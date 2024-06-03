Китай не хочет покупать у России газ по высоким ценам, - Financial Times

Российский диктатор Путин не смог договориться с председателем КНР Си Цзиньпином о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" из-за разногласий в ценовой политике и количестве газа, который Пекин намерен закупать у Москвы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times со ссылкой на три источника.

Отмечается, что Китай захотел покупать газ у России по внутренним российским ценам, которые "сильно субсидируются". К тому же готов купить лишь небольшую часть от запланированной ежегодной мощности газопровода 50 млрд кубометров газа.

Одобрение строительства газопровода могло бы изменить положение "Газпрома", который из-за резкого падения экспорта в Европу закончил 2023 год с рекордным за последние 25 лет убытком в 6,9 млрд долларов.

Из-за того, что переговоры по газопроводу зашли в тупик, в еще неопубликованном отчете одного крупного российского банка, с которым ознакомилась Financial Times, газопровод был исключен из базового прогноза для "Газпрома". Это привело к снижению ожидаемой прибыли экспортной монополии почти на 15% в 2029 году, когда, согласно расчетам банка, газопровод должен был быть запущен.

Также читайте: Китай тайно пытался купить для РФ оборудование, глушащее дроны, - Financial Times

Официально Россия заявила, что достигнет соглашения по "Силе Сибири-2" "в ближайшее время". Но по словам источников издания, именно из-за тупика в переговорах глава "Газпрома" Алексей Миллер не летал вместе с Владимиром Путиным в Китай в мае этого года.

По информации Financial Times, сделка относительно трубопровода была одной из трех основных просьб, с которыми Путин обратился к Си Цзиньпину во время их встречи: другими были усиление активности китайских банков в РФ и игнорирование Глобального саммита мира в Швейцарии.

Кстати, Китай уже платит РФ за газ меньше, чем другим своим поставщикам, в среднем 4,4 доллара за миллион британских тепловых единиц (БТЕ) по сравнению с 10 долларами Мьянме и 5 долларами Узбекистану.

Напомним, "Газпрому" не удается компенсировать потерянный рынок Европы увеличением внутренних продаж и экспорта в Китай.