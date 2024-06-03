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Полтавщина (1052) НАПК (1214) военно-врачебная комиссия (139)

Документы ВВК на Полтавщине арестованы из-за рекордного показателя "непригодных" к военной службе, - НАПК

На Полтавщині арештували документи ВЛК

Райсуд Полтавы наложил арест на документы районных ВВК из-за рекордного показателя непригодных к военной службе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Так, на Полтавщине был выявлен наибольший показатель (20%) тех, кто проходил ВВК и в дальнейшем был признан непригодным к службе в Вооруженных Силах Украины.

Также, по данным НАПК, Полтавщина входит в пятерку регионов, где зафиксировано наибольшее количество лиц, признанных ограниченно годными, - 31% от общего количества тех, кто проходил комиссию в 2022 году и 30% - за девять месяцев 2023.

Также читайте: Срок действия заключения ВВК о годности к службе сократили до одного года, - постановление Кабмина

Следствие считает, что работники ВВК области, признавая лиц ограниченно годными и непригодными к военной службе, вероятно, получали за свои противоправные действия неправомерное вознаграждение.

Сейчас продолжается досудебное расследование, устанавливается наличие недостоверных сведений в медицинской документации военнообязанных, фальсифицированных оснований для применения статей расписания болезней и физических недостатков, определяющих степень пригодности лица к военной службе и исключения его с воинского учета.

"С целью проведения полного, всестороннего и объективного досудебного расследования уголовного производства ввиду того, что изъятое имущество может быть доказательством совершения преступления и содержит сведения, которые могут быть использованы в качестве доказательства фактов и обстоятельств, являющихся предметом досудебного расследования и необходимых для проведения экспертных исследований, возникла необходимость в наложении на него ареста", - говорится в постановлении Октябрьского районного суда Полтавы.

Также смотрите: Председатель ВВК в Доброполье задержан на взятке в $1000 за признание военнообязанного непригодным к службе. ФОТО
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Топ комментарии
+35
За умови НОРМАЛЬНОГО обстеження, а не за 15-30 хвилин, реально непридатних може бути й більше.
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03.06.2024 11:18
+21
Ахах... Это сюр... Каждый пятый непригодный!!! Я, в обычной частной поликлинике работая, могу утверждать, что половина... половина, Карл! Пациентов призывного возраста, особенно после 45 лет, (а это обеспеченные люди, следящие за своим здоровьем) непригодны к воинской службе. Про обычных работяг я вообще молчу.
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03.06.2024 11:39
+20
А может наоборот, не считали количество рук и ног, а проводили нормальную проверку здоровья?
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03.06.2024 11:30
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Да! - одні збагатились - другі чмихнули за кордон
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03.06.2024 11:17 Ответить
В ідеальному випадку, але зараз доводиться платити, щоб тобі не вигадану, а реальну хворобу чи інвалідність враховували
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03.06.2024 11:25 Ответить
Ну - так - якшо епілептиків гребуть - вибір звужується
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03.06.2024 11:29 Ответить
О буде номер, коли виявиться що не у Полтаві фальсифікували, а у усіх інших областях ВЛК зробили рекордний показник "ПРИДАТНИХ", фальсифікуючи факти непридатності.
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03.06.2024 11:31 Ответить
Тобто в нас 30% чоловічого населення інваліди другої та першої груп?
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03.06.2024 11:55 Ответить
Обмежено придатні - це не лише інваліди другої та першої груп, тому 30% це навіть замало. Та й є дуже великі сумніви, що знайшлося багато диваків, бажаючих платити ВЛК саме за статус "обмежено придатний" - адже з ним теж цілком можуть мобілізувати. Ось 20% повністю непридатних - то вже дійсно трохи підозріло.
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03.06.2024 12:58 Ответить
Інваліди, тим більше 1 і 2 груп, взагалі не бувають обмежено придатними - вони всі повністю непридатні. І 3ї групи теж непридатні.
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03.06.2024 13:17 Ответить
До чого тут інваліди? Інваліди взагалі непридатні, навіть 3 групи.
Обмежена придатність ніяк не пов'язана з інвалідністю взагалі.
У вас хронічний панкреатит - за законом ви - обмежено придатний, близорукість нижче -6 - обмежено придатний і так далі.
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03.06.2024 13:16 Ответить
Арештують ті ВЛК, що клепали з непродатних - ПРИДАТНИХ? Чи "это другое"?
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03.06.2024 11:45 Ответить
Порішали, що незрозуміло. У очільників ТЦК-ВЛК десь хатинки вже за кордоном.
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03.06.2024 11:17 Ответить
було виявлено найбільший показник (20%) тих, хто проходив та надалі був визнаний непридатним до служби в Збройних Силах України.
=======

Враховуючи, що гребуть усіх підряд до 60 років, то 20% ще дуже навіть нормальний відсоток.
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03.06.2024 11:21 Ответить
Ще 30% обмежено придатних, яких навряд чи мобілізують, чи у останню чергу. А там "чи ішак здохне чи падишах помре". Усього виходить 50%.
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03.06.2024 11:30 Ответить
Деяких обмежено придатних вже давно мобілізують, не чекаючи ніякої останньої черги. Теоретично це має залежати від причин, за якими людина обмежено придатна, але в реальності - ТЦК його знає, можуть мобілізувати й просто тому, що план горить.
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03.06.2024 13:03 Ответить
Мобілізують обмежено придатних куди? Якщо у них помітка, що він обмежено придатний, він у бойові частини не попаде. До чого тут план?
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03.06.2024 21:46 Ответить
Тема виключно ВЛК.
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03.06.2024 11:43 Ответить
Працюють тандемом.
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03.06.2024 11:45 Ответить
Ну да, в Полтаве особо болезненные люди живут. А шо, нельзя?
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03.06.2024 11:18 Ответить
А не спадало на думку, що просто для деяких лікарів поняття "професійна етика" ще не стало пустим звуком і вони за чиїмось "хатєлками" не будуть відправляти непридатних за станом здоров'я людей на військову службу? Чи Ви вважаєте, що в нас такий здоровий народ, що 90% придатні?.
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03.06.2024 13:04 Ответить
Скорее там совестливые врачи живут, которые не боятся писать как есть.
30% одмежено придатних - это как бы норма, если считать, что через ВЛК проходят мужчины до 60 лет. Сколько там может быть 100% пригодных после 50 или даже после 40?
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03.06.2024 13:09 Ответить
За умови НОРМАЛЬНОГО обстеження, а не за 15-30 хвилин, реально непридатних може бути й більше.
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03.06.2024 11:18 Ответить
Ну а те, що людина з болячками стає здоровою як космонавт, то все нормально і як має бути
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03.06.2024 11:19 Ответить
10 лет войны а порядка нет и сейчас. И не будет, бо бардак выгоден всем.
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03.06.2024 11:21 Ответить
Тут ещё вопрос, какие показатели реальные
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03.06.2024 11:24 Ответить
Нафіг ВЛК, нафіг чесні діагнози.
Показник роби давай!
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03.06.2024 11:24 Ответить
Починайте перевірку з фінансового стану тцкунів, а також їхніх родичів, коханок. Там багато того цікавого випливе, і буде з чого висновки робити.
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03.06.2024 11:25 Ответить
А может наоборот, не считали количество рук и ног, а проводили нормальную проверку здоровья?
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03.06.2024 11:30 Ответить
Так ніззя, треба показники виконувати. А наскільки люди придатні для виконання завдань ТЦК мало хвилює.
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03.06.2024 11:33 Ответить
ТЦК і ВЛК зовсім різні речі. Нажаль їх всі плутають
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03.06.2024 11:44 Ответить
Зовсім зовсім. І ВЛК не знають, чи виконує їхній ТЦК показники, чи ні. Воюють же не люди, а показники у звітах наверх у нас.
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03.06.2024 11:47 Ответить
Не вірте
Це все болотне іпсо
Якщо мені не вірете, то запитайте у сухопутних військ
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03.06.2024 11:33 Ответить
Якщо тягати на ВЛК 55 -60 річних, то 20% непридатних то і багато.
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03.06.2024 11:33 Ответить
Ахах... Это сюр... Каждый пятый непригодный!!! Я, в обычной частной поликлинике работая, могу утверждать, что половина... половина, Карл! Пациентов призывного возраста, особенно после 45 лет, (а это обеспеченные люди, следящие за своим здоровьем) непригодны к воинской службе. Про обычных работяг я вообще молчу.
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03.06.2024 11:39 Ответить
А шо значит непригоден к воинской службе? Они не ходят, не могут прожить трех дней без таблеток, у них нет руки/ноги, зрение минус двадцать, серьезные заболевания сердца?
или ты думаешь на нуле сейчас одни Гераклы из олимпийского резерва служат?
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03.06.2024 11:59 Ответить
Непригоден в том числе, потому что не обследован. Обсуждать с Вами "прогноз течения болезни" готов только после окончания Вами хотя бы мед. училища. Тогда глупых вопросов станет гораздо меньше, а возможно, вообще отпадут. Я тут не про "гераклов" писал, а про статистику пригодности. И про то что множество людей имеющих третью группу инвалидности и выше, ее не имеют.
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03.06.2024 12:19 Ответить
Раз пошла такая пьянка то предлагаю вам сперва закончить хотя бы какую-нибудь шарагу где учат математику чуть глубже чем алгебра с тригонометрией. А то вы еще сюда мнение патологоанатома притянете с выводом по статистике о том что 100% его "пациентов" не пригодны )))
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03.06.2024 12:47 Ответить
"зрение минус двадцать"

Минус 12 по закону вообще-то непригодный, а не минус 20.

И вообще - как вы себе представляете даже со зрением -8 на нуле? Ведь такой человек без очков на расстоянии 2х метров своего от чужого уже не отличит никак - тот, и другой для него - просто расплывшееся пятно. А очки от реальной грязи нельзя протирать - их нужно мыть, иначе они поцарапаются и через них ничего не будет видно вообще.
Ну или отправить человека на 0, которого спустя 3 дня питания сухпаем придется в больницу укладывать в любом случае - ранен он или нет, тк у него, допустим, язва желудка - норм?
Ну или отправлять эпилептика. Или инсультника. Сразу в утиль что ли их отправлять?
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03.06.2024 13:26 Ответить
"И вообще - как вы себе представляете даже со зрением -8 на нуле"

обмежено придатні и не должны на нуле быть.
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03.06.2024 13:43 Ответить
В Одесской области командующий теробороны заставлял подчиненных строить ему частный дом, - ГБР

Военный привлек трех бойцов к работе еще в 2023 году. С тех пор они получали доплаты за якобы выполнение боевых задач на передовой.

Полковнику сообщили о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
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03.06.2024 11:39 Ответить
Це теж ІПСО. Кацапське. Інфа - 100%
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03.06.2024 12:01 Ответить
та то всё парашне іпсо. зараз ще на окупованій полтавщині рєжисьор чухрай та опєратор полуянов, на студії мосфільм, знімуть як в пультаві, передіті в однострої тцкашники парашні, в бусік дємократізаторами когось забивають ))
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03.06.2024 11:41 Ответить
ну очень нужни деньги
что тут непонятного
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03.06.2024 11:41 Ответить
Всего 20%. По статистике получается украинцы самая здоровая нация в мире.
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03.06.2024 11:47 Ответить
А після виправляння списку хвороб здорових стало ще більше.
Це як з безробіттям. Зняли безробітних з обліку в цеyтрі зайнятості і показали наверх, що безробіття на низькому рівні. Profit!
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03.06.2024 11:53 Ответить
Как говорится, жадность фраера сгубила.
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03.06.2024 11:50 Ответить
Тобто,за умов,що основний відсоток мобілізованих чоловіків-це тридцять плюс, дві людини з десяти-це багато?!Так багато на тлі інших ВЛК країни,що викликало увагу ??!!!Система вже зовсім й.лася...
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03.06.2024 11:51 Ответить
це просто показує, що система держуправління як була совковою так і є, замість того щоб шукати злочинців вони де факто залякують лікарів що б не було "поганої" статистики...
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03.06.2024 12:54 Ответить
цікаво було б промоніторити та оцінити, скільки криптовалютчиків приймають участь в реальних бойових діях і скільки таких тащать нєподьёмную службу в тцк та подібних тилових провладних мілітарізованих структурах тіпо поліцаї,.... ну а решта не втовпившився, точно, - чотирижди непридатні, як спинальники, плоскостопщики, анурезники,.... крипта - сама надійна бронь!
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03.06.2024 11:54 Ответить
Просто не поділили бабло, хтось з мародерів при владі вирішив, що йому мало заносили...
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03.06.2024 12:01 Ответить
Це наслідок виття деяких про справедливість мобілізації 😄
Так би в бюджет платили кожен місяць, а так один раз комусь на маєток в іспанії) А ви далі плачте)
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03.06.2024 12:11 Ответить
По факту порушили кримінальну справу не за злочин, а за статистику. Логіка гарматного м'яса...
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03.06.2024 12:52 Ответить
тобто, одразу показали всім лікарям - якщо будете сумлінно робити ВЛК, а не клєпати - придатний - ми до вас прийдемо. Нє, ну ясно що не все так райдужно і чесно.. але зі 100 людей щоб 20 було реально хворі - це так важко повірити?
це блін що за треш?
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03.06.2024 13:01 Ответить
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03.06.2024 13:21 Ответить
Им не оставили выбора, теперь и полуживых будут отправлять.....
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03.06.2024 15:22 Ответить
 
 