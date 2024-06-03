Документы ВВК на Полтавщине арестованы из-за рекордного показателя "непригодных" к военной службе, - НАПК

Райсуд Полтавы наложил арест на документы районных ВВК из-за рекордного показателя непригодных к военной службе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Так, на Полтавщине был выявлен наибольший показатель (20%) тех, кто проходил ВВК и в дальнейшем был признан непригодным к службе в Вооруженных Силах Украины.

Также, по данным НАПК, Полтавщина входит в пятерку регионов, где зафиксировано наибольшее количество лиц, признанных ограниченно годными, - 31% от общего количества тех, кто проходил комиссию в 2022 году и 30% - за девять месяцев 2023.

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Следствие считает, что работники ВВК области, признавая лиц ограниченно годными и непригодными к военной службе, вероятно, получали за свои противоправные действия неправомерное вознаграждение.

Сейчас продолжается досудебное расследование, устанавливается наличие недостоверных сведений в медицинской документации военнообязанных, фальсифицированных оснований для применения статей расписания болезней и физических недостатков, определяющих степень пригодности лица к военной службе и исключения его с воинского учета.

"С целью проведения полного, всестороннего и объективного досудебного расследования уголовного производства ввиду того, что изъятое имущество может быть доказательством совершения преступления и содержит сведения, которые могут быть использованы в качестве доказательства фактов и обстоятельств, являющихся предметом досудебного расследования и необходимых для проведения экспертных исследований, возникла необходимость в наложении на него ареста", - говорится в постановлении Октябрьского районного суда Полтавы.

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