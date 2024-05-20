Висновок ВЛК буде дійсний впродовж п’яти років, але в майбутньому можуть бути зміни, - Міноборони

Речник Міністерства оборони України, старший лейтенант Дмитро Лазуткін заявив, що висновки військово-лікарської комісії для військовозобов’язаних громадян України дійсні впродовж п’яти років.

Про це він розповів в ефірі телеканалу Київ24, інформує Цензор.НЕТ.

Лазуткін зазначив, що наразі діє норма, коли висновки ВЛК дійсні впродовж п'яти років. Однак речник Міноборони не виключає, що у майбутньому ця норма буде переглянута.

"Можливі зміни, що у воєнний час буде прийнято, що кожний рік треба буде проходити ВЛК", - заявив представник оборонного відомства.

До слова, раніше заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що найближчим часом у застосунок "Резерв+" планують додати функцію електронних направлень на ВЛК.

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