УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8745 відвідувачів онлайн
Новини
6 764 34

Висновок ВЛК буде дійсний впродовж п’яти років, але в майбутньому можуть бути зміни, - Міноборони

Висновок ВЛК буде дійсний впродовж п’ять років, але в майбутньому можуть бути зміни, - Міноборони

Речник Міністерства оборони України, старший лейтенант Дмитро Лазуткін заявив, що висновки військово-лікарської комісії для військовозобов’язаних громадян України дійсні впродовж п’яти років.

Про це він розповів в ефірі телеканалу Київ24, інформує Цензор.НЕТ.

Лазуткін зазначив, що наразі діє норма, коли висновки ВЛК дійсні впродовж п'яти років. Однак речник Міноборони не виключає, що у майбутньому ця норма буде переглянута.

"Можливі зміни, що у воєнний час буде прийнято, що кожний рік треба буде проходити ВЛК", - заявив представник оборонного відомства.

До слова, раніше заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що найближчим часом у застосунок "Резерв+" планують додати функцію електронних направлень на ВЛК.

Читайте також: Людина не може сама пройти ВЛК. Направлення на медкомісію "обмежено придатним" має видавати ТЦК, - Міноборони

Автор: 

Міноборони (7329) мобілізація (3036) військово-лікарська комісія (205)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15
Тобто, якщо є довідка ВЛК про не придатність, то краще одразу тікати за кордон, бо сьогодні не придатний, а завтра скажуть, що передумали і треба знову на комісію, а там можна і "чудесне зцілення" отримати. Вільна країна вільних людей вона така - любить і піклується, настільки, що тримає за горлянку, поки не здохнеш.
показати весь коментар
20.05.2024 18:53
+13
Висновок ВЛК буде дійсний впродовж п'яти років, але в майбутньому можуть бути зміни

Зміни можуть бути й завтра, але то таке...
показати весь коментар
20.05.2024 18:07
+11
Натяк ухилянтам на те що заносити треба щороку.
показати весь коментар
20.05.2024 18:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Натяк ухилянтам на те що заносити треба щороку.
показати весь коментар
20.05.2024 18:01 Відповісти
я читаю і акуєваю
у мене купа болячок і я інвалід але ці уібани заставили проходити влк вже три рази з початку великої війни...
і тепер...
після останнього походу до тцк, отримав відсрочку до жовтня, тобто на 6 місяців а ****, висновок по закону дійсний 5 років
то це як???, у мене за 6 місяців відросте хребет, счезне артроз, вилікується гіпертонія, та зникнуть 3 перелома копчика??? ВИЛІКУЙТЕ, суки!!!
і я піду до зятя, одного чи другого в 3 ОШБ, нєкуй дєлать піду...
короче!
як зе на конституцію, так ******* на закони???
просто ...уйом як по роялю і все???
показати весь коментар
20.05.2024 22:26 Відповісти
WTF??? Домовтеся вже якось між собою, прахфесіонали мля!

https://life.pravda.com.ua/health/koli-i-za-yakiy-termin-viyskovozobov-yazani-mayut-proyti-vlk-poyasnennya-301626/ Загалом усі військовозобов'язані під час воєнного стану мають повторно пройти комісію через рік, у мирний час - через п'ять років.
показати весь коментар
20.05.2024 18:02 Відповісти
Там такий цирк, що вони самі не розуміють що роблять.
показати весь коментар
20.05.2024 18:04 Відповісти
не прячте ваші грошики.......
показати весь коментар
20.05.2024 18:04 Відповісти
"Обстежувати людину за кожною з хвороб ВЛК не може через брак ресурсів і часу. Якщо у військовозобов'язаного немає яскраво вираженого захворювання і сильних симптомів, то він буде придатним" Голова військово-лікарської комісії індустріального районного ТЦК та СП у Дніпрі Олена Седлецька.
показати весь коментар
20.05.2024 18:37 Відповісти
Всі документи про свої хвороби ви маєте самі принести на ВЛК. Віддавати лише копії.
показати весь коментар
20.05.2024 19:11 Відповісти
У них не буде часу з тими документами ознайомитись, сказано ж
показати весь коментар
20.05.2024 19:13 Відповісти
Буде, якщо у тебе є документи про твою хворобу. Якщо документів немає і явних симптомів немає - то вважатимуть, що і хвороби немає.
Я проходив ВЛК у квітні цього року.
показати весь коментар
20.05.2024 19:28 Відповісти
А рівно рік тому проходив. Плювали вони на документи, діагнози в них, та симптоми. Хвилин за 15 пройшов
показати весь коментар
20.05.2024 19:45 Відповісти
Можливо, залежить від конкретної тцк і влк і від умов, а яких ви на них потрапили. Я проходив десь 5 днів. Колега проходив 1,5 місяці (він зараз у ЗСУ).
показати весь коментар
20.05.2024 19:51 Відповісти
Людей вылавливают везде!В командировках, забрал ребенка с детского сада и шёл с ним домой, в магазинах...
Откуда у них при себе медицинские документы?!
А ВЛК "проведут" бегом и моргнуть не успеешь...
показати весь коментар
20.05.2024 20:41 Відповісти
Потому нужно взять все документы и вперед самому обновлять свои данные.
показати весь коментар
21.05.2024 00:22 Відповісти
Ото наголосував да...
показати весь коментар
21.05.2024 07:54 Відповісти
Хто де наголосував? Чи у вас як завжди - хто про що, а вшивий про баню?
показати весь коментар
21.05.2024 11:20 Відповісти
Які п'ять років коли на фронті кожен день як останній? Чи не покуй на ВЛК?
показати весь коментар
20.05.2024 18:06 Відповісти
Висновок ВЛК буде дійсний впродовж п'яти років, але в майбутньому можуть бути зміни

Зміни можуть бути й завтра, але то таке...
показати весь коментар
20.05.2024 18:07 Відповісти
У людей кінцівки відростуть, чі то зір покращиться?
показати весь коментар
20.05.2024 18:07 Відповісти
Как он старлеем стал?
показати весь коментар
20.05.2024 18:12 Відповісти
Поки "поняли", шо він дурак - так він "майора" получив
показати весь коментар
20.05.2024 18:14 Відповісти
"я вірю, що ми зможемо прийти і зламати цю систему..." (Зеленський)
- єдине, коли воно не збрехало - натепер майже нічого толком не працює окрім ЗСУ та волонтерів
показати весь коментар
20.05.2024 18:15 Відповісти
Якщо діє 5 років, то чому заставляють перепроходити ВЛК навіть тих, хто пройшов її у 2021??? Ну в 2022-2023 зрозуміло чого - типу через корупцію, а тих, хто раніше пройшов, нафіга чіпати?
показати весь коментар
20.05.2024 18:16 Відповісти
Зробіть реальне покарання для лікарів які малюють або прибирають діагнози, та керівникам цих лікарів
показати весь коментар
20.05.2024 18:21 Відповісти
100%! Закрили на ВЛК очі на діагноз людини, людині стало зле на полігоні - усіх причетних лікарів вигнати з роботи та позбавити права займати лікарською діяльністю.
Якщо ж такий мобілізований потрапив у реанімацію чи помер, то лікарям мають бути тюремні сроки!
показати весь коментар
20.05.2024 18:25 Відповісти
Я півтора місяці тому проходив , 57 років , написали 4 статті і годен. Це херня що зубів нема , гіпертонія , адже 1 стадія 170/100 і те що голова болить коли хвилююсь теж херня , плечі болять послали до ортопеда , перевірив , написав хворобу , сказали без МРТ не запишуть , зробив МРТ , підтвердили , але ж руки на місці , ну ще й остеохондроз і грудного відділу і поперек , і шія хрустить і повернути голову більш ніж 45 градусів не можу , теж записали , але все те херня - годен. От мені й цікаво , як я поряд з 30-40 років пацанами побіжу в атаку?? Як у тому анекдоті - вперед хлоці , а я за вами , я груддю постою за вашими спинами!? Поки я вдома , ще так сяк живу , а у полі , та ще й зимою , мабуть через неділю у госпіталі буду. От і питання , нахера я потрібен? І я себе ще вважаю достатньо здоровим ,бо мої однолітки є й у гіршому стані , по врачах ходять. Я ніколи ні до кого не звертався. Я думаю є у такому віці і здоровіші за мене , але по собі скажу , що після 50 вже відчуваєш що щось не так , а після 55 кожен рік знаходиться нова болячка. Після 50 5 років це вічність для здоров'я, хоча пролітають вони у голові все скоріше і скоріше .Вже і дні народження не гуляю. У ТЦК на мене дивились як на діда , бо усі молоді хлопці , а треба було просто місце проживання змінити.З такими критеріями йде просто винищення чоловічого населення України , це просто чистка перед тим як здати Україну москалям , щоб поменше супротиву було. Я я вважаю , що Зе-команда саме цим і займається по завданню ФСБ.
показати весь коментар
20.05.2024 18:33 Відповісти
однозначно
показати весь коментар
20.05.2024 18:46 Відповісти
У меня к Вам один вопрос. Почему в 57 лет вы еще стоите на военном учете? Мне например 56 и меня в 2016 году исключили из воинского учета о чем есть запись в военнике.
показати весь коментар
20.05.2024 22:02 Відповісти
Тому що останній раз я становився на облік у 2000 році в зв'язку зі зміною місця проживання і це був останняй запис до того моменту поки не прийшлось знов міняти місце проживання. Навіть у 2022 ,коли побіг у ТРО і отримав автомат ніхто нічого не писав , потім вийшов з ТРО у травні , бо не той стан здоров'я щоб з молодими по полях бігати , перед новим 2023 роком подзвонили з воєнкомату ,запросили пройти ВЛК , бо я у них був у списках тому що тримував зброю. Прийшов , подивились,спитали навіщо прийшов , сказав на ВЛК по елефону визвали , спитали чи офіцер , я сказав ні , подивились військовий квиток , сказали щоб ішов додому і все! І от тільки у квітні цього року прийшлось самому йти . Отака історія.
показати весь коментар
20.05.2024 22:31 Відповісти
Тобто, якщо є довідка ВЛК про не придатність, то краще одразу тікати за кордон, бо сьогодні не придатний, а завтра скажуть, що передумали і треба знову на комісію, а там можна і "чудесне зцілення" отримати. Вільна країна вільних людей вона така - любить і піклується, настільки, що тримає за горлянку, поки не здохнеш.
показати весь коментар
20.05.2024 18:53 Відповісти
Так само как всех сняли с учета в 40 лет а теперь вернули заявив что будет до 60 лет а еще трындят что закон обратной силы не имеет.Это все равно что я сломал соседу челюсть и мне дали за это год тюрьмы а через пять лет опять приехали полицаи и заявили что закон поменялся и давай еще на два года в зону.Демократия однако.
показати весь коментар
20.05.2024 19:38 Відповісти
Вот верно заметил - закон обратной силы не имеет ! Но на данном этапе - конституция на паузе! Закон что дышло - куда свернул то и вышло! А в общем ПО новому закону - все обмежено придатни УЖЕ ЗДОРОВЫ !!!!!!
показати весь коментар
20.05.2024 19:51 Відповісти
Пока тех кто имел инвалидность с статусом ограниченно годного до войны призывать не собираются.Попросил меня хороший знакомый разобраться с этим вопросом так еле нашел комментарий адвоката а по выключенным все ясно.
https://www.youtube.com/watch?si=WnFUyOQzi6xasv33&v=AP6bOhNDh7Q&feature=youtu.be
показати весь коментар
21.05.2024 08:43 Відповісти
Где такое написано? Можно ссылку. А так только слова.
показати весь коментар
20.05.2024 22:04 Відповісти
Ничего не понял, писали, что всего год, теперь, что пять... . А завтра 3 месяца? Вот прошёл ВЛК чуть более года назад.
показати весь коментар
20.05.2024 22:08 Відповісти
 
 