Висновок ВЛК буде дійсний впродовж п’яти років, але в майбутньому можуть бути зміни, - Міноборони
Речник Міністерства оборони України, старший лейтенант Дмитро Лазуткін заявив, що висновки військово-лікарської комісії для військовозобов’язаних громадян України дійсні впродовж п’яти років.
Про це він розповів в ефірі телеканалу Київ24, інформує Цензор.НЕТ.
Лазуткін зазначив, що наразі діє норма, коли висновки ВЛК дійсні впродовж п'яти років. Однак речник Міноборони не виключає, що у майбутньому ця норма буде переглянута.
"Можливі зміни, що у воєнний час буде прийнято, що кожний рік треба буде проходити ВЛК", - заявив представник оборонного відомства.
До слова, раніше заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що найближчим часом у застосунок "Резерв+" планують додати функцію електронних направлень на ВЛК.
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у мене купа болячок і я інвалід але ці уібани заставили проходити влк вже три рази з початку великої війни...
і тепер...
після останнього походу до тцк, отримав відсрочку до жовтня, тобто на 6 місяців а ****, висновок по закону дійсний 5 років
то це як???, у мене за 6 місяців відросте хребет, счезне артроз, вилікується гіпертонія, та зникнуть 3 перелома копчика??? ВИЛІКУЙТЕ, суки!!!
і я піду до зятя, одного чи другого в 3 ОШБ, нєкуй дєлать піду...
короче!
як зе на конституцію, так ******* на закони???
просто ...уйом як по роялю і все???
https://life.pravda.com.ua/health/koli-i-za-yakiy-termin-viyskovozobov-yazani-mayut-proyti-vlk-poyasnennya-301626/ Загалом усі військовозобов'язані під час воєнного стану мають повторно пройти комісію через рік, у мирний час - через п'ять років.
Я проходив ВЛК у квітні цього року.
Откуда у них при себе медицинские документы?!
А ВЛК "проведут" бегом и моргнуть не успеешь...
Зміни можуть бути й завтра, але то таке...
- єдине, коли воно не збрехало - натепер майже нічого толком не працює окрім ЗСУ та волонтерів
Якщо ж такий мобілізований потрапив у реанімацію чи помер, то лікарям мають бути тюремні сроки!
https://www.youtube.com/watch?si=WnFUyOQzi6xasv33&v=AP6bOhNDh7Q&feature=youtu.be