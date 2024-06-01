Зеленский стремится завершить войну при своем президентстве: "Не хотел бы быть лжецом"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несмотря на изнурительную рутину руководства страной, которая находится в состоянии войны, он полон решимости довести ее до конца.
Об этом глава государства сказал в интервью The Guardian, передает Цензор.НЕТ.
"Когда вы баллотировались в президенты и сказали, что будете со своим народом до конца, и всегда будете защищать Украину и Конституцию, ну это означает, что вы лжец, если просто опустите руки. И я точно не хотел бы быть лжецом, особенно для своих детей", - сказал Зеленский.
Ранее он, комментируя пять лет пребывания на посту главы государства, заявил, что из-за военного положения его срок еще не закончился. Он рад быть лидером такого народа, который не "обернулся спиной".
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Товарищ пересидент будь ласка оставьте Украину громадянинам яки кожный день и час захищающи свою ридну краину гинуть за волю, за право на житя и Баткивщину....Вони ка нибудь с орками разберуться сами...без вашего участия....С другой стороны вы очень храбра людина, которая будет заобязанна видповидать на запитаня а что же так случилось что орда без проблем прошли аж до столицы Незалежной? Как там справа с сезоном шашлыков? Перестали стрелять чи ни? Как на эти и багато иншых запытань ответить янелох?
Так в чому справа?
Твоє президентство уже закінчилося. 20 травня.
Йди вже . Тільки забери все своє шапіто.
Якщо так - війна тягнутиметься роки...
Як і "один термін"...
НЕ думаю !
бо кінець України вже написаний в Омані
Та його й не відпустять ...
Сколько эмоций вызывают его видосики !