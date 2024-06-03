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Полтавщина (1002) НАЗК (1669) військово-лікарська комісія (154)

Документи ВЛК на Полтавщині арештовано через рекордний показник "непридатних" до військової служби, - НАЗК

На Полтавщині арештували документи ВЛК

Райсуд Полтави наклав арешт на документи районних ВЛК через рекордний показник непридатних до військової служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

Так, на Полтавщині було виявлено найбільший показник (20%) тих, хто проходив ВЛК та надалі був визнаний непридатним до служби в Збройних Силах України.

Також, за даними НАЗК, Полтавщина входить в п’ятірку регіонів, де зафіксовано найбільшу кількість осіб, визнаних обмежено придатними, – 31% від загальної кількості тих, хто проходив комісію у 2022 році та 30% за дев’ять місяців 2023.

Також читайте: Термін дії висновку ВЛК щодо придатності до служби скоротили до одного року, - постанова Кабміну

Слідство вважає, що працівники ВЛК області, визнаючи осіб обмежено придатними та непридатними до військової служби, ймовірно отримували за свої протиправні дії неправомірну винагороду.

Наразі триває досудове розслідування, встановлюється наявність недостовірних відомостей у медичній документації військовозобов’язаних, фальсифікованих підстав для застосування статей розкладу хвороб та фізичних вад, що визначають ступінь придатності особи до військової служби та виключення її з військового обліку.

"З метою проведення повного, всебічного та об’єктивного досудового розслідування кримінального провадження зважаючи на те, що вилучене майно може бути доказом вчинення злочину та містить відомості, що можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що є предметом досудового розслідування і є необхідними для проведення експертних досліджень, виникла необхідність у накладенні на нього арешту", - йдеться в ухвалі Октябрського районного суду Полтави.

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Топ коментарі
+35
За умови НОРМАЛЬНОГО обстеження, а не за 15-30 хвилин, реально непридатних може бути й більше.
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03.06.2024 11:18
+21
Ахах... Это сюр... Каждый пятый непригодный!!! Я, в обычной частной поликлинике работая, могу утверждать, что половина... половина, Карл! Пациентов призывного возраста, особенно после 45 лет, (а это обеспеченные люди, следящие за своим здоровьем) непригодны к воинской службе. Про обычных работяг я вообще молчу.
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03.06.2024 11:39
+20
А может наоборот, не считали количество рук и ног, а проводили нормальную проверку здоровья?
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03.06.2024 11:30
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Да! - одні збагатились - другі чмихнули за кордон
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03.06.2024 11:17 Відповісти
В ідеальному випадку, але зараз доводиться платити, щоб тобі не вигадану, а реальну хворобу чи інвалідність враховували
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03.06.2024 11:25 Відповісти
Ну - так - якшо епілептиків гребуть - вибір звужується
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03.06.2024 11:29 Відповісти
О буде номер, коли виявиться що не у Полтаві фальсифікували, а у усіх інших областях ВЛК зробили рекордний показник "ПРИДАТНИХ", фальсифікуючи факти непридатності.
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03.06.2024 11:31 Відповісти
Тобто в нас 30% чоловічого населення інваліди другої та першої груп?
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03.06.2024 11:55 Відповісти
Обмежено придатні - це не лише інваліди другої та першої груп, тому 30% це навіть замало. Та й є дуже великі сумніви, що знайшлося багато диваків, бажаючих платити ВЛК саме за статус "обмежено придатний" - адже з ним теж цілком можуть мобілізувати. Ось 20% повністю непридатних - то вже дійсно трохи підозріло.
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03.06.2024 12:58 Відповісти
Інваліди, тим більше 1 і 2 груп, взагалі не бувають обмежено придатними - вони всі повністю непридатні. І 3ї групи теж непридатні.
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03.06.2024 13:17 Відповісти
До чого тут інваліди? Інваліди взагалі непридатні, навіть 3 групи.
Обмежена придатність ніяк не пов'язана з інвалідністю взагалі.
У вас хронічний панкреатит - за законом ви - обмежено придатний, близорукість нижче -6 - обмежено придатний і так далі.
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03.06.2024 13:16 Відповісти
Арештують ті ВЛК, що клепали з непродатних - ПРИДАТНИХ? Чи "это другое"?
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03.06.2024 11:45 Відповісти
Порішали, що незрозуміло. У очільників ТЦК-ВЛК десь хатинки вже за кордоном.
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03.06.2024 11:17 Відповісти
було виявлено найбільший показник (20%) тих, хто проходив та надалі був визнаний непридатним до служби в Збройних Силах України.
=======

Враховуючи, що гребуть усіх підряд до 60 років, то 20% ще дуже навіть нормальний відсоток.
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03.06.2024 11:21 Відповісти
Ще 30% обмежено придатних, яких навряд чи мобілізують, чи у останню чергу. А там "чи ішак здохне чи падишах помре". Усього виходить 50%.
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03.06.2024 11:30 Відповісти
Деяких обмежено придатних вже давно мобілізують, не чекаючи ніякої останньої черги. Теоретично це має залежати від причин, за якими людина обмежено придатна, але в реальності - ТЦК його знає, можуть мобілізувати й просто тому, що план горить.
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03.06.2024 13:03 Відповісти
Мобілізують обмежено придатних куди? Якщо у них помітка, що він обмежено придатний, він у бойові частини не попаде. До чого тут план?
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03.06.2024 21:46 Відповісти
Тема виключно ВЛК.
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03.06.2024 11:43 Відповісти
Працюють тандемом.
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03.06.2024 11:45 Відповісти
Ну да, в Полтаве особо болезненные люди живут. А шо, нельзя?
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03.06.2024 11:18 Відповісти
А не спадало на думку, що просто для деяких лікарів поняття "професійна етика" ще не стало пустим звуком і вони за чиїмось "хатєлками" не будуть відправляти непридатних за станом здоров'я людей на військову службу? Чи Ви вважаєте, що в нас такий здоровий народ, що 90% придатні?.
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03.06.2024 13:04 Відповісти
Скорее там совестливые врачи живут, которые не боятся писать как есть.
30% одмежено придатних - это как бы норма, если считать, что через ВЛК проходят мужчины до 60 лет. Сколько там может быть 100% пригодных после 50 или даже после 40?
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03.06.2024 13:09 Відповісти
За умови НОРМАЛЬНОГО обстеження, а не за 15-30 хвилин, реально непридатних може бути й більше.
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03.06.2024 11:18 Відповісти
Ну а те, що людина з болячками стає здоровою як космонавт, то все нормально і як має бути
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03.06.2024 11:19 Відповісти
10 лет войны а порядка нет и сейчас. И не будет, бо бардак выгоден всем.
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03.06.2024 11:21 Відповісти
Тут ещё вопрос, какие показатели реальные
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03.06.2024 11:24 Відповісти
Нафіг ВЛК, нафіг чесні діагнози.
Показник роби давай!
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03.06.2024 11:24 Відповісти
Починайте перевірку з фінансового стану тцкунів, а також їхніх родичів, коханок. Там багато того цікавого випливе, і буде з чого висновки робити.
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03.06.2024 11:25 Відповісти
А может наоборот, не считали количество рук и ног, а проводили нормальную проверку здоровья?
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03.06.2024 11:30 Відповісти
Так ніззя, треба показники виконувати. А наскільки люди придатні для виконання завдань ТЦК мало хвилює.
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03.06.2024 11:33 Відповісти
ТЦК і ВЛК зовсім різні речі. Нажаль їх всі плутають
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03.06.2024 11:44 Відповісти
Зовсім зовсім. І ВЛК не знають, чи виконує їхній ТЦК показники, чи ні. Воюють же не люди, а показники у звітах наверх у нас.
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03.06.2024 11:47 Відповісти
Не вірте
Це все болотне іпсо
Якщо мені не вірете, то запитайте у сухопутних військ
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03.06.2024 11:33 Відповісти
Якщо тягати на ВЛК 55 -60 річних, то 20% непридатних то і багато.
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03.06.2024 11:33 Відповісти
Ахах... Это сюр... Каждый пятый непригодный!!! Я, в обычной частной поликлинике работая, могу утверждать, что половина... половина, Карл! Пациентов призывного возраста, особенно после 45 лет, (а это обеспеченные люди, следящие за своим здоровьем) непригодны к воинской службе. Про обычных работяг я вообще молчу.
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03.06.2024 11:39 Відповісти
А шо значит непригоден к воинской службе? Они не ходят, не могут прожить трех дней без таблеток, у них нет руки/ноги, зрение минус двадцать, серьезные заболевания сердца?
или ты думаешь на нуле сейчас одни Гераклы из олимпийского резерва служат?
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03.06.2024 11:59 Відповісти
Непригоден в том числе, потому что не обследован. Обсуждать с Вами "прогноз течения болезни" готов только после окончания Вами хотя бы мед. училища. Тогда глупых вопросов станет гораздо меньше, а возможно, вообще отпадут. Я тут не про "гераклов" писал, а про статистику пригодности. И про то что множество людей имеющих третью группу инвалидности и выше, ее не имеют.
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03.06.2024 12:19 Відповісти
Раз пошла такая пьянка то предлагаю вам сперва закончить хотя бы какую-нибудь шарагу где учат математику чуть глубже чем алгебра с тригонометрией. А то вы еще сюда мнение патологоанатома притянете с выводом по статистике о том что 100% его "пациентов" не пригодны )))
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03.06.2024 12:47 Відповісти
"зрение минус двадцать"

Минус 12 по закону вообще-то непригодный, а не минус 20.

И вообще - как вы себе представляете даже со зрением -8 на нуле? Ведь такой человек без очков на расстоянии 2х метров своего от чужого уже не отличит никак - тот, и другой для него - просто расплывшееся пятно. А очки от реальной грязи нельзя протирать - их нужно мыть, иначе они поцарапаются и через них ничего не будет видно вообще.
Ну или отправить человека на 0, которого спустя 3 дня питания сухпаем придется в больницу укладывать в любом случае - ранен он или нет, тк у него, допустим, язва желудка - норм?
Ну или отправлять эпилептика. Или инсультника. Сразу в утиль что ли их отправлять?
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03.06.2024 13:26 Відповісти
"И вообще - как вы себе представляете даже со зрением -8 на нуле"

обмежено придатні и не должны на нуле быть.
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03.06.2024 13:43 Відповісти
В Одесской области командующий теробороны заставлял подчиненных строить ему частный дом, - ГБР

Военный привлек трех бойцов к работе еще в 2023 году. С тех пор они получали доплаты за якобы выполнение боевых задач на передовой.

Полковнику сообщили о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
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03.06.2024 11:39 Відповісти
Це теж ІПСО. Кацапське. Інфа - 100%
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03.06.2024 12:01 Відповісти
та то всё парашне іпсо. зараз ще на окупованій полтавщині рєжисьор чухрай та опєратор полуянов, на студії мосфільм, знімуть як в пультаві, передіті в однострої тцкашники парашні, в бусік дємократізаторами когось забивають ))
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03.06.2024 11:41 Відповісти
ну очень нужни деньги
что тут непонятного
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03.06.2024 11:41 Відповісти
Всего 20%. По статистике получается украинцы самая здоровая нация в мире.
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03.06.2024 11:47 Відповісти
А після виправляння списку хвороб здорових стало ще більше.
Це як з безробіттям. Зняли безробітних з обліку в цеyтрі зайнятості і показали наверх, що безробіття на низькому рівні. Profit!
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03.06.2024 11:53 Відповісти
Как говорится, жадность фраера сгубила.
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03.06.2024 11:50 Відповісти
Тобто,за умов,що основний відсоток мобілізованих чоловіків-це тридцять плюс, дві людини з десяти-це багато?!Так багато на тлі інших ВЛК країни,що викликало увагу ??!!!Система вже зовсім й.лася...
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03.06.2024 11:51 Відповісти
це просто показує, що система держуправління як була совковою так і є, замість того щоб шукати злочинців вони де факто залякують лікарів що б не було "поганої" статистики...
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03.06.2024 12:54 Відповісти
цікаво було б промоніторити та оцінити, скільки криптовалютчиків приймають участь в реальних бойових діях і скільки таких тащать нєподьёмную службу в тцк та подібних тилових провладних мілітарізованих структурах тіпо поліцаї,.... ну а решта не втовпившився, точно, - чотирижди непридатні, як спинальники, плоскостопщики, анурезники,.... крипта - сама надійна бронь!
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03.06.2024 11:54 Відповісти
Просто не поділили бабло, хтось з мародерів при владі вирішив, що йому мало заносили...
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03.06.2024 12:01 Відповісти
Це наслідок виття деяких про справедливість мобілізації 😄
Так би в бюджет платили кожен місяць, а так один раз комусь на маєток в іспанії) А ви далі плачте)
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03.06.2024 12:11 Відповісти
По факту порушили кримінальну справу не за злочин, а за статистику. Логіка гарматного м'яса...
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03.06.2024 12:52 Відповісти
тобто, одразу показали всім лікарям - якщо будете сумлінно робити ВЛК, а не клєпати - придатний - ми до вас прийдемо. Нє, ну ясно що не все так райдужно і чесно.. але зі 100 людей щоб 20 було реально хворі - це так важко повірити?
це блін що за треш?
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03.06.2024 13:01 Відповісти
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03.06.2024 13:21 Відповісти
Им не оставили выбора, теперь и полуживых будут отправлять.....
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03.06.2024 15:22 Відповісти
 
 