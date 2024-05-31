Самая напряженная ситуация на Покровском направлении, также враг пытается атаковать на Купянском и Северском направлениях, - Генштаб ВСУ

Количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 62. Самой напряженной ситуация останется на Покровском направлении. Также захватчики пытаются атаковать на Купянском и Северском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ по состоянию на 17:30.

Обстрелы территории Украины

Российские террористы продолжают вести обстрелы со своей территории по приграничью Сумской и Черниговской областей. Артиллерийские обстрелы с территории Российской Федерации были осуществлены по украинским населенным пунктам Шалимовка, Водолаги и Барышевка.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении враг активизировался вблизи Липцов. Сейчас там продолжается боестолкновение. С направления Белгорода вражеские войска нанесли удар управляемой авиационной бомбой по Нескучному, с. Шебекино, что на территории РФ, ударили двумя КАБами по Юрченково, а Белый Колодец получил удар тремя КАБами с территории РФ с направлений Протоновки и Шебекино.

На Купянском направлении оккупанты нарастили количество боевых столкновений до семи. Три атаки подразделения Сил обороны успешно отразили. Бои продолжаются вблизи Петропавловки и Берестового, а также Новоегоровки при поддержке авиации, где были сброшены два КАБа.

Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении враг попытался штурмовать украинские позиции в районе Терн. Успеха не имел. Ситуация контролируемая.

Не оставляют попыток российские оккупанты продавить нашу оборону на Северском направлении. С начала суток Силы обороны отразили здесь уже пять атак. Еще три боестолкновения продолжаются в районах Белогоровки, Выемки и Раздоловки.

На Краматорском направлении противник атакует при поддержке авиации. В районе Дружбы нанесен удар 26 неуправляемыми авиационными ракетами. В общем с начала суток на этом направлении произошло уже 5 боевых столкновений. Сейчас одно еще продолжается вблизи Андреевки.

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На Покровском направлении в настоящее время российские оккупанты проводят 11 штурмовых действий. Всего с начала суток их было уже 22. Половину из вражеских атак наши защитники успешно отразили. Сейчас идут бои вблизи Сокола, Невельского, Нетайлово и Евгеновки. В то же время, ударам десятью российскими КАБами подверглись Воздвиженка и Александрополь.

На Кураховском направлении количество штурмовых действий агрессора возросло до четырех. Две атаки наши воины отразили, продолжаются бои вблизи Новомихайловки.

На Времовском направлении противник уже трижды атаковал с начала суток. Нанес удар управляемой авиационной бомбой в районе Старомайорского. Все попытки врага продвинуться вперед наши воины пресекли.

Боевые действия на юге

На Ореховском направлении к трем предыдущим штурмовым действиям оккупантов добавилось еще одно вблизи Новоданилики. Вражеская попытка продвинуться вперед успеха не имела.

На Приднепровском направлении, в районе плацдарма на левобережье Днепра, российский агрессор пытается продолжать активные действия неподалеку Крынок. Здесь с начала суток нашими воинами уже отражены четыре вражеских штурма.

На остальных направлениях обстановка без изменений.

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