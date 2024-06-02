С боевым медиком добровольческого батальона "Госпитальеры" Ириной Цыбух (Чекой) простились в Михайловском соборе в Киеве. ВИДЕО+ФОТО
Сегодня, 2 июня 2024 года, в Михайловском соборе в Киеве состоялось прощание с боевым медиком добровольческого батальона "Госпитальеры" Ириной Цыбух (Чекой).
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Далее запланировано прощание на Майдане Независимости и в 16.00 выезд колонны на Львов. Во Львове прощание с Ириной состоится в понедельник, 3 июня, в Гарнизонном храме в 14:00.
Чека оставила близким пожелания, как должна выглядеть церемония прощания с ней: "Вместо цветов - донаты на батальон и помощь семьям погибших. Никаких искусственных цветов или пластика. Одежда - вышиванка или камуфляж (для действующих военных и ветеранов/нок)".
Напомним, в среду, 29 мая, на войне погибла 25-летняя журналистка "Суспільного" и парамедик добровольческого батальона медицинской эвакуации "Госпитальеры" Ирина Цыбух (Чека). 1 июня ей исполнилось бы 26 лет.
Также Цензор.НЕТ публиковал посмертное письмо "госпитальерки" Ирины Цыбух.
Видео и ФОТО: Олег Богачук
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Щирі співчуття всім рідним.
Царство небесне Ірині, земля пухом..
Героям Слава !
честь 🫡🇺🇦
Соромно Українцям, за оте лайно, з ВРУ КМУ ОПУ ЦОВВ Гпу суддів, що чомусь називається, - привладними/ прикоритними, заробітчанами… Воно, так і продовжує, переховуватися за спинами Захисників України і гадити Україні!!
Светлая чистая душа, отдавшая молодую жизнь за Веру, Народ и Отечество.
Вечная память.
А всем тем, кто ещё не почувствовал, не понял, не хочет идти и мобилизироваться, смотрите и знайте - она умерла, что бы Вы жили! Думайте, не будет ли после, перед собой стыдно, что на диване отсиделись, дома у компа, создавали вид работы ну прямо очень важной работы, марая горы не нужных бумаг??? А Украина то одна!!! Другой родины не у кого не будет!
Украіна сумує ...😪😪😪
Звісно думки будуть різні. Це м'яко кажучи. https://twitter.com/cheka_tsybukh/status/1747579604296925508 А так то там в коментах багато чого написали .
У одному ти була неправа -- імперія обовʼязково розвалиться! І твоя душа з засвітів обовʼязково це побачить!