УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8859 відвідувачів онлайн
Новини Мобілізація
18 224 54

Термін дії висновку ВЛК щодо придатності до служби скоротили до одного року, - постанова Кабміну

Строк дії висновку ВЛК

Якщо резервісти та військовозобов’язані проходять медичний огляд під час мобілізації та воєнного стану, довідка з висновком про придатність до військової служби дійсна впродовж одного року.

Про це йдеться в постанові Кабміну №560, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Судово-юридичну газету.

Згідно з цією постановою, у мирний час при розв'язанні питання про призначення резервіста або військовозобов'язаного на особливий період та включення його до складу військових команд для комплектування військових частин (установ) вони проходять медичний огляд, за результатами якого видається довідка про придатність до військової служби.

Відповідно строк дії такої довідки становить 5 років. Придатним до військової служби резервістам та військовозобов’язаним вручається мобілізаційне розпорядження.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Висновок ВЛК буде дійсний впродовж п’яти років, але в майбутньому можуть бути зміни, - Міноборони

Медогляд військовозобов'язаних

Як зазначається, резервісти та військовозобов'язані, які в мирний час були призначені для комплектування військових частин (установ) з врученням мобілізаційних розпоряджень під час мобілізаційного розгортання Збройних Сил України та інших військових формувань, призиваються на військову службу під час мобілізації, на особливий період за результатами попередніх медичних оглядів та їхнього опитування про наявність або відсутність скарг на стан здоров'я.

Резервісти та військовозобов'язані, які не мають скарг на стан здоров'я, на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду не направляються, пояснює видання.

Відповідно, на ВЛК направляються особи, які не пройшли медичний огляд або у яких закінчився термін дії постанови про придатність до військової служби.

Читайте також: У "Резерв+" планують додати функцію електронних направлень на ВЛК, - Міноборони

"Громадяни, які перебувають на військовому обліку та з набранням чинності Указом Президента про оголошення мобілізації прибули до ТЦК для уточнення своїх облікових даних (адреси місця проживання, номерів засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності) та інших персональних даних), на медичний огляд не направляються", - пояснює Судово-юридична газета.

Громадяни, які оновили свої облікові дані, викликаються повісткою на медичний огляд.

"У разі проходження резервістами та військовозобов’язаними медичного огляду під час мобілізації та/або воєнного стану строк дії довідки з висновком щодо придатності до військової служби становить один рік", - йдеться у постанові Кабміну.

У воєнний час строк дії довідки один рік

Відповідно довідка діє 5 років, але у мирний час.

Отже, під час мобілізації або воєнного стану строк дії довідки про придатність до військової служби скоротили до одного року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін затвердив перелік документів для проходження медико-соціальної експертизи для встановлення інвалідності

Крім того, у постанові Кабміну визначено, що медичний огляд резервістів та військовозобов'язаних може проводитися в закладах охорони здоров'я, які мають відповідний договір з НСЗУ за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на відповідний рік.

Однак рішення про придатність резервістів і військовозобов'язаних до військової служби за станом здоров'я ухвалює ВЛК при районному (міському) ТЦК.

Раніше речник Міністерства оборони України, старший лейтенант Дмитро Лазуткін заявив, що висновки військово-лікарської комісії для військовозобов’язаних громадян України дійсні впродовж п’яти років.

Автор: 

мобілізація (3040) військово-лікарська комісія (206)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+21
То громадянин Олександр Зеленський придатний до військової служби у воєнний час?
показати весь коментар
21.05.2024 08:52
+20
Штош, хід думок нашої влади дедалі зрозуміліший: м'ясо, м'ясо, м'ясо... Більше м'яса!
показати весь коментар
21.05.2024 08:52
+13
боневтік сьогодні по новому закону повинен підти до найближчого ТЦКа обновити свої дані та пройти комісію
показати весь коментар
21.05.2024 09:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Штош, хід думок нашої влади дедалі зрозуміліший: м'ясо, м'ясо, м'ясо... Більше м'яса!
показати весь коментар
21.05.2024 08:52 Відповісти
чому ти так про владу???
просто в кабміні з"явилися світила світової медицини які виліковують нас одним розчерком авторучки...
а хтось казав що у нас медицина погана
через рік, сама здорова нація в світі будемо.
надіюсь що у мене пропаде гіпертонія, артроз, зростеться куприк в трьох місцях та відростуть хрящі на місці імпланта..
а ти що, не хочеш виздоровіти????
показати весь коментар
21.05.2024 22:19 Відповісти
То громадянин Олександр Зеленський придатний до військової служби у воєнний час?
показати весь коментар
21.05.2024 08:52 Відповісти
Не навіки. Якщо раптом щось не зростеться з ВРУ, наступну пролонгацію воєнного стану не підтримають, а там вже й нові вибори незабаром.
показати весь коментар
21.05.2024 09:00 Відповісти
Тоді ви нарешті поїдете до Європи. Правда, є нюанс.
показати весь коментар
21.05.2024 09:30 Відповісти
Олександр Зеленський - А хто це?
показати весь коментар
21.05.2024 09:14 Відповісти
Прострочений лідор
показати весь коментар
21.05.2024 10:18 Відповісти
Це напевно чоловік Володимира.
показати весь коментар
21.05.2024 11:29 Відповісти
уїбанство невиліковне!!!
показати весь коментар
21.05.2024 22:20 Відповісти
Замахаєтесь по ВЛК бігати
показати весь коментар
21.05.2024 08:55 Відповісти
що ви таке кажете.
а, раптом у тебе клапани в серці стали на місце і запрацювали, як молоді.
чи, раптом, ти зустрів інопланетянина і він тобі зір вилікував. тепер бачиш за горизонт.
треба кожний рік перевірятися, або навіщо тоді оті дармоїди в влк?
показати весь коментар
21.05.2024 09:00 Відповісти
я ж кажу, тема тцк, і всіляка дичина, навколо цього буде топовою.
треба відволікати увагу від зе!простроченого.
показати весь коментар
21.05.2024 08:55 Відповісти
Саме зараз проходжу медкомісію влк. Це лютий треш, панове!!!!
показати весь коментар
21.05.2024 08:56 Відповісти
Якщо не починати скаржитись, ніякого трешу. Десять хвилин - і ви взірець здоров'я. Тільки флюорограму таки доведеться принести.
показати весь коментар
21.05.2024 08:58 Відповісти
і аналізи. і кардіограму. і характеристику від сімейного терапевта. і все за свій рахунок.
показати весь коментар
21.05.2024 09:01 Відповісти
Це у разі, якщо ви починаєте на щось скаржитись. Так, ганяють по лікарям, і там дійсно треш.
показати весь коментар
21.05.2024 09:03 Відповісти
"і все за свій рахунок"
А що кажуть, якщо немає грошей?
показати весь коментар
21.05.2024 09:23 Відповісти
Немає грошей на аналізи -> не принесеш документальне підтвердження, що хворий -> запишуть здоровим.
показати весь коментар
21.05.2024 10:12 Відповісти
Так, все сумно. А по справедливості оплачувати послугу повинен замовник - МО України.
показати весь коментар
21.05.2024 10:22 Відповісти
Для цього замовник має бути зацікавленим в призові/мобілізації лише дійсно здорових людей. Але ж у ТЦК досі все та ж совкова система (та й самі вони все ті ж совкові військкомати, лише табличку змінили) - головне виконати план по кількості, а яка там буде якість рекрутів - усім начхати.
показати весь коментар
21.05.2024 17:28 Відповісти
Ну, не все за свій рахунок - принаймні мене рік тому на обстеження зору цілком безкоштовно відправляли. ЕКГ через сімейного лікаря також можна зробити безкоштовно, а ось аналізи, якщо треба щось складніше загального аналізу крові - то вже, напевне, за гроші буде.
показати весь коментар
21.05.2024 10:10 Відповісти
Оце бабло гребтимуть.
показати весь коментар
21.05.2024 08:58 Відповісти
Ясно, значит регистрироваться "резерв+" мне нет смысла. Моей справке уже больше года.
показати весь коментар
21.05.2024 08:59 Відповісти
Вернись и отдай что должен. В смысле Родине.
показати весь коментар
21.05.2024 09:54 Відповісти
Я не подлежу призыву на весь период особого положения, хотя в моем военнике написано, что я абсолютно годен. Я научный сотрудник с 2013 года. У меня в Украине больше нет прописки. Брать отпуск, чтоб проехать половину Европы, потратить время и деньги и пройти мед. осмотр?0_о. Нет, спасибо. Родине, исходя из моих документов я ничего не должен.
показати весь коментар
21.05.2024 11:34 Відповісти
боневтік сьогодні по новому закону повинен підти до найближчого ТЦКа обновити свої дані та пройти комісію
показати весь коментар
21.05.2024 09:04 Відповісти
Треба і тцкашників щороку змінювати! Щоб нахабством не обростали
показати весь коментар
21.05.2024 09:05 Відповісти
"Заробив сам, дай заробити наступному"? Що ж, розумно
показати весь коментар
21.05.2024 09:17 Відповісти
Наскільки розумію, довідка - це коли є якісь питання по здоров'ю, які роблять обмежено придатним або непридатним.
Якщо ВЛК вже пройдена і зауважень немає, то нащо бігати кожного року? Щоб раптом щось знайшли?
показати весь коментар
21.05.2024 09:06 Відповісти
обмеженых уже нет... ну если ты умер от инфаркта, то через год поставят штамп, мол непридатен ты)
показати весь коментар
21.05.2024 09:12 Відповісти
Штраф випишуть, що не обновив дані, для початку, а потім вже, можливо, штамп
показати весь коментар
21.05.2024 09:38 Відповісти
Не зрозуміла : як що виключений з обліку більше року тому , тр знову проходити ВЛК ?
показати весь коментар
21.05.2024 09:19 Відповісти
Точно так
показати весь коментар
21.05.2024 09:31 Відповісти
Знову не розумію. Як що виключен , то вже не військовозобов'язаний. Як не військовозобов'язаний може знову проходити ВЛК ?
показати весь коментар
21.05.2024 10:05 Відповісти
Бо якщо армії треба будуть люди, то знятих поставлять знов, а хворих на ВЛК "вилікують".
показати весь коментар
21.05.2024 10:41 Відповісти
Забей. Если исключен то назад как говорится обратной дороги нет. спи спокойно.
показати весь коментар
21.05.2024 11:24 Відповісти
А як що по судимості виключено ?
показати весь коментар
21.05.2024 17:08 Відповісти
У постанові 563 від 11.04.2024 немає згадки про обов'язок стати на облік, всіх хто був знятий з нього по судимості
показати весь коментар
22.05.2024 02:37 Відповісти
постанова 560 п,69 абзац 4 стосується виключно резервістів та військовозобов'язаних
показати весь коментар
21.05.2024 11:30 Відповісти
А як що за судимістю виключено ?
показати весь коментар
21.05.2024 17:07 Відповісти
Сирському привіт. Цікаво така виходить «справедлива мобілізація»: кому орден і бронь, а кому мобілізаційне розпорядження з травмами хребців, ішемією та ВІЛ. Ппц
показати весь коментар
21.05.2024 09:53 Відповісти
районная ввк-хренотень полная.................................председатель ввк-как кашпировский спец по всем болезням...............................................................
показати весь коментар
21.05.2024 10:55 Відповісти
У паршивой довидки есть срок службы,а у политических посад оказывается нет,сколько захочу столько и буду керовать,кому не нравится - идите нах,квартальное шоу продолжается.
показати весь коментар
21.05.2024 12:05 Відповісти
бубочка втратив легітимність і імунітет. зара саме час подумати над "правильним" висновком ВЛК, терміном дії в 5 років.. поки знову чогось не вигадали)
показати весь коментар
21.05.2024 12:48 Відповісти
****** *******
показати весь коментар
21.05.2024 16:09 Відповісти
А вони вже пропрацювали механізм щорічного ВЛК для військовозобов'язаних? Якщо дійсно змусять всіх дійти? Військомати і так мають проблеми з пропускною спроможністю. А то закон прийняти - то швидко, а як його виконати - це вже не їх проблема?
показати весь коментар
21.05.2024 17:52 Відповісти
Система врознос пішла.
показати весь коментар
21.05.2024 19:11 Відповісти
У ВЛК думають, що ампутована нога зможе за рік відрости?
показати весь коментар
21.05.2024 19:19 Відповісти
 
 