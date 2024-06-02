С боевым медиком добровольческого батальона "Госпитальеры" Ириной Цыбух (Чекой) простились в Михайловском соборе в Киеве. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня, 2 июня 2024 года, в Михайловском соборе в Киеве состоялось прощание с боевым медиком добровольческого батальона "Госпитальеры" Ириной Цыбух (Чекой).

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Далее запланировано прощание на Майдане Независимости и в 16.00 выезд колонны на Львов. Во Львове прощание с Ириной состоится в понедельник, 3 июня, в Гарнизонном храме в 14:00.

Чека оставила близким пожелания, как должна выглядеть церемония прощания с ней: "Вместо цветов - донаты на батальон и помощь семьям погибших. Никаких искусственных цветов или пластика. Одежда - вышиванка или камуфляж (для действующих военных и ветеранов/нок)".

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Напомним, в среду, 29 мая, на войне погибла 25-летняя журналистка "Суспільного" и парамедик добровольческого батальона медицинской эвакуации "Госпитальеры" Ирина Цыбух (Чека). 1 июня ей исполнилось бы 26 лет.

Также Цензор.НЕТ публиковал посмертное письмо "госпитальерки" Ирины Цыбух.

Видео и ФОТО: Олег Богачук