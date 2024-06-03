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Київ (19120) електроенергія (6014) відключення світла (1021)

Сьогодні у Києві весь день діятимуть стабілізаційні відключення світла

У Києві діятимуть стабілізаційні відключення світла

Упродовж усього дня 3 червня у Києві діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії, а не лише в години пікових навантажень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник столичної міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Протягом усієї доби, а не в ранковий та робочий час. Виділених Укренерго лімітів вистачить забезпечити близько 80% потреб Києва", - зазначив він.

Водночас Попко закликав жителів міста економити електроенергію.

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Раніше пресслужба "Укренерго" зазначила, що у понеділок ліміти на споживання електроенергії для промислових і побутових споживачів діятимуть по всій Україні з 00.00 та впродовж доби.

"При перевищені лімітів обленерго можуть застосовувати для промислових та побутових споживачів графіки погодинних відключень", - зазначили в "Укренерго".

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От цікаво: Київ забезпечений на 80%, але відключення за моєю адресою за добу тривають 12 годин... Це в мене щось не так з математикою? Щоправда поки відключали лише в ночі, але 20% від 24 годин це 5 годин, але не 12. Іноді деяким краще жувати, ніж розмовляти...
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03.06.2024 10:50 Відповісти
Теж саме...от сьогодні - в 3-00 виключили, в 9-00 включили..

Хріново, що немає у ванній віконця, як ото у 60х будували..
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03.06.2024 11:02 Відповісти
Для стабілізації енергосистеми України, потрібно все керівництво Укренерго на фронт або на гілляку.
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03.06.2024 12:17 Відповісти
+100500. І тільки так. Бо інакше система ніколи не "стабілізується", навіть з тройними тарифами
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03.06.2024 12:25 Відповісти
дістали вже казли
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03.06.2024 13:15 Відповісти
 
 