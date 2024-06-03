Документы ВВК на Полтавщине арестованы из-за рекордного показателя "непригодных" к военной службе, - НАПК
Райсуд Полтавы наложил арест на документы районных ВВК из-за рекордного показателя непригодных к военной службе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.
Так, на Полтавщине был выявлен наибольший показатель (20%) тех, кто проходил ВВК и в дальнейшем был признан непригодным к службе в Вооруженных Силах Украины.
Также, по данным НАПК, Полтавщина входит в пятерку регионов, где зафиксировано наибольшее количество лиц, признанных ограниченно годными, - 31% от общего количества тех, кто проходил комиссию в 2022 году и 30% - за девять месяцев 2023.
Следствие считает, что работники ВВК области, признавая лиц ограниченно годными и непригодными к военной службе, вероятно, получали за свои противоправные действия неправомерное вознаграждение.
Сейчас продолжается досудебное расследование, устанавливается наличие недостоверных сведений в медицинской документации военнообязанных, фальсифицированных оснований для применения статей расписания болезней и физических недостатков, определяющих степень пригодности лица к военной службе и исключения его с воинского учета.
"С целью проведения полного, всестороннего и объективного досудебного расследования уголовного производства ввиду того, что изъятое имущество может быть доказательством совершения преступления и содержит сведения, которые могут быть использованы в качестве доказательства фактов и обстоятельств, являющихся предметом досудебного расследования и необходимых для проведения экспертных исследований, возникла необходимость в наложении на него ареста", - говорится в постановлении Октябрьского районного суда Полтавы.
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Обмежена придатність ніяк не пов'язана з інвалідністю взагалі.
У вас хронічний панкреатит - за законом ви - обмежено придатний, близорукість нижче -6 - обмежено придатний і так далі.
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Враховуючи, що гребуть усіх підряд до 60 років, то 20% ще дуже навіть нормальний відсоток.
30% одмежено придатних - это как бы норма, если считать, что через ВЛК проходят мужчины до 60 лет. Сколько там может быть 100% пригодных после 50 или даже после 40?
Показник роби давай!
Це все болотне іпсо
Якщо мені не вірете, то запитайте у сухопутних військ
или ты думаешь на нуле сейчас одни Гераклы из олимпийского резерва служат?
Минус 12 по закону вообще-то непригодный, а не минус 20.
И вообще - как вы себе представляете даже со зрением -8 на нуле? Ведь такой человек без очков на расстоянии 2х метров своего от чужого уже не отличит никак - тот, и другой для него - просто расплывшееся пятно. А очки от реальной грязи нельзя протирать - их нужно мыть, иначе они поцарапаются и через них ничего не будет видно вообще.
Ну или отправить человека на 0, которого спустя 3 дня питания сухпаем придется в больницу укладывать в любом случае - ранен он или нет, тк у него, допустим, язва желудка - норм?
Ну или отправлять эпилептика. Или инсультника. Сразу в утиль что ли их отправлять?
обмежено придатні и не должны на нуле быть.
Военный привлек трех бойцов к работе еще в 2023 году. С тех пор они получали доплаты за якобы выполнение боевых задач на передовой.
Полковнику сообщили о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
что тут непонятного
Це як з безробіттям. Зняли безробітних з обліку в цеyтрі зайнятості і показали наверх, що безробіття на низькому рівні. Profit!
Так би в бюджет платили кожен місяць, а так один раз комусь на маєток в іспанії) А ви далі плачте)
це блін що за треш?