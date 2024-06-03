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газ (10265) газопровід (1539) Китай (4353) росія (63574)

Китай не хоче купувати у Росії газ за високими цінами, - Financial Times

путін,сі,цзіньпін

Російський диктатор Путін не зміг домовитися з головою КНР Сі Цзіньпіном щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2" через розбіжності в ціновій політиці та кількості газу, який Пекін має намір закуповувати у Москви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  Financial Times із посиланням на три джерела.

Зазначається, що Китай захотів купувати газ у Росії за внутрішніми російськими цінами, що "сильно субсидуються". До того ж готовий купити лише невелику частину від запланованої щорічної потужності газопроводу 50 млрд кубометрів газу.

Схвалення будівництва газопроводу могло б змінити становище "Газпрому", який через різке падіння експорту до Європи закінчив 2023 рік із рекордним за останні 25 років збитком у 6,9 млрд доларів.

Через те, що переговори щодо газопроводу зайшли в глухий кут, у ще неопублікованому звіті одного великого російського банку, з яким ознайомилася Financial Times, газопровід було виключено з базового прогнозу для "Газпрому". Це призвело до зниження очікуваного прибутку експортної монополії майже на 15% у 2029 році, коли, згідно з розрахунками банку, газопровід мав бути запущений.

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Офіційно Росія заявила, що досягне угоди по "Силі Сибіру-2" "найближчим часом". Але за словами джерел видання, саме через глухий кут у переговорах глава "Газпрому" Олексій Міллер не літав разом із Володимиром Путіним до Китаю у травні цього року.

За інформацією Financial Times, угода по трубопроводу була одним із трьох основних прохань, з якими Путін звернувся до Сі Цзіньпіна під час їхньої зустрічі: іншими були посилення активності китайських банків у РФ та ігнорування Глобального саміту миру у Швейцарії.

До речі, Китай вже платить РФ за газ менше, ніж іншим своїм постачальникам, в середньому 4,4 долара за мільйон британських теплових одиниць (БТЕ) порівняно з 10 доларами М'янмі та 5 доларами Узбекистану.

Нагадаємо, "Газпрому" не вдається компенсувати втрачений ринок Європи збільшенням внутрішніх продажів та експорту до Китаю.

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Топ коментарі
+10
Логічно. Чому Китай має купувати газ своєї колонії за міжнародними цінами
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03.06.2024 10:06
+6
Брат Си вертит брата Пу.
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03.06.2024 10:01
+2
Не хоче за високими - буде купувати за низькими
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03.06.2024 10:05
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Брат Си вертит брата Пу.
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03.06.2024 10:01 Відповісти
Насправді Китай боїться потрапити під вплив росії - як би це не дивно звучало...
У разі коли Китай почне активно співпрацювати і допомагати росії - Захід почне вводити санкції та ускладнювати єкономіку Китаю...
Тоді уже росія ЗМОЖЕ диктувати умови Китаю - цього і чекає пуцло і боїться сі
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03.06.2024 11:36 Відповісти
Не хоче за високими - буде купувати за низькими
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03.06.2024 10:05 Відповісти
і лише невеличку частину.
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03.06.2024 10:39 Відповісти
Логічно. Чому Китай має купувати газ своєї колонії за міжнародними цінами
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03.06.2024 10:06 Відповісти
Китайці, заходьте та беріть задарма )) це ж все ваше ))
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03.06.2024 10:09 Відповісти
Та вони домовляться ,це ж "два з ларця однакові з ліця " разом проти світу війною ********** ...іх тішить популярний садізм
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03.06.2024 10:16 Відповісти
два імперця не зможуть домовитись за рахунок поступки своїх інтересів. вони тільки можуть ситуативно домовитись, поділивши між собою вплив на треті країни. однак рано чи пізно, а в нинішній ситуації швидше раніше, ніж пізніше миж тими імперцями таки почнуться розбірки по типу кацапського бухого буття - "ти ні уважаєш міня". Манчжурія - Амурська обл, Приморський край, Хабаровський край, Єврейський автономний округ - це ж історична земля китайських імператорів. і китайці про це ніколи не забудуть.
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03.06.2024 12:11 Відповісти
Якщо деякі кацапи думають що вони щось там виграли, вони дурні. Раша буде десятиліттями гнисти під санкціями які вже щороку забирають 100-200 млрд. долл. їх доходу, допоки кумулятивний ефект не відкине їх до рівня Совка 80-х.
Неякі китайози які просто підло наживаються на цій війні не витянуть їх в довгу.
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03.06.2024 10:24 Відповісти
ну поки світова інфляція вони це нівелюють збільшенням об'ємів... про це говорить збільшення статків їх олігархів за 2 роки...

От коли в світі почнеться дефляція... або... хоча я в це не вірю.... в заходу проснеться совість і вони почнуть діяти як при Рейгані...

наразі навіть наші найбільші партнери скоротили санкції... Франція щодо титану... штати щодо платежів за енергоресурси
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03.06.2024 10:54 Відповісти
Але доходи від еспорту викопного палива упали вдвічі від 2021 року, Це мінус 140 млрд. долл на рік. Прямі інвестиції упали на 80% ще мінус 60 млрд. Повна втрата експортного ринку озброєнь який забрав той же Китай мінус 30-40 млрд. Ніколи їм китайози скільки не компенсують і близько.
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03.06.2024 12:11 Відповісти
Чому тоді доходи бюджету більші чим до війни... та статки їх олігархів ростуть якщо все так..

Тому що всі зависли на нафтогазі... але інші галузі де екпорт росте через те що є світовий ріст цін... аграрна продукція в тому числі через витіснення з ринку України, добрива до речі санкції щодо них відхилили одразу, той же титан... який в тому числі французи купляють... рекордні закупівлі урану компаніями із штатів, рідкоземельні метали... дорогоцінні метали, ліс і ще можна перечислювати...
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03.06.2024 12:43 Відповісти
Держборг рф за рік збільшився на 12,2%, до 25,6 трлн руб, + девальвація, + стабфонд догризають.
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03.06.2024 12:45 Відповісти
вони той стабфонд вже 20 років догризають
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03.06.2024 14:03 Відповісти
Вывсеврете! Наш "лидер современности", заявил что РФ имеет влияние на Китай и он слушает их и делает что попросят
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03.06.2024 10:31 Відповісти
Якщо Китай платить М"янмі по 10, значить чітко дотримується принципу диверсифікації. Правда не зрозуміло, що йому загрожує з боку РФ ?? Навряд чи ********* зможе гратися з Китаєм, як з Європою.
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03.06.2024 10:59 Відповісти
йому загрожує сам проект сила сибіру 2, на який Китай не хоче викинути ні юаня, а хоче, щоб каци будували його за власний кошт. а якщо його буде будувати Китай за свої кошти, то він тоді хоче володіти чи довгостроково орендувати ці газові родовища, з яких буде качати той газ. багато подібної аналітики гуляє в інеті.
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03.06.2024 12:17 Відповісти
Хай роблять путєпровод "говяжих хрящиков". Щоб це не означало .
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03.06.2024 11:10 Відповісти
... и то - по цене хрящей на внутреннем болотном рынке
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03.06.2024 12:18 Відповісти
Не вистачало ще, щоби вассал сюзерену вказував по якій ціні купувати у нього щось. За пайку, блєать!
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03.06.2024 11:13 Відповісти
не можуть домовитися бо китаєць по логіці сі повинен жити краще за москвіча
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03.06.2024 11:21 Відповісти
 
 