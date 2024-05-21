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Новости мобилизации
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Срок действия заключения ВВК о пригодности к службе сократили до одного года, - постановление Кабмина

Строк дії висновку ВЛК

Если резервисты и военнообязанные проходят медицинский осмотр во время мобилизации и военного положения, справка с выводом о годности к военной службе действительна в течение одного года.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №560, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Согласно этому постановлению в мирное время при определении назначения резервиста или военнообязанного на особый период и включения его в состав военных команд для комплектования воинских частей (учреждений) они проходят медицинский осмотр, по результатам которого таким лицам оформляется справка с заключением о пригодности к военной службе.

Срок действия такой справки составляет 5 лет. Пригодным к военной службе резервистам и военнообязанным вручается мобилизационное распоряжение.

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Медосмотр военнообязанных

Однако резервисты и военнообязанные, которые в мирное время были назначены на комплектование воинских частей (учреждений) с вручением мобилизационных распоряжений во время мобилизационного развертывания ВСУ и других военных формирований, призываются на военную службу по мобилизации, на особый период по результатам ранее пройденных медицинских осмотров и их опроса о наличии или отсутствии жалоб на состояние здоровья.

Резервисты или военнообязанные, у которых отсутствуют жалобы на состояние здоровья, на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра не направляются, объясняет издание.

Соответственно, на ВВК направляются лица, которые не проходили медицинский осмотр или у которых закончился срок действия постановления о годности к военной службе.

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"Граждане, которые находятся на воинском учете и со вступлением в силу Указа Президента об объявлении мобилизации прибыли в ТЦК для уточнения своих учетных данных (адреса места жительства, номеров средств связи, адреса электронной почты (при наличии) и других персональных данных), на медицинский осмотр не направляются", - объясняет Судебно-юридическая газета.

На медицинский осмотр граждане, которые уточнили свои учетные данные, вызываются повесткой.

"В случае прохождения резервистами и военнообязанными медицинского осмотра во время мобилизации и/или военного положения срок действия справки с заключением о пригодности к военной службе составляет один год", - говорится в постановлении Кабмина.

В военное время срок действия справки один год

То есть, справка действует 5 лет, но в мирное время.

Следовательно, во время мобилизации или военного положения срок действия справки о годности военной службы сократили до одного года.

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Кроме того, в постановлении Кабмина определено, что медицинский осмотр резервистов и военнообязанных может проводиться в учреждениях здравоохранения, имеющих соответствующий договор с НСЗУ по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения на соответствующий год.

Однако, решение о пригодности резервиста и военнообязанного для прохождения военной службы по состоянию здоровья определяется ВВК при районном (городском) ТЦК.

Ранее спикер Министерства обороны Украины, старший лейтенант Дмитрий Лазуткин заявил, что выводы военно-врачебной комиссии для военнообязанных граждан Украины действительны в течение пяти лет.

Автор: 

мобилизация (2747) военно-врачебная комиссия (188)


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Топ комментарии
+21
То громадянин Олександр Зеленський придатний до військової служби у воєнний час?
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21.05.2024 08:52
+20
Штош, хід думок нашої влади дедалі зрозуміліший: м'ясо, м'ясо, м'ясо... Більше м'яса!
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21.05.2024 08:52
+13
боневтік сьогодні по новому закону повинен підти до найближчого ТЦКа обновити свої дані та пройти комісію
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21.05.2024 09:04
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Штош, хід думок нашої влади дедалі зрозуміліший: м'ясо, м'ясо, м'ясо... Більше м'яса!
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21.05.2024 08:52 Ответить
чому ти так про владу???
просто в кабміні з"явилися світила світової медицини які виліковують нас одним розчерком авторучки...
а хтось казав що у нас медицина погана
через рік, сама здорова нація в світі будемо.
надіюсь що у мене пропаде гіпертонія, артроз, зростеться куприк в трьох місцях та відростуть хрящі на місці імпланта..
а ти що, не хочеш виздоровіти????
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21.05.2024 22:19 Ответить
То громадянин Олександр Зеленський придатний до військової служби у воєнний час?
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21.05.2024 08:52 Ответить
Не навіки. Якщо раптом щось не зростеться з ВРУ, наступну пролонгацію воєнного стану не підтримають, а там вже й нові вибори незабаром.
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21.05.2024 09:00 Ответить
Тоді ви нарешті поїдете до Європи. Правда, є нюанс.
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21.05.2024 09:30 Ответить
Олександр Зеленський - А хто це?
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21.05.2024 09:14 Ответить
Прострочений лідор
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21.05.2024 10:18 Ответить
Це напевно чоловік Володимира.
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21.05.2024 11:29 Ответить
уїбанство невиліковне!!!
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21.05.2024 22:20 Ответить
Замахаєтесь по ВЛК бігати
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21.05.2024 08:55 Ответить
що ви таке кажете.
а, раптом у тебе клапани в серці стали на місце і запрацювали, як молоді.
чи, раптом, ти зустрів інопланетянина і він тобі зір вилікував. тепер бачиш за горизонт.
треба кожний рік перевірятися, або навіщо тоді оті дармоїди в влк?
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21.05.2024 09:00 Ответить
я ж кажу, тема тцк, і всіляка дичина, навколо цього буде топовою.
треба відволікати увагу від зе!простроченого.
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21.05.2024 08:55 Ответить
Саме зараз проходжу медкомісію влк. Це лютий треш, панове!!!!
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21.05.2024 08:56 Ответить
Якщо не починати скаржитись, ніякого трешу. Десять хвилин - і ви взірець здоров'я. Тільки флюорограму таки доведеться принести.
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21.05.2024 08:58 Ответить
і аналізи. і кардіограму. і характеристику від сімейного терапевта. і все за свій рахунок.
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21.05.2024 09:01 Ответить
Це у разі, якщо ви починаєте на щось скаржитись. Так, ганяють по лікарям, і там дійсно треш.
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21.05.2024 09:03 Ответить
"і все за свій рахунок"
А що кажуть, якщо немає грошей?
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21.05.2024 09:23 Ответить
Немає грошей на аналізи -> не принесеш документальне підтвердження, що хворий -> запишуть здоровим.
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21.05.2024 10:12 Ответить
Так, все сумно. А по справедливості оплачувати послугу повинен замовник - МО України.
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21.05.2024 10:22 Ответить
Для цього замовник має бути зацікавленим в призові/мобілізації лише дійсно здорових людей. Але ж у ТЦК досі все та ж совкова система (та й самі вони все ті ж совкові військкомати, лише табличку змінили) - головне виконати план по кількості, а яка там буде якість рекрутів - усім начхати.
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21.05.2024 17:28 Ответить
Ну, не все за свій рахунок - принаймні мене рік тому на обстеження зору цілком безкоштовно відправляли. ЕКГ через сімейного лікаря також можна зробити безкоштовно, а ось аналізи, якщо треба щось складніше загального аналізу крові - то вже, напевне, за гроші буде.
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21.05.2024 10:10 Ответить
Оце бабло гребтимуть.
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21.05.2024 08:58 Ответить
Ясно, значит регистрироваться "резерв+" мне нет смысла. Моей справке уже больше года.
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21.05.2024 08:59 Ответить
Вернись и отдай что должен. В смысле Родине.
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21.05.2024 09:54 Ответить
Я не подлежу призыву на весь период особого положения, хотя в моем военнике написано, что я абсолютно годен. Я научный сотрудник с 2013 года. У меня в Украине больше нет прописки. Брать отпуск, чтоб проехать половину Европы, потратить время и деньги и пройти мед. осмотр?0_о. Нет, спасибо. Родине, исходя из моих документов я ничего не должен.
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21.05.2024 11:34 Ответить
боневтік сьогодні по новому закону повинен підти до найближчого ТЦКа обновити свої дані та пройти комісію
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21.05.2024 09:04 Ответить
Треба і тцкашників щороку змінювати! Щоб нахабством не обростали
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21.05.2024 09:05 Ответить
"Заробив сам, дай заробити наступному"? Що ж, розумно
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21.05.2024 09:17 Ответить
Наскільки розумію, довідка - це коли є якісь питання по здоров'ю, які роблять обмежено придатним або непридатним.
Якщо ВЛК вже пройдена і зауважень немає, то нащо бігати кожного року? Щоб раптом щось знайшли?
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21.05.2024 09:06 Ответить
обмеженых уже нет... ну если ты умер от инфаркта, то через год поставят штамп, мол непридатен ты)
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21.05.2024 09:12 Ответить
Штраф випишуть, що не обновив дані, для початку, а потім вже, можливо, штамп
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21.05.2024 09:38 Ответить
Не зрозуміла : як що виключений з обліку більше року тому , тр знову проходити ВЛК ?
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21.05.2024 09:19 Ответить
Точно так
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21.05.2024 09:31 Ответить
Знову не розумію. Як що виключен , то вже не військовозобов'язаний. Як не військовозобов'язаний може знову проходити ВЛК ?
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21.05.2024 10:05 Ответить
Бо якщо армії треба будуть люди, то знятих поставлять знов, а хворих на ВЛК "вилікують".
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21.05.2024 10:41 Ответить
Забей. Если исключен то назад как говорится обратной дороги нет. спи спокойно.
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21.05.2024 11:24 Ответить
А як що по судимості виключено ?
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21.05.2024 17:08 Ответить
У постанові 563 від 11.04.2024 немає згадки про обов'язок стати на облік, всіх хто був знятий з нього по судимості
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22.05.2024 02:37 Ответить
постанова 560 п,69 абзац 4 стосується виключно резервістів та військовозобов'язаних
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21.05.2024 11:30 Ответить
А як що за судимістю виключено ?
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21.05.2024 17:07 Ответить
Сирському привіт. Цікаво така виходить «справедлива мобілізація»: кому орден і бронь, а кому мобілізаційне розпорядження з травмами хребців, ішемією та ВІЛ. Ппц
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21.05.2024 09:53 Ответить
районная ввк-хренотень полная.................................председатель ввк-как кашпировский спец по всем болезням...............................................................
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21.05.2024 10:55 Ответить
У паршивой довидки есть срок службы,а у политических посад оказывается нет,сколько захочу столько и буду керовать,кому не нравится - идите нах,квартальное шоу продолжается.
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21.05.2024 12:05 Ответить
бубочка втратив легітимність і імунітет. зара саме час подумати над "правильним" висновком ВЛК, терміном дії в 5 років.. поки знову чогось не вигадали)
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21.05.2024 12:48 Ответить
****** *******
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21.05.2024 16:09 Ответить
А вони вже пропрацювали механізм щорічного ВЛК для військовозобов'язаних? Якщо дійсно змусять всіх дійти? Військомати і так мають проблеми з пропускною спроможністю. А то закон прийняти - то швидко, а як його виконати - це вже не їх проблема?
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21.05.2024 17:52 Ответить
Система врознос пішла.
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21.05.2024 19:11 Ответить
У ВЛК думають, що ампутована нога зможе за рік відрости?
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21.05.2024 19:19 Ответить
 
 