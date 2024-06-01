Зеленський прагне завершити війну за свого президентства: "Не хотів би бути брехуном"
Президент України Володимир Зеленський заявив, що попри виснажливу рутину керівництва країною, яка перебуває у стані війни, він сповнений рішучості довести її до кінця.
Про це глава держави сказав у інтерв'ю The Guardian, передає Цензор.НЕТ.
"Коли ви балотувалися в президенти й сказали, що ви будете зі своїм народом до кінця, і ви завжди будете захищати Україну і Конституцію, ну це означає, що ви брехун, якщо просто опустите руки. І я точно не хотів би бути брехуном, особливо для своїх дітей", - сказав Зеленський.
Раніше він, коментуючи п’ять років перебування на посаді глави держави, заявив, що через воєнний стан його термін ще не закінчився. Він радий бути лідером такого народу, який не "обернувся спиною".
Топ коментарі
+61 Alex Asd
показати весь коментар01.06.2024 15:33
+52 Погрібний Олександр
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+48 Юрий Синицкий #587983
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Товарищ пересидент будь ласка оставьте Украину громадянинам яки кожный день и час захищающи свою ридну краину гинуть за волю, за право на житя и Баткивщину....Вони ка нибудь с орками разберуться сами...без вашего участия....С другой стороны вы очень храбра людина, которая будет заобязанна видповидать на запитаня а что же так случилось что орда без проблем прошли аж до столицы Незалежной? Как там справа с сезоном шашлыков? Перестали стрелять чи ни? Как на эти и багато иншых запытань ответить янелох?
Так в чому справа?
Твоє президентство уже закінчилося. 20 травня.
Йди вже . Тільки забери все своє шапіто.
Якщо так - війна тягнутиметься роки...
Як і "один термін"...
НЕ думаю !
бо кінець України вже написаний в Омані
Та його й не відпустять ...
Сколько эмоций вызывают его видосики !