Китай не хоче купувати у Росії газ за високими цінами, - Financial Times
Російський диктатор Путін не зміг домовитися з головою КНР Сі Цзіньпіном щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2" через розбіжності в ціновій політиці та кількості газу, який Пекін має намір закуповувати у Москви.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times із посиланням на три джерела.
Зазначається, що Китай захотів купувати газ у Росії за внутрішніми російськими цінами, що "сильно субсидуються". До того ж готовий купити лише невелику частину від запланованої щорічної потужності газопроводу 50 млрд кубометрів газу.
Схвалення будівництва газопроводу могло б змінити становище "Газпрому", який через різке падіння експорту до Європи закінчив 2023 рік із рекордним за останні 25 років збитком у 6,9 млрд доларів.
Через те, що переговори щодо газопроводу зайшли в глухий кут, у ще неопублікованому звіті одного великого російського банку, з яким ознайомилася Financial Times, газопровід було виключено з базового прогнозу для "Газпрому". Це призвело до зниження очікуваного прибутку експортної монополії майже на 15% у 2029 році, коли, згідно з розрахунками банку, газопровід мав бути запущений.
Офіційно Росія заявила, що досягне угоди по "Силі Сибіру-2" "найближчим часом". Але за словами джерел видання, саме через глухий кут у переговорах глава "Газпрому" Олексій Міллер не літав разом із Володимиром Путіним до Китаю у травні цього року.
За інформацією Financial Times, угода по трубопроводу була одним із трьох основних прохань, з якими Путін звернувся до Сі Цзіньпіна під час їхньої зустрічі: іншими були посилення активності китайських банків у РФ та ігнорування Глобального саміту миру у Швейцарії.
До речі, Китай вже платить РФ за газ менше, ніж іншим своїм постачальникам, в середньому 4,4 долара за мільйон британських теплових одиниць (БТЕ) порівняно з 10 доларами М'янмі та 5 доларами Узбекистану.
Нагадаємо, "Газпрому" не вдається компенсувати втрачений ринок Європи збільшенням внутрішніх продажів та експорту до Китаю.
Будь ласка, зачекайте...
У разі коли Китай почне активно співпрацювати і допомагати росії - Захід почне вводити санкції та ускладнювати єкономіку Китаю...
Тоді уже росія ЗМОЖЕ диктувати умови Китаю - цього і чекає пуцло і боїться сі
Неякі китайози які просто підло наживаються на цій війні не витянуть їх в довгу.
От коли в світі почнеться дефляція... або... хоча я в це не вірю.... в заходу проснеться совість і вони почнуть діяти як при Рейгані...
наразі навіть наші найбільші партнери скоротили санкції... Франція щодо титану... штати щодо платежів за енергоресурси
Тому що всі зависли на нафтогазі... але інші галузі де екпорт росте через те що є світовий ріст цін... аграрна продукція в тому числі через витіснення з ринку України, добрива до речі санкції щодо них відхилили одразу, той же титан... який в тому числі французи купляють... рекордні закупівлі урану компаніями із штатів, рідкоземельні метали... дорогоцінні метали, ліс і ще можна перечислювати...