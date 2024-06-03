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Рашисты на оккупированной Луганщине агитируют подростков поступать в военные учебные заведения

На окупованій Луганщині рашисти агітують випускників вступати до військових навчальних закладів

На временно оккупированной Луганщине российские захватчики агитируют выпускников школ поступать в военные учебные заведения.

Об этом сообщил глава ОВА Артем Лысогор, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в конце учебного года захватчики провели агитационные мероприятия с выпускниками, их родителями и педагогами.

"Агитировали подростков выбирать военные учебные заведения. В частности, военно-морское училище в Мариуполе - на фронте у оккупантов есть потребность в кадрах. Молодежь так называемой "лнр" для этого, по мнению захватчиков, подходит", - отметил глава области.

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Ранее Центр нацсопротивления сообщал, что россияне агитируют родителей на ВОТ отдавать своих детей в Мариупольский филиал Нахимовского училища.
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І вони таки свого досягнуть, бо ті люди вже заражені уzкім духом((
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03.06.2024 09:24 Ответить
 
 