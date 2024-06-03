Документи ВЛК на Полтавщині арештовано через рекордний показник "непридатних" до військової служби, - НАЗК
Райсуд Полтави наклав арешт на документи районних ВЛК через рекордний показник непридатних до військової служби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.
Так, на Полтавщині було виявлено найбільший показник (20%) тих, хто проходив ВЛК та надалі був визнаний непридатним до служби в Збройних Силах України.
Також, за даними НАЗК, Полтавщина входить в п’ятірку регіонів, де зафіксовано найбільшу кількість осіб, визнаних обмежено придатними, – 31% від загальної кількості тих, хто проходив комісію у 2022 році та 30% за дев’ять місяців 2023.
Слідство вважає, що працівники ВЛК області, визнаючи осіб обмежено придатними та непридатними до військової служби, ймовірно отримували за свої протиправні дії неправомірну винагороду.
Наразі триває досудове розслідування, встановлюється наявність недостовірних відомостей у медичній документації військовозобов’язаних, фальсифікованих підстав для застосування статей розкладу хвороб та фізичних вад, що визначають ступінь придатності особи до військової служби та виключення її з військового обліку.
"З метою проведення повного, всебічного та об’єктивного досудового розслідування кримінального провадження зважаючи на те, що вилучене майно може бути доказом вчинення злочину та містить відомості, що можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що є предметом досудового розслідування і є необхідними для проведення експертних досліджень, виникла необхідність у накладенні на нього арешту", - йдеться в ухвалі Октябрського районного суду Полтави.
Будь ласка, зачекайте...
Обмежена придатність ніяк не пов'язана з інвалідністю взагалі.
У вас хронічний панкреатит - за законом ви - обмежено придатний, близорукість нижче -6 - обмежено придатний і так далі.
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Враховуючи, що гребуть усіх підряд до 60 років, то 20% ще дуже навіть нормальний відсоток.
30% одмежено придатних - это как бы норма, если считать, что через ВЛК проходят мужчины до 60 лет. Сколько там может быть 100% пригодных после 50 или даже после 40?
Показник роби давай!
Це все болотне іпсо
Якщо мені не вірете, то запитайте у сухопутних військ
или ты думаешь на нуле сейчас одни Гераклы из олимпийского резерва служат?
Минус 12 по закону вообще-то непригодный, а не минус 20.
И вообще - как вы себе представляете даже со зрением -8 на нуле? Ведь такой человек без очков на расстоянии 2х метров своего от чужого уже не отличит никак - тот, и другой для него - просто расплывшееся пятно. А очки от реальной грязи нельзя протирать - их нужно мыть, иначе они поцарапаются и через них ничего не будет видно вообще.
Ну или отправить человека на 0, которого спустя 3 дня питания сухпаем придется в больницу укладывать в любом случае - ранен он или нет, тк у него, допустим, язва желудка - норм?
Ну или отправлять эпилептика. Или инсультника. Сразу в утиль что ли их отправлять?
обмежено придатні и не должны на нуле быть.
Военный привлек трех бойцов к работе еще в 2023 году. С тех пор они получали доплаты за якобы выполнение боевых задач на передовой.
Полковнику сообщили о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
что тут непонятного
Це як з безробіттям. Зняли безробітних з обліку в цеyтрі зайнятості і показали наверх, що безробіття на низькому рівні. Profit!
Так би в бюджет платили кожен місяць, а так один раз комусь на маєток в іспанії) А ви далі плачте)
це блін що за треш?