Термін дії висновку ВЛК щодо придатності до служби скоротили до одного року, - постанова Кабміну
Якщо резервісти та військовозобов’язані проходять медичний огляд під час мобілізації та воєнного стану, довідка з висновком про придатність до військової служби дійсна впродовж одного року.
Про це йдеться в постанові Кабміну №560, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Судово-юридичну газету.
Згідно з цією постановою, у мирний час при розв'язанні питання про призначення резервіста або військовозобов'язаного на особливий період та включення його до складу військових команд для комплектування військових частин (установ) вони проходять медичний огляд, за результатами якого видається довідка про придатність до військової служби.
Відповідно строк дії такої довідки становить 5 років. Придатним до військової служби резервістам та військовозобов’язаним вручається мобілізаційне розпорядження.
Медогляд військовозобов'язаних
Як зазначається, резервісти та військовозобов'язані, які в мирний час були призначені для комплектування військових частин (установ) з врученням мобілізаційних розпоряджень під час мобілізаційного розгортання Збройних Сил України та інших військових формувань, призиваються на військову службу під час мобілізації, на особливий період за результатами попередніх медичних оглядів та їхнього опитування про наявність або відсутність скарг на стан здоров'я.
Резервісти та військовозобов'язані, які не мають скарг на стан здоров'я, на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду не направляються, пояснює видання.
Відповідно, на ВЛК направляються особи, які не пройшли медичний огляд або у яких закінчився термін дії постанови про придатність до військової служби.
"Громадяни, які перебувають на військовому обліку та з набранням чинності Указом Президента про оголошення мобілізації прибули до ТЦК для уточнення своїх облікових даних (адреси місця проживання, номерів засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності) та інших персональних даних), на медичний огляд не направляються", - пояснює Судово-юридична газета.
Громадяни, які оновили свої облікові дані, викликаються повісткою на медичний огляд.
"У разі проходження резервістами та військовозобов’язаними медичного огляду під час мобілізації та/або воєнного стану строк дії довідки з висновком щодо придатності до військової служби становить один рік", - йдеться у постанові Кабміну.
У воєнний час строк дії довідки один рік
Відповідно довідка діє 5 років, але у мирний час.
Отже, під час мобілізації або воєнного стану строк дії довідки про придатність до військової служби скоротили до одного року.
Крім того, у постанові Кабміну визначено, що медичний огляд резервістів та військовозобов'язаних може проводитися в закладах охорони здоров'я, які мають відповідний договір з НСЗУ за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на відповідний рік.
Однак рішення про придатність резервістів і військовозобов'язаних до військової служби за станом здоров'я ухвалює ВЛК при районному (міському) ТЦК.
Раніше речник Міністерства оборони України, старший лейтенант Дмитро Лазуткін заявив, що висновки військово-лікарської комісії для військовозобов’язаних громадян України дійсні впродовж п’яти років.
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просто в кабміні з"явилися світила світової медицини які виліковують нас одним розчерком авторучки...
а хтось казав що у нас медицина погана
через рік, сама здорова нація в світі будемо.
надіюсь що у мене пропаде гіпертонія, артроз, зростеться куприк в трьох місцях та відростуть хрящі на місці імпланта..
а ти що, не хочеш виздоровіти????
а, раптом у тебе клапани в серці стали на місце і запрацювали, як молоді.
чи, раптом, ти зустрів інопланетянина і він тобі зір вилікував. тепер бачиш за горизонт.
треба кожний рік перевірятися, або навіщо тоді оті дармоїди в влк?
треба відволікати увагу від зе!простроченого.
А що кажуть, якщо немає грошей?
Якщо ВЛК вже пройдена і зауважень немає, то нащо бігати кожного року? Щоб раптом щось знайшли?