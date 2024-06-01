Зеленський прагне завершити війну за свого президентства: "Не хотів би бути брехуном"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що попри виснажливу рутину керівництва країною, яка перебуває у стані війни, він сповнений рішучості довести її до кінця.

Про це глава держави сказав у інтерв'ю The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

"Коли ви балотувалися в президенти й сказали, що ви будете зі своїм народом до кінця, і ви завжди будете захищати Україну і Конституцію, ну це означає, що ви брехун, якщо просто опустите руки. І я точно не хотів би бути брехуном, особливо для своїх дітей", - сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про заяви Трампа щодо завершення війни: "Невже він хоче бути президентом-лузером?"

Раніше він, коментуючи п’ять років перебування на посаді глави держави, заявив, що через воєнний стан його термін ще не закінчився. Він радий бути лідером такого народу, який не "обернувся спиною".