Заключение ВВК будет действительно в течение пяти лет, но в будущем могут быть изменения, - Минобороны

Спикер Министерства обороны Украины, старший лейтенант Дмитрий Лазуткин заявил, что выводы военно-врачебной комиссии для военнообязанных граждан Украины действительны в течение пяти лет.

Об этом он рассказал в эфире телеканала Киев24, информирует Цензор.НЕТ.

Лазуткин отметил, что сейчас действует норма, когда выводы ВВК действительны в течение пяти лет. Однако представитель Минобороны не исключает, что в будущем эта норма будет пересмотрена.

"Возможны изменения, что в военное время будет принято, что каждый год надо будет проходить ВВК", - заявил представитель оборонного ведомства.

К слову, ранее заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что в ближайшее время в приложение "Резерв+" планируют добавить функцию электронных направлений на ВВК.

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