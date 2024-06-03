Вночі окупанти завдали щонайменше 5 ракетних ударів по Слобожанській громаді Харківщини, 1 людина загинула
Російські загарбники після опівночі завдали масованих ракетних ударів по Слобожанській громаді, є загиблий та поранені.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він зазначив, що ворог завдав щонайменше 5 ударів.
"У результаті сталися влучання на територію відпочинкового комплексу, загинув один цивільний чоловік, дані встановлюються. Поранення отримали двоє цивільних - чоловік та жінка", - йдеться в повідомленні.
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Isolda Peres
показати весь коментар03.06.2024 08:32 Відповісти Мені подобається 1
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