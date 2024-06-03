Сегодня в Киеве весь день будут действовать стабилизационные отключения света
В течение всего дня 3 июня в Киеве будут действовать стабилизационные отключения электроэнергии, а не только в часы пиковых нагрузок.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник столичной городской военной администрации Сергей Попко.
"В течение всех суток, а не в утреннее и рабочее время. Выделенных Укрэнерго лимитов хватит обеспечить около 80% потребностей Киева", - отметил он.
В то же время Попко призвал жителей города экономить электроэнергию.
Ранее пресс-служба "Укрэнерго" отметила, что в понедельник лимиты на потребление электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей будут действовать по всей Украине с 00.00 и в течение суток.
"При превышении лимитов облэнерго могут применять для промышленных и бытовых потребителей графики почасовых отключений", - отметили в "Укрэнерго".
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