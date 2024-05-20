Заключение ВВК будет действительно в течение пяти лет, но в будущем могут быть изменения, - Минобороны
Спикер Министерства обороны Украины, старший лейтенант Дмитрий Лазуткин заявил, что выводы военно-врачебной комиссии для военнообязанных граждан Украины действительны в течение пяти лет.
Об этом он рассказал в эфире телеканала Киев24, информирует Цензор.НЕТ.
Лазуткин отметил, что сейчас действует норма, когда выводы ВВК действительны в течение пяти лет. Однако представитель Минобороны не исключает, что в будущем эта норма будет пересмотрена.
"Возможны изменения, что в военное время будет принято, что каждый год надо будет проходить ВВК", - заявил представитель оборонного ведомства.
К слову, ранее заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что в ближайшее время в приложение "Резерв+" планируют добавить функцию электронных направлений на ВВК.
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у мене купа болячок і я інвалід але ці уібани заставили проходити влк вже три рази з початку великої війни...
і тепер...
після останнього походу до тцк, отримав відсрочку до жовтня, тобто на 6 місяців а ****, висновок по закону дійсний 5 років
то це як???, у мене за 6 місяців відросте хребет, счезне артроз, вилікується гіпертонія, та зникнуть 3 перелома копчика??? ВИЛІКУЙТЕ, суки!!!
і я піду до зятя, одного чи другого в 3 ОШБ, нєкуй дєлать піду...
короче!
як зе на конституцію, так ******* на закони???
просто ...уйом як по роялю і все???
https://life.pravda.com.ua/health/koli-i-za-yakiy-termin-viyskovozobov-yazani-mayut-proyti-vlk-poyasnennya-301626/ Загалом усі військовозобов'язані під час воєнного стану мають повторно пройти комісію через рік, у мирний час - через п'ять років.
Я проходив ВЛК у квітні цього року.
Откуда у них при себе медицинские документы?!
А ВЛК "проведут" бегом и моргнуть не успеешь...
Зміни можуть бути й завтра, але то таке...
- єдине, коли воно не збрехало - натепер майже нічого толком не працює окрім ЗСУ та волонтерів
Якщо ж такий мобілізований потрапив у реанімацію чи помер, то лікарям мають бути тюремні сроки!
https://www.youtube.com/watch?si=WnFUyOQzi6xasv33&v=AP6bOhNDh7Q&feature=youtu.be