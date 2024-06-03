Китай не хочет покупать у России газ по высоким ценам, - Financial Times
Российский диктатор Путин не смог договориться с председателем КНР Си Цзиньпином о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" из-за разногласий в ценовой политике и количестве газа, который Пекин намерен закупать у Москвы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times со ссылкой на три источника.
Отмечается, что Китай захотел покупать газ у России по внутренним российским ценам, которые "сильно субсидируются". К тому же готов купить лишь небольшую часть от запланированной ежегодной мощности газопровода 50 млрд кубометров газа.
Одобрение строительства газопровода могло бы изменить положение "Газпрома", который из-за резкого падения экспорта в Европу закончил 2023 год с рекордным за последние 25 лет убытком в 6,9 млрд долларов.
Из-за того, что переговоры по газопроводу зашли в тупик, в еще неопубликованном отчете одного крупного российского банка, с которым ознакомилась Financial Times, газопровод был исключен из базового прогноза для "Газпрома". Это привело к снижению ожидаемой прибыли экспортной монополии почти на 15% в 2029 году, когда, согласно расчетам банка, газопровод должен был быть запущен.
Официально Россия заявила, что достигнет соглашения по "Силе Сибири-2" "в ближайшее время". Но по словам источников издания, именно из-за тупика в переговорах глава "Газпрома" Алексей Миллер не летал вместе с Владимиром Путиным в Китай в мае этого года.
По информации Financial Times, сделка относительно трубопровода была одной из трех основных просьб, с которыми Путин обратился к Си Цзиньпину во время их встречи: другими были усиление активности китайских банков в РФ и игнорирование Глобального саммита мира в Швейцарии.
Кстати, Китай уже платит РФ за газ меньше, чем другим своим поставщикам, в среднем 4,4 доллара за миллион британских тепловых единиц (БТЕ) по сравнению с 10 долларами Мьянме и 5 долларами Узбекистану.
Напомним, "Газпрому" не удается компенсировать потерянный рынок Европы увеличением внутренних продаж и экспорта в Китай.
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У разі коли Китай почне активно співпрацювати і допомагати росії - Захід почне вводити санкції та ускладнювати єкономіку Китаю...
Тоді уже росія ЗМОЖЕ диктувати умови Китаю - цього і чекає пуцло і боїться сі
Неякі китайози які просто підло наживаються на цій війні не витянуть їх в довгу.
От коли в світі почнеться дефляція... або... хоча я в це не вірю.... в заходу проснеться совість і вони почнуть діяти як при Рейгані...
наразі навіть наші найбільші партнери скоротили санкції... Франція щодо титану... штати щодо платежів за енергоресурси
Тому що всі зависли на нафтогазі... але інші галузі де екпорт росте через те що є світовий ріст цін... аграрна продукція в тому числі через витіснення з ринку України, добрива до речі санкції щодо них відхилили одразу, той же титан... який в тому числі французи купляють... рекордні закупівлі урану компаніями із штатів, рідкоземельні метали... дорогоцінні метали, ліс і ще можна перечислювати...