Три людини зазнали поранень унаслідок обстрілів окупантами Білозерки (оновлено)

Російські війська обстріляли Білозерку в Херсонській області, постраждали три людини.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, учора ввечері внаслідок російського обстрілу Білозерки постраждали дві людини - під удар ворога потрапила 54-річна жінка та 56-річний чоловік, які перебували на городі.

Повідомляється, що до лікарні постраждалі звернулися сьогодні. У них діагностували вибухові травми, їм надається необхідна меддопомога.

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Крім того, сьогодні в ОВА також повідомили, що російські військові атакували Білозерку.



Зазначається, що внаслідок обстрілу постраждала 44-річна жінка, яка на момент удару перебувала в магазині. Вона зазнала вибухової травми та контузії. Потерпілу шпиталізували.

Нагадаємо, сьогодні зранку російські військові обстріляли школу в Томиній Балці Білозерської громади на Херсонщині.