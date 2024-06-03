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Бельгія (381) Угорщина (2151) Євросоюз (12775)

Бельгія пропонує позбавити Угорщину права голосу в Євросоюзі

орбан,сійярто

Бельгія пропонує урядам країн-членів ЄС розпочати процедуру позбавлення права голосу Угорщини.

Про це заявила міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Лябіб виступила за те, щоб застосувати до Угорщини процедуру висловлення недовіри за статтею 7-ю Договору про ЄС. "У нас є Європа, яка важко просувається вперед, і, на жаль, деякі держави, зокрема одна держава, все частіше приймають позицію блокування та вето. Я думаю, що ми повинні мати сміливість приймати рішення: йти до кінця статті 7, активувати статтю 7 до кінця - що передбачає припинення права вето", - сказала вона.

"Це момент істини. Або ми будемо виконувати свої обов'язки, що вимагає політичної мужності та сили волі. Або ми впроваджуємо механізми, які не працюють. І тому ми повинні вибрати. Якщо ми йдемо до кінця з цим механізмом, він повинен працювати. Якщо це не працює, ми маємо це реформувати. Це майбутнє ЄС", - додала міністерка.

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У липні Угорщина має перебрати головування в Раді ЄС до кінця 2024 року. Це дасть їй більше повноважень визначати порядок денний і пріоритети Євросоюзу. Відповідно, під згрозою - військова допомога Україні, санкції проти Росії, поступ України до членства в ЄС.

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Топ коментарі
+64
І вигнати нахер - безголосу
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03.06.2024 22:39
+46
Ну хоть у кого то хватило смелости это озвучить. Пусть идут, "пьют кофе"... Точнее боярышник.
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03.06.2024 22:39
+39
Бельгійцям за здоровий глузд та позицію-респект...
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03.06.2024 22:43
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І вигнати нахер - безголосу
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03.06.2024 22:39 Відповісти
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03.06.2024 22:44 Відповісти
вирвіть кадики обом цим уйобським ..дарам аби вони замовкли навіки !!!

як ота фіця
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03.06.2024 23:16 Відповісти
це ******, а ви якогось уйобка приплели!)))
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04.06.2024 06:37 Відповісти
Ну хоть у кого то хватило смелости это озвучить. Пусть идут, "пьют кофе"... Точнее боярышник.
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03.06.2024 22:39 Відповісти
Новічок
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03.06.2024 22:47 Відповісти
Все в сад! - Ві там будете петь? - Нет, ві там будете слушать...
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04.06.2024 10:50 Відповісти
Ну якось треба братися за розум чи Угощині чи ЄС ...бо дзигу розкрутили як кремль каже ...небезпечно
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03.06.2024 22:40 Відповісти
Та ладно )) А шо Вітя про це думає ))
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03.06.2024 22:41 Відповісти
Бельгійцям за здоровий глузд та позицію-респект...
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03.06.2024 22:43 Відповісти
Давно пора Вітька викинути з демократичного суспільства,хай йдуть ліс в тайгу рубати і кедрові шишки для китайців збирати.
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03.06.2024 22:44 Відповісти
Краще піздно чім ніколи.
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03.06.2024 22:46 Відповісти
Морда Орбана, коли він про це почув.

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03.06.2024 22:47 Відповісти
Верховний представник Європейського Союзу з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель відповів прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану на його порівняння членства в ЄС з радянською окупацією: "Угорщина багато знає про радянську окупацію і про те, що таке окупація. Я пам'ятаю Будапешт 1956 року з російськими танками на вулицях - мені тоді було дев'ять років. Я не бачу жодної схожості між радянською окупацією Будапешта і тим, що відбувається в Берлеймонті (штаб-квартира Європейської Комісії в Брюсселі). Я не бачив там ніяких танків, ніяких бойових дій.

В будь-якому випадку ніхто не зобов'язує Угорщину бути членом ЄС, це вільний вибір", - сказав Борелль на конференції "Європа та світ" у Брюсселі.
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03.06.2024 22:47 Відповісти
Але мадьярексіту не буде.
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04.06.2024 07:42 Відповісти
****** хай їдуть голосувати в госдуру - на історіческую родину
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03.06.2024 22:47 Відповісти
На фото: угорські Штепсель і Тарапунько або Біба і Боба. Їх діяльність - це цирк шапіто, а результат - це відлюднення народу Угорщини, що ще не прокинувся від расійскай сплячки.
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03.06.2024 22:51 Відповісти
У мадяр ніколи не було "російської сплячки" бо в них своє реваншистське дежавю...
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03.06.2024 23:02 Відповісти
орбан вето від х..ла підчепив, застерігали люди його, дограєшся
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03.06.2024 22:51 Відповісти
Нарешті !
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03.06.2024 22:51 Відповісти
У євродепутатів урвався терпець. Системні проблеми з демократією в Угорщині та зловживання правом вето з боку прем'єра Орбана є підставою для позбавлення Будапешту права голосу в ЄС, вважає більшість політичних груп ЄП.
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03.06.2024 22:53 Відповісти
А це можливо?
Бо буде смішно, якщо це можливо тільки, якщо Угорщина теж за це проголосує.
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03.06.2024 22:54 Відповісти
Звісно можливо, стаття 7 угоди про Європейський союз. Тільки це крайня міра яка може призвести до внутрішньої нестабільністі члена ЄС і НАТО.
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03.06.2024 23:13 Відповісти
Провідні політичні групи Європарламенту збираються "ініціювати застосування сьомої статті договору про ЄС щодо Угорщини". Другий параграф цієї статті передбачає, що Європарламент більшістю у дві третини голосів може притягнути країну до відповідальності перед Європейською Радою за порушення нею верховенства права. Після цього лідери країн-членів ЄС можуть ухвалити рішення про позбавлення країни права голосу.
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03.06.2024 22:55 Відповісти
Ну... таке собі, просто заява, яких безліч на різний смак в ЄС виголошується щодня. Та , менше з тим, приємно чути здорову думку.
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03.06.2024 22:58 Відповісти
А Угорщина накладе вето.)
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03.06.2024 22:58 Відповісти
А Угорщина відсмокче.
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03.06.2024 23:15 Відповісти
Хто про що, а anna petrova про відсмокче)
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03.06.2024 23:23 Відповісти
хочеш на її місце?
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04.06.2024 06:30 Відповісти
тіки в штани!
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04.06.2024 06:34 Відповісти
Треба Орбана позбавити достоїнства - голос сам пропаде...
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03.06.2024 22:59 Відповісти
Как можно рвать свое очко за ***** , это Орбан..
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03.06.2024 23:02 Відповісти
Поживе мадярський півень під шконкою.
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03.06.2024 23:02 Відповісти
Давно пора
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03.06.2024 23:04 Відповісти
Догавкалося, шавка лапотна
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03.06.2024 23:06 Відповісти
Читаем историю. Национальная традиция Венгрии. В двух мировых вписывалась за лузеров. Как там ээ«можем повторить»
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03.06.2024 23:08 Відповісти
саме так !

за що країни-переможці кожен раз обрізали Мадярщину по самоє....

.
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03.06.2024 23:19 Відповісти
Угорщина- троянський кінь від рашки.
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03.06.2024 23:24 Відповісти
******* перетворити в національні меншини європейських країн шляхом роздачі території ******** Угорщини всім сусідам. Нам не треба. В нас і так їхніх довбо... достатньо.
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03.06.2024 23:30 Відповісти
Слова сказані, чекаємо на дії.
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03.06.2024 23:51 Відповісти
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04.06.2024 00:09 Відповісти
и получить си или ху в центре Европы
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04.06.2024 02:56 Відповісти
Правильно, нафіг цих монголів.
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04.06.2024 05:14 Відповісти
Им вообще там не место!!!
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04.06.2024 05:32 Відповісти
ЄС тільки розквітне без проросійській Угорщині!
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04.06.2024 06:28 Відповісти
виключити зовсім,хай ідуть у ,,тайожний союз,,
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04.06.2024 07:00 Відповісти
На жаль, немає механізму виключення! Тільки відпустити, якщо самі захочуть, як оту Британію. А ось лишити права голоса - це рішення проблеми! Бо ця "Баба Яга в тилу врага" вже задовбала!
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04.06.2024 09:31 Відповісти
Давно пора, хоча словацький варіант мені більше подобається.
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04.06.2024 08:39 Відповісти
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04.06.2024 09:59 Відповісти
О, мають важелі впливу, а стільки часу телилися. І тепер не факт що застосують
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04.06.2024 10:01 Відповісти
ПРАВИЛЬНО !!! ДАВНО ПОРА !!!
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04.06.2024 10:25 Відповісти
Давно на часі!!!
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04.06.2024 10:57 Відповісти
Процес довгий. Треба запускать і дивитись на мадьярских нацистів.
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04.06.2024 10:58 Відповісти
давно пора
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04.06.2024 11:27 Відповісти
Седять на шиях платників податків й нічого вчасно робити не здатні. Як вони туди пролазять я х/з......
Розробили законопроект що 75%-ми голосів а не 100% приймаються рішення, й "проблема" вирішена за 2-3 дні/тиждні. Ні вони ці дискусії розтягнуть на роки!!! ПЗДЦ скільки паразитів на планеті.....
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04.06.2024 11:39 Відповісти
Венгрию надо выгнать из Евросоюза и блока НАТО.А Орбан пускай и дальше отсасывает у путина.
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04.06.2024 11:52 Відповісти
 
 