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обстріл (27076) Харківщина (6053)

Вночі окупанти завдали щонайменше 5 ракетних ударів по Слобожанській громаді Харківщини, 1 людина загинула

ракета,с-300

Російські загарбники після опівночі завдали масованих ракетних ударів по Слобожанській громаді, є загиблий та поранені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що ворог завдав щонайменше 5 ударів.

"У результаті сталися влучання на територію відпочинкового комплексу, загинув один цивільний чоловік, дані встановлюються. Поранення отримали двоє цивільних - чоловік та жінка", - йдеться в повідомленні.

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Де наші ракетні удари по бєлгороду, по центрах прийняття рішень?
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03.06.2024 08:32 Відповісти
 
 