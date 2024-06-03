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Киев (24765) Тарифы на электроэнергию (2141) отключение света (398)

Сегодня в Киеве весь день будут действовать стабилизационные отключения света

У Києві діятимуть стабілізаційні відключення світла

В течение всего дня 3 июня в Киеве будут действовать стабилизационные отключения электроэнергии, а не только в часы пиковых нагрузок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник столичной городской военной администрации Сергей Попко.

"В течение всех суток, а не в утреннее и рабочее время. Выделенных Укрэнерго лимитов хватит обеспечить около 80% потребностей Киева", - отметил он.

В то же время Попко призвал жителей города экономить электроэнергию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 3 июня отключения будут действовать по всей Украине на протяжении всех суток, - "Укрэнерго"

Ранее пресс-служба "Укрэнерго" отметила, что в понедельник лимиты на потребление электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей будут действовать по всей Украине с 00.00 и в течение суток.

"При превышении лимитов облэнерго могут применять для промышленных и бытовых потребителей графики почасовых отключений", - отметили в "Укрэнерго".
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От цікаво: Київ забезпечений на 80%, але відключення за моєю адресою за добу тривають 12 годин... Це в мене щось не так з математикою? Щоправда поки відключали лише в ночі, але 20% від 24 годин це 5 годин, але не 12. Іноді деяким краще жувати, ніж розмовляти...
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03.06.2024 10:50 Ответить
Теж саме...от сьогодні - в 3-00 виключили, в 9-00 включили..

Хріново, що немає у ванній віконця, як ото у 60х будували..
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03.06.2024 11:02 Ответить
Для стабілізації енергосистеми України, потрібно все керівництво Укренерго на фронт або на гілляку.
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03.06.2024 12:17 Ответить
+100500. І тільки так. Бо інакше система ніколи не "стабілізується", навіть з тройними тарифами
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03.06.2024 12:25 Ответить
дістали вже казли
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03.06.2024 13:15 Ответить
 
 