений в районах Новоалександровки, Прогресса, Сокола, Новоселовки Первой, Уманского, Невельского и Нетайлово - 15 успешно отбиты нашими защитниками. 12 боев в настоящее время еще продолжаются. Силами обороны принимаются меры по стабилизации обстановки и недопущения продвижения противника.

Предварительные потери агрессора на этом направлении составили почти 200 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожено три танка, две боевые бронированные машины, артиллерийскую систему и миномет. В то же время, повреждения получили один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля и шесть артиллерийских систем.

На Кураховском направлении на это время суток произошло пять боевых столкновений. Захватчики пытаются продвинуться вблизи населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка и Константиновка. Четыре вражеские атаки отбиты. Продолжается бой в районе Красногоровки. Потерь позиций и территорий не допущено.

На Времевском направлении российские захватчики трижды атаковали наши подразделения в районе Старомайорского. Все штурмовые действия российских оккупантов потерпели неудачу. Силы обороны контролируют ситуацию.

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Боевые действия на юге

На Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения. Российским оккупантам не удалось оттеснить наши подразделения от Малой Токмачки, Новоданиловки, Работино и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении оккупанты не оставляют попыток выбить Силы обороны с позиций на левобережной части Днепра. Четыре боевые столкновения в районе Крынок безуспешно закончились для врага. Украинские военные продолжают контролировать ситуацию, потерь наших позиций не допущено.

Удары ВСУ по врагу

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны в течение суток поразили два места скопления личного состава противника, один район сосредоточения военной техники, две артиллерийские системы, четыре пункта управления и базу горюче-смазочных материалов.