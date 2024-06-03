Ночью оккупанты нанесли, по меньшей мере, 5 ракетных ударов по Слобожанской громаде Харьковщины, 1 человек погиб
Российские захватчики после полуночи нанесли массированные ракетные удары по Слобожанской громаде, есть погибший и раненые.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Он отметил, что враг нанес, по меньшей мере, 5 ударов.
"В результате произошли попадания на территорию комплекса отдыха, погиб один гражданский мужчина, данные устанавливаются. Ранения получили двое гражданских - мужчина и женщина", - говорится в сообщении.
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Isolda Peres
показать весь комментарий03.06.2024 08:32 Ответить Мне нравится 1
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