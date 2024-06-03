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Бельгия (374) Венгрия (1836) Евросоюз (16686)

Бельгия предлагает лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе

орбан,сійярто

Бельгия предлагает правительствам стран-членов ЕС начать процедуру лишения права голоса Венгрии.

Об этом заявила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Лябиб выступила за то, чтобы применить к Венгрии процедуру выражения недоверия по статье 7-й Договора о ЕС. "У нас есть Европа, которая трудно продвигается вперед, и, к сожалению, некоторые государства, в частности одно государство, все чаще принимают позицию блокировки и вето. Я думаю, что мы должны иметь смелость принимать решения: идти до конца статьи 7, активировать статью 7 до конца - что предусматривает лишение права вето", - сказала она.

"Это момент истины. Или мы будем выполнять свои обязанности, что требует политического мужества и силы воли. Или мы внедряем механизмы, которые не работают. И поэтому мы должны выбрать. Если мы идем до конца с этим механизмом, он должен работать. Если это не работает, мы должны это реформировать. Это будущее ЕС", - добавила министр.

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В июле Венгрия должна принять председательство в Совете ЕС до конца 2024 года. Это даст ей больше полномочий определять повестку дня и приоритеты Евросоюза. Соответственно, под угрозой - военная помощь Украине, санкции против России, продвижение Украины к членству в ЕС.
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Топ комментарии
+64
І вигнати нахер - безголосу
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03.06.2024 22:39
+46
Ну хоть у кого то хватило смелости это озвучить. Пусть идут, "пьют кофе"... Точнее боярышник.
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03.06.2024 22:39
+39
Бельгійцям за здоровий глузд та позицію-респект...
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03.06.2024 22:43
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І вигнати нахер - безголосу
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03.06.2024 22:39 Ответить
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03.06.2024 22:44 Ответить
вирвіть кадики обом цим уйобським ..дарам аби вони замовкли навіки !!!

як ота фіця
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03.06.2024 23:16 Ответить
це ******, а ви якогось уйобка приплели!)))
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04.06.2024 06:37 Ответить
Ну хоть у кого то хватило смелости это озвучить. Пусть идут, "пьют кофе"... Точнее боярышник.
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03.06.2024 22:39 Ответить
Новічок
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03.06.2024 22:47 Ответить
Все в сад! - Ві там будете петь? - Нет, ві там будете слушать...
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04.06.2024 10:50 Ответить
Ну якось треба братися за розум чи Угощині чи ЄС ...бо дзигу розкрутили як кремль каже ...небезпечно
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03.06.2024 22:40 Ответить
Та ладно )) А шо Вітя про це думає ))
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03.06.2024 22:41 Ответить
Бельгійцям за здоровий глузд та позицію-респект...
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03.06.2024 22:43 Ответить
Давно пора Вітька викинути з демократичного суспільства,хай йдуть ліс в тайгу рубати і кедрові шишки для китайців збирати.
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03.06.2024 22:44 Ответить
Краще піздно чім ніколи.
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03.06.2024 22:46 Ответить
Морда Орбана, коли він про це почув.

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03.06.2024 22:47 Ответить
Верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель відповів прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану на його порівняння членства в ЄС з радянською окупацією: "Угорщина багато знає про радянську окупацію і про те, що таке окупація. Я пам'ятаю Будапешт 1956 року з російськими танками на вулицях - мені тоді було дев'ять років. Я не бачу жодної схожості між радянською окупацією Будапешта і тим, що відбувається в Берлеймонті (штаб-квартира Європейської Комісії в Брюсселі). Я не бачив там ніяких танків, ніяких бойових дій.

В будь-якому випадку ніхто не зобов'язує Угорщину бути членом ЄС, це вільний вибір", - сказав Борелль на конференції "Європа та світ" у Брюсселі.
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03.06.2024 22:47 Ответить
Але мадьярексіту не буде.
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04.06.2024 07:42 Ответить
****** хай їдуть голосувати в госдуру - на історіческую родину
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03.06.2024 22:47 Ответить
На фото: угорські Штепсель і Тарапунько або Біба і Боба. Їх діяльність - це цирк шапіто, а результат - це відлюднення народу Угорщини, що ще не прокинувся від расійскай сплячки.
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03.06.2024 22:51 Ответить
У мадяр ніколи не було "російської сплячки" бо в них своє реваншистське дежавю...
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03.06.2024 23:02 Ответить
орбан вето від х..ла підчепив, застерігали люди його, дограєшся
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03.06.2024 22:51 Ответить
Нарешті !
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03.06.2024 22:51 Ответить
У євродепутатів урвався терпець. Системні проблеми з демократією в Угорщині та зловживання правом вето з боку прем'єра Орбана є підставою для позбавлення Будапешту права голосу в ЄС, вважає більшість політичних груп ЄП.
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03.06.2024 22:53 Ответить
А це можливо?
Бо буде смішно, якщо це можливо тільки, якщо Угорщина теж за це проголосує.
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03.06.2024 22:54 Ответить
Звісно можливо, стаття 7 угоди про Європейський союз. Тільки це крайня міра яка може призвести до внутрішньої нестабільністі члена ЄС і НАТО.
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03.06.2024 23:13 Ответить
Провідні політичні групи Європарламенту збираються "ініціювати застосування сьомої статті договору про ЄС щодо Угорщини". Другий параграф цієї статті передбачає, що Європарламент більшістю у дві третини голосів може притягнути країну до відповідальності перед Європейською Радою за порушення нею верховенства права. Після цього лідери країн-членів ЄС можуть ухвалити рішення про позбавлення країни права голосу.
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03.06.2024 22:55 Ответить
Ну... таке собі, просто заява, яких безліч на різний смак в ЄС виголошується щодня. Та , менше з тим, приємно чути здорову думку.
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03.06.2024 22:58 Ответить
А Угорщина накладе вето.)
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03.06.2024 22:58 Ответить
А Угорщина відсмокче.
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03.06.2024 23:15 Ответить
Хто про що, а anna petrova про відсмокче)
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03.06.2024 23:23 Ответить
хочеш на її місце?
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04.06.2024 06:30 Ответить
тіки в штани!
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04.06.2024 06:34 Ответить
Треба Орбана позбавити достоїнства - голос сам пропаде...
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03.06.2024 22:59 Ответить
Как можно рвать свое очко за ***** , это Орбан..
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03.06.2024 23:02 Ответить
Поживе мадярський півень під шконкою.
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03.06.2024 23:02 Ответить
Давно пора
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03.06.2024 23:04 Ответить
Догавкалося, шавка лапотна
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03.06.2024 23:06 Ответить
Читаем историю. Национальная традиция Венгрии. В двух мировых вписывалась за лузеров. Как там ээ«можем повторить»
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03.06.2024 23:08 Ответить
саме так !

за що країни-переможці кожен раз обрізали Мадярщину по самоє....

.
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03.06.2024 23:19 Ответить
Угорщина- троянський кінь від рашки.
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03.06.2024 23:24 Ответить
******* перетворити в національні меншини європейських країн шляхом роздачі території ******** Угорщини всім сусідам. Нам не треба. В нас і так їхніх довбо... достатньо.
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03.06.2024 23:30 Ответить
Слова сказані, чекаємо на дії.
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03.06.2024 23:51 Ответить
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04.06.2024 00:09 Ответить
и получить си или ху в центре Европы
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04.06.2024 02:56 Ответить
Правильно, нафіг цих монголів.
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04.06.2024 05:14 Ответить
Им вообще там не место!!!
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04.06.2024 05:32 Ответить
ЄС тільки розквітне без проросійській Угорщині!
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04.06.2024 06:28 Ответить
виключити зовсім,хай ідуть у ,,тайожний союз,,
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04.06.2024 07:00 Ответить
На жаль, немає механізму виключення! Тільки відпустити, якщо самі захочуть, як оту Британію. А ось лишити права голоса - це рішення проблеми! Бо ця "Баба Яга в тилу врага" вже задовбала!
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04.06.2024 09:31 Ответить
Давно пора, хоча словацький варіант мені більше подобається.
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04.06.2024 08:39 Ответить
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04.06.2024 09:59 Ответить
О, мають важелі впливу, а стільки часу телилися. І тепер не факт що застосують
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04.06.2024 10:01 Ответить
ПРАВИЛЬНО !!! ДАВНО ПОРА !!!
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04.06.2024 10:25 Ответить
Давно на часі!!!
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04.06.2024 10:57 Ответить
Процес довгий. Треба запускать і дивитись на мадьярских нацистів.
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04.06.2024 10:58 Ответить
давно пора
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04.06.2024 11:27 Ответить
Седять на шиях платників податків й нічого вчасно робити не здатні. Як вони туди пролазять я х/з......
Розробили законопроект що 75%-ми голосів а не 100% приймаються рішення, й "проблема" вирішена за 2-3 дні/тиждні. Ні вони ці дискусії розтягнуть на роки!!! ПЗДЦ скільки паразитів на планеті.....
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04.06.2024 11:39 Ответить
Венгрию надо выгнать из Евросоюза и блока НАТО.А Орбан пускай и дальше отсасывает у путина.
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04.06.2024 11:52 Ответить
 
 