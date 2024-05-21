Срок действия заключения ВВК о пригодности к службе сократили до одного года, - постановление Кабмина
Если резервисты и военнообязанные проходят медицинский осмотр во время мобилизации и военного положения, справка с выводом о годности к военной службе действительна в течение одного года.
Об этом говорится в постановлении Кабмина №560, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Судебно-юридическую газету.
Согласно этому постановлению в мирное время при определении назначения резервиста или военнообязанного на особый период и включения его в состав военных команд для комплектования воинских частей (учреждений) они проходят медицинский осмотр, по результатам которого таким лицам оформляется справка с заключением о пригодности к военной службе.
Срок действия такой справки составляет 5 лет. Пригодным к военной службе резервистам и военнообязанным вручается мобилизационное распоряжение.
Медосмотр военнообязанных
Однако резервисты и военнообязанные, которые в мирное время были назначены на комплектование воинских частей (учреждений) с вручением мобилизационных распоряжений во время мобилизационного развертывания ВСУ и других военных формирований, призываются на военную службу по мобилизации, на особый период по результатам ранее пройденных медицинских осмотров и их опроса о наличии или отсутствии жалоб на состояние здоровья.
Резервисты или военнообязанные, у которых отсутствуют жалобы на состояние здоровья, на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра не направляются, объясняет издание.
Соответственно, на ВВК направляются лица, которые не проходили медицинский осмотр или у которых закончился срок действия постановления о годности к военной службе.
"Граждане, которые находятся на воинском учете и со вступлением в силу Указа Президента об объявлении мобилизации прибыли в ТЦК для уточнения своих учетных данных (адреса места жительства, номеров средств связи, адреса электронной почты (при наличии) и других персональных данных), на медицинский осмотр не направляются", - объясняет Судебно-юридическая газета.
На медицинский осмотр граждане, которые уточнили свои учетные данные, вызываются повесткой.
"В случае прохождения резервистами и военнообязанными медицинского осмотра во время мобилизации и/или военного положения срок действия справки с заключением о пригодности к военной службе составляет один год", - говорится в постановлении Кабмина.
В военное время срок действия справки один год
То есть, справка действует 5 лет, но в мирное время.
Следовательно, во время мобилизации или военного положения срок действия справки о годности военной службы сократили до одного года.
Кроме того, в постановлении Кабмина определено, что медицинский осмотр резервистов и военнообязанных может проводиться в учреждениях здравоохранения, имеющих соответствующий договор с НСЗУ по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения на соответствующий год.
Однако, решение о пригодности резервиста и военнообязанного для прохождения военной службы по состоянию здоровья определяется ВВК при районном (городском) ТЦК.
Ранее спикер Министерства обороны Украины, старший лейтенант Дмитрий Лазуткин заявил, что выводы военно-врачебной комиссии для военнообязанных граждан Украины действительны в течение пяти лет.
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просто в кабміні з"явилися світила світової медицини які виліковують нас одним розчерком авторучки...
а хтось казав що у нас медицина погана
через рік, сама здорова нація в світі будемо.
надіюсь що у мене пропаде гіпертонія, артроз, зростеться куприк в трьох місцях та відростуть хрящі на місці імпланта..
а ти що, не хочеш виздоровіти????
а, раптом у тебе клапани в серці стали на місце і запрацювали, як молоді.
чи, раптом, ти зустрів інопланетянина і він тобі зір вилікував. тепер бачиш за горизонт.
треба кожний рік перевірятися, або навіщо тоді оті дармоїди в влк?
треба відволікати увагу від зе!простроченого.
А що кажуть, якщо немає грошей?
Якщо ВЛК вже пройдена і зауважень немає, то нащо бігати кожного року? Щоб раптом щось знайшли?