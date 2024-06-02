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Із бойовою медикинею добровольчого батальйону "Госпітальєри" Іриною Цибух (Чекою) попрощалися у Михайлівському соборі в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 2 червня 2024 року, у Михайлівському соборі в Києві відбулося прощання із бойовою медикинею добровольчого батальйону "Госпітальєри" Іриною Цибух (Чекою).

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Далі заплановано прощання на Майдані Незалежності та о 16.00 виїзд колони на Львів. У Львові прощання з Іриною відбудеться в понеділок, 3 червня, в Гарнізонному храмі о 14:00.

Чека залишила близьким побажання, як має виглядати церемонія прощання із нею: "Замість квітів - донати на батальйон та допомога сім’ям загиблих. Ніяких штучних квітів чи пластику. Одяг - вишиванка або камуфляж (для чинних військових та ветеранів/нок)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві попрощалися із загиблим воїном Денисом Зеленим. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух
Прощання з Іриною Цибух

Нагадаємо, у середу, 29 травня, на війні загинула 25-річна журналістка "Суспільного" та парамедикиня добровольчого батальйону медичної евакуації "Госпітальєри" Ірина Цибух (Чека). 1 червня їй виповнилося б 26 років.

Також Цензор.НЕТ публікував посмертний лист "госпітальєрки" Ірини Цибух.

Відео та ФОТО: Олег Богачук

Автор: 
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Топ коментарі
+23
Низький уклін тобі, ДОНЮ!! Війна московська, забрала тебе … Але ми тебе ПАМЯТАЄМО !!! Буде так, як ти написала!! Запеклі! вогню не бояться! Жодного з ВРУ КМУ ОПУ…
Соромно Українцям, за оте лайно, з ВРУ КМУ ОПУ ЦОВВ Гпу суддів, що чомусь називається, - привладними/ прикоритними, заробітчанами… Воно, так і продовжує, переховуватися за спинами Захисників України і гадити Україні!!
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02.06.2024 15:31
+22
До сліз 😢
честь 🫡🇺🇦
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02.06.2024 15:26
+22
Спочивай з миром і дякую тобі за твій героїзм.
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02.06.2024 15:33
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Це все заслуга тих 73%++!!!!
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02.06.2024 15:11 Відповісти
Ти кацапський ублюдок--закрий свій рот.
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02.06.2024 15:35 Відповісти
Ти кацапчик,ще ніяк не можеш закрити свій смердючий рот?
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02.06.2024 16:00 Відповісти
правильно написал
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02.06.2024 17:55 Відповісти
это же как нужно было насрать, чтоб народ выбрал еврея- клоуна
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02.06.2024 17:56 Відповісти
, ZElupa , ti takoi pisatel .....vot toka udivlaius , kak mozna v galave stoka gavna vmestitsa ? 🤔
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02.06.2024 16:33 Відповісти
Так і не зрозуміла, як вона загинула.
Щирі співчуття всім рідним.
Царство небесне Ірині, земля пухом..
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02.06.2024 15:14 Відповісти
наїзд на міну скоріш , знайомий так загинув доброволець-госпітальєр 5 травня....

Героям Слава !
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02.06.2024 16:24 Відповісти
Так я не зрозумів, ТЦК було? Всім повістки роздали? Чи то тільки простим смертним можна в поминальну неділю по кладовищах виписувати?
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02.06.2024 15:15 Відповісти
Net , eta chest toka uhiliantam , sikunam !
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02.06.2024 16:35 Відповісти
ну да, ***** з литви буде розповідати хто тут сцикун-ухилянт
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02.06.2024 16:46 Відповісти
Sam naprasilsa , a ***** , eta tvaio vtaroie imia ......
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02.06.2024 20:14 Відповісти
Такий прямо український українець, що аж двічі UA написав, щоб виділитися що прямо найукраїнськіший українець у всьому українському всесвіті. Всі вірять
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02.06.2024 21:23 Відповісти
До сліз 😢
честь 🫡🇺🇦
показати весь коментар
02.06.2024 15:26 Відповісти
Низький уклін тобі, ДОНЮ!! Війна московська, забрала тебе … Але ми тебе ПАМЯТАЄМО !!! Буде так, як ти написала!! Запеклі! вогню не бояться! Жодного з ВРУ КМУ ОПУ…
Соромно Українцям, за оте лайно, з ВРУ КМУ ОПУ ЦОВВ Гпу суддів, що чомусь називається, - привладними/ прикоритними, заробітчанами… Воно, так і продовжує, переховуватися за спинами Захисників України і гадити Україні!!
показати весь коментар
02.06.2024 15:31 Відповісти
Спочивай з миром і дякую тобі за твій героїзм.
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02.06.2024 15:33 Відповісти
І я тобі дякую за героїзм на фронтах Торрєвьєхи,Марбельї,Коста-Браве,Коста-Бланкє! Коли ти там загнешся-спочивай з миром у своїй рідній іспанській землі!
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02.06.2024 18:18 Відповісти
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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02.06.2024 15:37 Відповісти
Мученица долга Ирина через какое-то время должна быть канонизирована.
Светлая чистая душа, отдавшая молодую жизнь за Веру, Народ и Отечество.

Вечная память.
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03.06.2024 02:59 Відповісти
Вечная память, вечный покой!
А всем тем, кто ещё не почувствовал, не понял, не хочет идти и мобилизироваться, смотрите и знайте - она умерла, что бы Вы жили! Думайте, не будет ли после, перед собой стыдно, что на диване отсиделись, дома у компа, создавали вид работы ну прямо очень важной работы, марая горы не нужных бумаг??? А Украина то одна!!! Другой родины не у кого не будет!
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02.06.2024 16:34 Відповісти
То йди мобілізуйся, жінок теж беруть. Якщо звісно ти жінка, бо вас ботів не розбереш.
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02.06.2024 23:10 Відповісти
Гинуть найкращі Вічна память ! путін **** коли ти здохниш разом з своїм "руским миром" скільки біди принесла ця труслива нікчемна нациська істота ?
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02.06.2024 17:10 Відповісти
Світла памʼять , світлій Людині та родині Ірини !!

Украіна сумує ...😪😪😪
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02.06.2024 17:37 Відповісти
Тут колега написав,що вся Україна сумує....Не погоджуюся! Зовсім не сумують в тч. і форумні квіточки -ухилянти ,які потай вважають загиблу нерозумною і гордяться собою розумними,що не пішли в окопи і закордонні біженці=ухилянти,що теж гордяться,що здриснули з України,і Слуги в дорогих авто і численні навідники і ще багато хто...
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02.06.2024 18:25 Відповісти
Це наслідок, а от причини цього всього страшні
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02.06.2024 18:35 Відповісти
почитайте статтю про Дніпро де ТЦК заламували руки цивільному. там коментарів у рази більше ніж тут,а емоції які лютують...і відчуйте різницю. між 25% України що воює і 73% квіточок-зелебабуїнів...
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02.06.2024 18:53 Відповісти

Звісно думки будуть різні. Це м'яко кажучи. https://twitter.com/cheka_tsybukh/status/1747579604296925508 А так то там в коментах багато чого написали .
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02.06.2024 19:38 Відповісти
Спочивай з миром, Ірино. Ти прожила гідне життя, і про тебе памʼятатимуть.

У одному ти була неправа -- імперія обовʼязково розвалиться! І твоя душа з засвітів обовʼязково це побачить!
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02.06.2024 20:39 Відповісти
 
 