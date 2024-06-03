РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10103 посетителя онлайн
Новости
4 442 23
Газ (9404) газопровод (829) Китай (2792) россия (93011)

Китай не хочет покупать у России газ по высоким ценам, - Financial Times

путін,сі,цзіньпін

Российский диктатор Путин не смог договориться с председателем КНР Си Цзиньпином о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" из-за разногласий в ценовой политике и количестве газа, который Пекин намерен закупать у Москвы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times со ссылкой на три источника.

Отмечается, что Китай захотел покупать газ у России по внутренним российским ценам, которые "сильно субсидируются". К тому же готов купить лишь небольшую часть от запланированной ежегодной мощности газопровода 50 млрд кубометров газа.

Одобрение строительства газопровода могло бы изменить положение "Газпрома", который из-за резкого падения экспорта в Европу закончил 2023 год с рекордным за последние 25 лет убытком в 6,9 млрд долларов.

Из-за того, что переговоры по газопроводу зашли в тупик, в еще неопубликованном отчете одного крупного российского банка, с которым ознакомилась Financial Times, газопровод был исключен из базового прогноза для "Газпрома". Это привело к снижению ожидаемой прибыли экспортной монополии почти на 15% в 2029 году, когда, согласно расчетам банка, газопровод должен был быть запущен.

Также читайте: Китай тайно пытался купить для РФ оборудование, глушащее дроны, - Financial Times

Официально Россия заявила, что достигнет соглашения по "Силе Сибири-2" "в ближайшее время". Но по словам источников издания, именно из-за тупика в переговорах глава "Газпрома" Алексей Миллер не летал вместе с Владимиром Путиным в Китай в мае этого года.

По информации Financial Times, сделка относительно трубопровода была одной из трех основных просьб, с которыми Путин обратился к Си Цзиньпину во время их встречи: другими были усиление активности китайских банков в РФ и игнорирование Глобального саммита мира в Швейцарии.

Кстати, Китай уже платит РФ за газ меньше, чем другим своим поставщикам, в среднем 4,4 доллара за миллион британских тепловых единиц (БТЕ) по сравнению с 10 долларами Мьянме и 5 долларами Узбекистану.

Напомним, "Газпрому" не удается компенсировать потерянный рынок Европы увеличением внутренних продаж и экспорта в Китай.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
Логічно. Чому Китай має купувати газ своєї колонії за міжнародними цінами
показать весь комментарий
03.06.2024 10:06
+6
Брат Си вертит брата Пу.
показать весь комментарий
03.06.2024 10:01
+2
Не хоче за високими - буде купувати за низькими
показать весь комментарий
03.06.2024 10:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Брат Си вертит брата Пу.
показать весь комментарий
03.06.2024 10:01 Ответить
Насправді Китай боїться потрапити під вплив росії - як би це не дивно звучало...
У разі коли Китай почне активно співпрацювати і допомагати росії - Захід почне вводити санкції та ускладнювати єкономіку Китаю...
Тоді уже росія ЗМОЖЕ диктувати умови Китаю - цього і чекає пуцло і боїться сі
показать весь комментарий
03.06.2024 11:36 Ответить
Не хоче за високими - буде купувати за низькими
показать весь комментарий
03.06.2024 10:05 Ответить
і лише невеличку частину.
показать весь комментарий
03.06.2024 10:39 Ответить
Логічно. Чому Китай має купувати газ своєї колонії за міжнародними цінами
показать весь комментарий
03.06.2024 10:06 Ответить
Китайці, заходьте та беріть задарма )) це ж все ваше ))
показать весь комментарий
03.06.2024 10:09 Ответить
Та вони домовляться ,це ж "два з ларця однакові з ліця " разом проти світу війною ********** ...іх тішить популярний садізм
показать весь комментарий
03.06.2024 10:16 Ответить
два імперця не зможуть домовитись за рахунок поступки своїх інтересів. вони тільки можуть ситуативно домовитись, поділивши між собою вплив на треті країни. однак рано чи пізно, а в нинішній ситуації швидше раніше, ніж пізніше миж тими імперцями таки почнуться розбірки по типу кацапського бухого буття - "ти ні уважаєш міня". Манчжурія - Амурська обл, Приморський край, Хабаровський край, Єврейський автономний округ - це ж історична земля китайських імператорів. і китайці про це ніколи не забудуть.
показать весь комментарий
03.06.2024 12:11 Ответить
Якщо деякі кацапи думають що вони щось там виграли, вони дурні. Раша буде десятиліттями гнисти під санкціями які вже щороку забирають 100-200 млрд. долл. їх доходу, допоки кумулятивний ефект не відкине їх до рівня Совка 80-х.
Неякі китайози які просто підло наживаються на цій війні не витянуть їх в довгу.
показать весь комментарий
03.06.2024 10:24 Ответить
ну поки світова інфляція вони це нівелюють збільшенням об'ємів... про це говорить збільшення статків їх олігархів за 2 роки...

От коли в світі почнеться дефляція... або... хоча я в це не вірю.... в заходу проснеться совість і вони почнуть діяти як при Рейгані...

наразі навіть наші найбільші партнери скоротили санкції... Франція щодо титану... штати щодо платежів за енергоресурси
показать весь комментарий
03.06.2024 10:54 Ответить
Але доходи від еспорту викопного палива упали вдвічі від 2021 року, Це мінус 140 млрд. долл на рік. Прямі інвестиції упали на 80% ще мінус 60 млрд. Повна втрата експортного ринку озброєнь який забрав той же Китай мінус 30-40 млрд. Ніколи їм китайози скільки не компенсують і близько.
показать весь комментарий
03.06.2024 12:11 Ответить
Чому тоді доходи бюджету більші чим до війни... та статки їх олігархів ростуть якщо все так..

Тому що всі зависли на нафтогазі... але інші галузі де екпорт росте через те що є світовий ріст цін... аграрна продукція в тому числі через витіснення з ринку України, добрива до речі санкції щодо них відхилили одразу, той же титан... який в тому числі французи купляють... рекордні закупівлі урану компаніями із штатів, рідкоземельні метали... дорогоцінні метали, ліс і ще можна перечислювати...
показать весь комментарий
03.06.2024 12:43 Ответить
Держборг рф за рік збільшився на 12,2%, до 25,6 трлн руб, + девальвація, + стабфонд догризають.
показать весь комментарий
03.06.2024 12:45 Ответить
вони той стабфонд вже 20 років догризають
показать весь комментарий
03.06.2024 14:03 Ответить
Вывсеврете! Наш "лидер современности", заявил что РФ имеет влияние на Китай и он слушает их и делает что попросят
показать весь комментарий
03.06.2024 10:31 Ответить
Якщо Китай платить М"янмі по 10, значить чітко дотримується принципу диверсифікації. Правда не зрозуміло, що йому загрожує з боку РФ ?? Навряд чи ********* зможе гратися з Китаєм, як з Європою.
показать весь комментарий
03.06.2024 10:59 Ответить
йому загрожує сам проект сила сибіру 2, на який Китай не хоче викинути ні юаня, а хоче, щоб каци будували його за власний кошт. а якщо його буде будувати Китай за свої кошти, то він тоді хоче володіти чи довгостроково орендувати ці газові родовища, з яких буде качати той газ. багато подібної аналітики гуляє в інеті.
показать весь комментарий
03.06.2024 12:17 Ответить
Хай роблять путєпровод "говяжих хрящиков". Щоб це не означало .
показать весь комментарий
03.06.2024 11:10 Ответить
... и то - по цене хрящей на внутреннем болотном рынке
показать весь комментарий
03.06.2024 12:18 Ответить
Не вистачало ще, щоби вассал сюзерену вказував по якій ціні купувати у нього щось. За пайку, блєать!
показать весь комментарий
03.06.2024 11:13 Ответить
не можуть домовитися бо китаєць по логіці сі повинен жити краще за москвіча
показать весь комментарий
03.06.2024 11:21 Ответить
 
 