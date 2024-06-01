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Новости Война
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Зеленский (19011)

Зеленский стремится завершить войну при своем президентстве: "Не хотел бы быть лжецом"

Володимир Зеленський хоче довести війну до кінця

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несмотря на изнурительную рутину руководства страной, которая находится в состоянии войны, он полон решимости довести ее до конца.

Об этом глава государства сказал в интервью The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

"Когда вы баллотировались в президенты и сказали, что будете со своим народом до конца, и всегда будете защищать Украину и Конституцию, ну это означает, что вы лжец, если просто опустите руки. И я точно не хотел бы быть лжецом, особенно для своих детей", - сказал Зеленский.

Также читайте: Зеленский о заявлениях Трампа о завершении войны: "Неужели он хочет быть президентом-лузером?"

Ранее он, комментируя пять лет пребывания на посту главы государства, заявил, что из-за военного положения его срок еще не закончился. Он рад быть лидером такого народа, который не "обернулся спиной".
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Топ комментарии
+61
Не хочешь быть брехуном - застрелись. Это лучшее, что ты можешь сделать для народа Украины.
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01.06.2024 15:33
+52
Згідно Конституції його президентство закінчилося 20 травня 2024 року!
Так що брехуном був, брехуном залишився!
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01.06.2024 15:34
+48
Цей підар,с сповнений рішучості довести Україну до кінця.
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01.06.2024 15:35
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взагалі-то, химерна формула, яку нам пропонують з усіх отворів, іншого і не передбачає - вибори заборонені до кінця війни...
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01.06.2024 16:15 Ответить
Так казав же перед війною йти на шашлики, то хіба не брехун?
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01.06.2024 16:15 Ответить
Величаийшый пересидент ******** епохи очередной раз сбрехав...Я до закинченя вийны останусь со своим народом...А перед этим он говорил что останется до кинця ...со своими найтотужничами менеджерами...Так сказать час настал... пришов час определится...нужно или трусы одягнуть или крестик снять...Володимиро Олександрович а вы не думали, что потрапилось в Украине если бы вы сказали выбачте...я проста людина...я за*бався, продаю корону и уезжаю за границу...то ли в Лондон, то ли в Италию...я ще неопределився....Я впененный что народ Украины провожал бы величайшого *идора со слезами на глазах.....Я разумию что Оман тягнет за собой и не даёт вильно рухаться...
Товарищ пересидент будь ласка оставьте Украину громадянинам яки кожный день и час захищающи свою ридну краину гинуть за волю, за право на житя и Баткивщину....Вони ка нибудь с орками разберуться сами...без вашего участия....С другой стороны вы очень храбра людина, которая будет заобязанна видповидать на запитаня а что же так случилось что орда без проблем прошли аж до столицы Незалежной? Как там справа с сезоном шашлыков? Перестали стрелять чи ни? Как на эти и багато иншых запытань ответить янелох?
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01.06.2024 16:18 Ответить
Та ти не брехун ти символ кумівства, тотальної корупції і ********, яка призвела до втрати 1/5 території України і сотні тисяч жертв 😡
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01.06.2024 16:19 Ответить
Ти вже є брехун дуже давно; усі українці про це знають. І не тільки українці.
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01.06.2024 16:20 Ответить
А ще про тарифи казав що під час війни не будуть підвищувати, вже другий раз підвищили. Виходить таки брехун.
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01.06.2024 16:22 Ответить
Измучился от рутины кэривныцтва - иди на фронт. Отдохни
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01.06.2024 16:25 Ответить
Зеленський прагне завершити війну за свого президентства
Так в чому справа?
Твоє президентство уже закінчилося. 20 травня.
Йди вже . Тільки забери все своє шапіто.
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01.06.2024 16:32 Ответить
Та куди ж воно піде? Як тільки воно втратить імунітет та держ. охорону, воно ж буде повішене на найблищій гілці.
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01.06.2024 17:43 Ответить
..та, мабуть, тільки для своїх дітей пєрєсідєнт Зеленське-Підєрмачне і не є брехуном..
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01.06.2024 16:33 Ответить
таке враження, що він сьогодні щось з'їв неякісне...
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01.06.2024 16:38 Ответить
😁😁😁
Якщо так - війна тягнутиметься роки...
Як і "один термін"...
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01.06.2024 16:39 Ответить
Тупа гнида!
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01.06.2024 16:42 Ответить
По перше ти не лідер, подруге є брехуном, оскільки демонтував в державі все від Конституції до усіх форм справедливості. Ти найгірше, що серед усього брехливого могли вибрати довірливі та недалекі 73%.
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01.06.2024 16:43 Ответить
Це ввійде в номер 95 кварталу?
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01.06.2024 16:47 Ответить
Нет, ты не брехун, ты ворюга, писдун и вдобавок предатель и наркоман.
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01.06.2024 16:47 Ответить
Вірю що зможе завершити, це лише питання кількох місяців з належною кількістю зброї!
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01.06.2024 16:48 Ответить
Ситуация почти как у московитов. У тех "есть путин-есть росия, нет путина-нет росии". У нас "есть Зеленский-нет Украины, нет Зеленского" ну... может какой-то шанс еще и существует.
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01.06.2024 16:49 Ответить
Паталогічний брехун з мізками ідіота! Чому мама Ріма аборт не зробила?
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01.06.2024 16:55 Ответить
Дарогі назад нєт вава, брехун, а ще краще пі.дун, це не відмотати назад, записи не горять
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01.06.2024 16:58 Ответить
А ти щось крім брехати вмієш ЗЕблазень???
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01.06.2024 17:06 Ответить
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01.06.2024 17:10 Ответить
Znachit ***** 2.0 ? 🤔
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01.06.2024 17:14 Ответить
Він вже "забув" свої інструкції переговорній групі в пущі під Брестом і в Стамбулі весною 22 року, де була згода на фактичну капітуляцію...
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01.06.2024 17:15 Ответить
Вам же известно, ШО ТО жалкая подделка оманщины.
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01.06.2024 17:34 Ответить
Негідних вищої степені ! Такого й знайти дуже важко в Україні, навіть серед ригів. Яка трясця перемога ? Якою ціною ? До останнього українця ? А ким керувати будуть ці зелеЄнскіє лицеміри ? Своїми ухилянтами з ОПісу та Банокової ? Сраколизами зі ЗМІ, з телебачення, з депутатами всіх рівней ? А хто в полі працювати буде ? Мертві з косами ?
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01.06.2024 17:18 Ответить
Та не тримайся ти 🤡 пас * уда за президенство ! Їди вже Геть ! Просто зараз !!! Поки ти в ОПі ...біда для України !
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01.06.2024 17:28 Ответить
А кто тада брехло? Типо, я иду на один срок - это чистая правда, мол, хозяин своего слова, хочу даю, хочу забираю обратно? А не с.икотно, шо могут убедить перелататься и сделать хозяином своего слова?
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01.06.2024 17:36 Ответить
Зе такий же сказочник як і *****
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01.06.2024 17:53 Ответить
А про шашлики ти не збрехав?
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01.06.2024 17:54 Ответить
Зарікалася свиня лайна не їсти...
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01.06.2024 18:04 Ответить
Бряцало і брехло
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01.06.2024 18:05 Ответить
Ненавиджу цю тварину. Найбільша мерзота і покидьок за всю історію
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01.06.2024 18:11 Ответить
КРАЩЕБВТІК
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01.06.2024 18:14 Ответить
А президентство вже закінчилось, а він буцімто цього не знає.
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01.06.2024 18:20 Ответить
Слова патологічного брехуна.
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01.06.2024 18:56 Ответить
чи хоче український народ "закінчувати" війну з тобою ?

НЕ думаю !
бо кінець України вже написаний в Омані
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01.06.2024 18:58 Ответить
Нікчемна, самозакохана людина з повною відсутністю критичного мислення та сумління, при наявності яких, він би достроково склав свої повноваження. Тимчасово, на час війни, президентські функції змогли би виконувати війскові з числа тих, яким більше всього довірає суспільство.
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01.06.2024 19:10 Ответить
...довести війну до кінця. То до останнього українця?
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01.06.2024 19:16 Ответить
Само воно вже не піде.
Та його й не відпустять ...
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01.06.2024 20:18 Ответить
Пізно пити "Боржом", ти таким народився.
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01.06.2024 20:30 Ответить
Лецемір, та ти шо не день то нова брехня, як шо в тебе коротка пам'ть то Google все паи'ятає і 1000000 дерев і стіки ж дронів,і зарплатні вчітилів 400₴ і ні якого кумовства , і твій волосепед не забули а на ділі пристроїв друзів та навіть сусідок на високі посади и прицьому нагло брешеш українцям кожен день, зелене чьмо🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
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01.06.2024 20:33 Ответить
смішно навіть коли каже серйозно і сам в це вірить.
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01.06.2024 20:48 Ответить
"хуже не будет" наче таке ти 3.14здів
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01.06.2024 20:50 Ответить
Та ти брехун. Твое ************* закінчилося, а війна ні.
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01.06.2024 20:58 Ответить
А може він не брехав, що іде на один термін? Він просто знав, що буде повномасштабна війна і виборів не буде
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01.06.2024 21:47 Ответить
Не лох, не тряпка, не брехун.. Далі буде
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01.06.2024 23:54 Ответить
Брехун каже:" Не хотів би бути брехуном!" Досить самокритично, чи не так?
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02.06.2024 00:25 Ответить
вже кожна зассика з 73% зрозуміла хто ти
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02.06.2024 09:58 Ответить
А Зеля - талант!
Сколько эмоций вызывают его видосики !
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02.06.2024 11:08 Ответить
Дивіться на себе,що ви зробили? А аін своє слово стримає...
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03.06.2024 08:19 Ответить
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