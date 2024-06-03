Два человека получили ранения в результате обстрела оккупантами Белозерки
Вчера, 2 мая, вечером российские войска обстреляли Белозерку в Херсонской области, пострадали два человека.
Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, вчера вечером в результате российского обстрела Белозерки пострадали два человека - под удар врага попала 54-летняя женщина и 56-летний мужчина, которые находились на огороде.
Сообщается, что в больницу пострадавшие обратились сегодня. У них диагностировали взрывные травмы, им оказывается необходимая медпомощь.
Напомним, сегодня утром российские военные обстреляли школу в Томиной Балке Белозерской общины на Херсонщине.
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