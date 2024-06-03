Бельгія пропонує позбавити Угорщину права голосу в Євросоюзі

Бельгія пропонує урядам країн-членів ЄС розпочати процедуру позбавлення права голосу Угорщини.

Про це заявила міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Лябіб виступила за те, щоб застосувати до Угорщини процедуру висловлення недовіри за статтею 7-ю Договору про ЄС. "У нас є Європа, яка важко просувається вперед, і, на жаль, деякі держави, зокрема одна держава, все частіше приймають позицію блокування та вето. Я думаю, що ми повинні мати сміливість приймати рішення: йти до кінця статті 7, активувати статтю 7 до кінця - що передбачає припинення права вето", - сказала вона.

"Це момент істини. Або ми будемо виконувати свої обов'язки, що вимагає політичної мужності та сили волі. Або ми впроваджуємо механізми, які не працюють. І тому ми повинні вибрати. Якщо ми йдемо до кінця з цим механізмом, він повинен працювати. Якщо це не працює, ми маємо це реформувати. Це майбутнє ЄС", - додала міністерка.

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У липні Угорщина має перебрати головування в Раді ЄС до кінця 2024 року. Це дасть їй більше повноважень визначати порядок денний і пріоритети Євросоюзу. Відповідно, під згрозою - військова допомога Україні, санкції проти Росії, поступ України до членства в ЄС.