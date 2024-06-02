РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9571 посетитель онлайн
Новости Война
13 676 40
похороны (1523) потери (4267) Богачук Олег (1462)

С боевым медиком добровольческого батальона "Госпитальеры" Ириной Цыбух (Чекой) простились в Михайловском соборе в Киеве. ВИДЕО+ФОТО

Сегодня, 2 июня 2024 года, в Михайловском соборе в Киеве состоялось прощание с боевым медиком добровольческого батальона "Госпитальеры" Ириной Цыбух (Чекой).

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Далее запланировано прощание на Майдане Независимости и в 16.00 выезд колонны на Львов. Во Львове прощание с Ириной состоится в понедельник, 3 июня, в Гарнизонном храме в 14:00.

Чека оставила близким пожелания, как должна выглядеть церемония прощания с ней: "Вместо цветов - донаты на батальон и помощь семьям погибших. Никаких искусственных цветов или пластика. Одежда - вышиванка или камуфляж (для действующих военных и ветеранов/нок)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве попрощались с погибшим воином Денисом Зеленым. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух

Напомним, в среду, 29 мая, на войне погибла 25-летняя журналистка "Суспільного" и парамедик добровольческого батальона медицинской эвакуации "Госпитальеры" Ирина Цыбух (Чека). 1 июня ей исполнилось бы 26 лет.

Также Цензор.НЕТ публиковал посмертное письмо "госпитальерки" Ирины Цыбух.

Видео и ФОТО: Олег Богачук
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+23
Низький уклін тобі, ДОНЮ!! Війна московська, забрала тебе … Але ми тебе ПАМЯТАЄМО !!! Буде так, як ти написала!! Запеклі! вогню не бояться! Жодного з ВРУ КМУ ОПУ…
Соромно Українцям, за оте лайно, з ВРУ КМУ ОПУ ЦОВВ Гпу суддів, що чомусь називається, - привладними/ прикоритними, заробітчанами… Воно, так і продовжує, переховуватися за спинами Захисників України і гадити Україні!!
показать весь комментарий
02.06.2024 15:31
+22
До сліз 😢
честь 🫡🇺🇦
показать весь комментарий
02.06.2024 15:26
+22
Спочивай з миром і дякую тобі за твій героїзм.
показать весь комментарий
02.06.2024 15:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це все заслуга тих 73%++!!!!
показать весь комментарий
02.06.2024 15:11 Ответить
Ти кацапський ублюдок--закрий свій рот.
показать весь комментарий
02.06.2024 15:35 Ответить
Ти кацапчик,ще ніяк не можеш закрити свій смердючий рот?
показать весь комментарий
02.06.2024 16:00 Ответить
правильно написал
показать весь комментарий
02.06.2024 17:55 Ответить
это же как нужно было насрать, чтоб народ выбрал еврея- клоуна
показать весь комментарий
02.06.2024 17:56 Ответить
, ZElupa , ti takoi pisatel .....vot toka udivlaius , kak mozna v galave stoka gavna vmestitsa ? 🤔
показать весь комментарий
02.06.2024 16:33 Ответить
Так і не зрозуміла, як вона загинула.
Щирі співчуття всім рідним.
Царство небесне Ірині, земля пухом..
показать весь комментарий
02.06.2024 15:14 Ответить
наїзд на міну скоріш , знайомий так загинув доброволець-госпітальєр 5 травня....

Героям Слава !
показать весь комментарий
02.06.2024 16:24 Ответить
Так я не зрозумів, ТЦК було? Всім повістки роздали? Чи то тільки простим смертним можна в поминальну неділю по кладовищах виписувати?
показать весь комментарий
02.06.2024 15:15 Ответить
Net , eta chest toka uhiliantam , sikunam !
показать весь комментарий
02.06.2024 16:35 Ответить
ну да, ***** з литви буде розповідати хто тут сцикун-ухилянт
показать весь комментарий
02.06.2024 16:46 Ответить
Sam naprasilsa , a ***** , eta tvaio vtaroie imia ......
показать весь комментарий
02.06.2024 20:14 Ответить
Такий прямо український українець, що аж двічі UA написав, щоб виділитися що прямо найукраїнськіший українець у всьому українському всесвіті. Всі вірять
показать весь комментарий
02.06.2024 21:23 Ответить
До сліз 😢
честь 🫡🇺🇦
показать весь комментарий
02.06.2024 15:26 Ответить
Низький уклін тобі, ДОНЮ!! Війна московська, забрала тебе … Але ми тебе ПАМЯТАЄМО !!! Буде так, як ти написала!! Запеклі! вогню не бояться! Жодного з ВРУ КМУ ОПУ…
Соромно Українцям, за оте лайно, з ВРУ КМУ ОПУ ЦОВВ Гпу суддів, що чомусь називається, - привладними/ прикоритними, заробітчанами… Воно, так і продовжує, переховуватися за спинами Захисників України і гадити Україні!!
показать весь комментарий
02.06.2024 15:31 Ответить
Спочивай з миром і дякую тобі за твій героїзм.
показать весь комментарий
02.06.2024 15:33 Ответить
І я тобі дякую за героїзм на фронтах Торрєвьєхи,Марбельї,Коста-Браве,Коста-Бланкє! Коли ти там загнешся-спочивай з миром у своїй рідній іспанській землі!
показать весь комментарий
02.06.2024 18:18 Ответить
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
показать весь комментарий
02.06.2024 15:37 Ответить
Мученица долга Ирина через какое-то время должна быть канонизирована.
Светлая чистая душа, отдавшая молодую жизнь за Веру, Народ и Отечество.

Вечная память.
показать весь комментарий
03.06.2024 02:59 Ответить
Вечная память, вечный покой!
А всем тем, кто ещё не почувствовал, не понял, не хочет идти и мобилизироваться, смотрите и знайте - она умерла, что бы Вы жили! Думайте, не будет ли после, перед собой стыдно, что на диване отсиделись, дома у компа, создавали вид работы ну прямо очень важной работы, марая горы не нужных бумаг??? А Украина то одна!!! Другой родины не у кого не будет!
показать весь комментарий
02.06.2024 16:34 Ответить
То йди мобілізуйся, жінок теж беруть. Якщо звісно ти жінка, бо вас ботів не розбереш.
показать весь комментарий
02.06.2024 23:10 Ответить
Гинуть найкращі Вічна память ! путін **** коли ти здохниш разом з своїм "руским миром" скільки біди принесла ця труслива нікчемна нациська істота ?
показать весь комментарий
02.06.2024 17:10 Ответить
Світла памʼять , світлій Людині та родині Ірини !!

Украіна сумує ...😪😪😪
показать весь комментарий
02.06.2024 17:37 Ответить
Тут колега написав,що вся Україна сумує....Не погоджуюся! Зовсім не сумують в тч. і форумні квіточки -ухилянти ,які потай вважають загиблу нерозумною і гордяться собою розумними,що не пішли в окопи і закордонні біженці=ухилянти,що теж гордяться,що здриснули з України,і Слуги в дорогих авто і численні навідники і ще багато хто...
показать весь комментарий
02.06.2024 18:25 Ответить
Це наслідок, а от причини цього всього страшні
показать весь комментарий
02.06.2024 18:35 Ответить
почитайте статтю про Дніпро де ТЦК заламували руки цивільному. там коментарів у рази більше ніж тут,а емоції які лютують...і відчуйте різницю. між 25% України що воює і 73% квіточок-зелебабуїнів...
показать весь комментарий
02.06.2024 18:53 Ответить

Звісно думки будуть різні. Це м'яко кажучи. https://twitter.com/cheka_tsybukh/status/1747579604296925508 А так то там в коментах багато чого написали .
показать весь комментарий
02.06.2024 19:38 Ответить
Спочивай з миром, Ірино. Ти прожила гідне життя, і про тебе памʼятатимуть.

У одному ти була неправа -- імперія обовʼязково розвалиться! І твоя душа з засвітів обовʼязково це побачить!
показать весь комментарий
02.06.2024 20:39 Ответить
 
 