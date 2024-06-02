Із бойовою медикинею добровольчого батальйону "Госпітальєри" Іриною Цибух (Чекою) попрощалися у Михайлівському соборі в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 2 червня 2024 року, у Михайлівському соборі в Києві відбулося прощання із бойовою медикинею добровольчого батальйону "Госпітальєри" Іриною Цибух (Чекою).
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Далі заплановано прощання на Майдані Незалежності та о 16.00 виїзд колони на Львів. У Львові прощання з Іриною відбудеться в понеділок, 3 червня, в Гарнізонному храмі о 14:00.
Чека залишила близьким побажання, як має виглядати церемонія прощання із нею: "Замість квітів - донати на батальйон та допомога сім’ям загиблих. Ніяких штучних квітів чи пластику. Одяг - вишиванка або камуфляж (для чинних військових та ветеранів/нок)".
Нагадаємо, у середу, 29 травня, на війні загинула 25-річна журналістка "Суспільного" та парамедикиня добровольчого батальйону медичної евакуації "Госпітальєри" Ірина Цибух (Чека). 1 червня їй виповнилося б 26 років.
Також Цензор.НЕТ публікував посмертний лист "госпітальєрки" Ірини Цибух.
Відео та ФОТО: Олег Богачук
Будь ласка, зачекайте...
Щирі співчуття всім рідним.
Царство небесне Ірині, земля пухом..
Героям Слава !
честь 🫡🇺🇦
Соромно Українцям, за оте лайно, з ВРУ КМУ ОПУ ЦОВВ Гпу суддів, що чомусь називається, - привладними/ прикоритними, заробітчанами… Воно, так і продовжує, переховуватися за спинами Захисників України і гадити Україні!!
Светлая чистая душа, отдавшая молодую жизнь за Веру, Народ и Отечество.
Вечная память.
А всем тем, кто ещё не почувствовал, не понял, не хочет идти и мобилизироваться, смотрите и знайте - она умерла, что бы Вы жили! Думайте, не будет ли после, перед собой стыдно, что на диване отсиделись, дома у компа, создавали вид работы ну прямо очень важной работы, марая горы не нужных бумаг??? А Украина то одна!!! Другой родины не у кого не будет!
Украіна сумує ...😪😪😪
Звісно думки будуть різні. Це м'яко кажучи. https://twitter.com/cheka_tsybukh/status/1747579604296925508 А так то там в коментах багато чого написали .
У одному ти була неправа -- імперія обовʼязково розвалиться! І твоя душа з засвітів обовʼязково це побачить!