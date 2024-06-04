Украина передала США экс-военнослужащего Ленга, обвиняемого в убийстве во Флориде
Крейга Ленга, который проходил службу в армии США, а затем воевал в Украине в рядах "Правого сектора", экстрадировали в Соединенные Штаты.
Об этом проинформировало Министерство юстиции США, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Лэнг вскоре предстанет перед судом во Флориде, где ему предъявят "многочисленные обвинения", в частности связанные с двойным убийством, вооруженным ограблением, ложными данными в заявке на получение паспорта, кражей личных данных при отягчающих обстоятельствах и злоупотреблением паспортом.
Отмечается, что экстрадиция Ленга из Украины состоялась после того, как Европейский суд по правам человека недавно отклонил его иск, который оспаривал экстрадицию в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека.
Пожалуйста, подождите...
1. напис москальскою
(бог з ним)
2. кадр з москальского контенту
(ригати від якого хочеться)
3. реклама москальского сайту в кінці. (нах тут не потрібна).
"США вимагають в України видати Крейга їм негайно для суду по справі про розбійний напад у Флориді і пишуть чорним по білому, що у випадку визнання його винним - збираються застосовувати смертну кару. А в Україні - смертна кара - заборонена з 1995 року. Тобто видавати будь-кого без письмових гарантій незастосування смертної кари Уряд України не має права. Але "єслі нєльзя, но очень хочется - то можна!" це головний принцип роботи прокуратури нашої. Достатньо згадати справу Тимура Тумгоєва, якого ГПУ І СБУ видали Росії по запиту ФСБ", - так прокоментував тоді подію адвокат Крейга Ленга.
І не застосувати смертну кару, а винести вирок (і тут по різному, хто пише пожиттєве, хто - смертна кара). І навіть при винесенні смертної кари губернатор зараз не Скотт, нинішній може і помилування підписати.
ЄСПЧ - вища інстанція (відносно національного законодавства) Ми визнаємо юрисдикцію ЄСПЛ Чи ти вважаєш що ми повинні діять по-кацапськи? "Тут - читаем... Тут - не читаем... А тут мы селёдку заворачивали... "
Бо там лише наведено цитату адвоката, до того ж, вона взята у лапки.
Було б цікаво поспостерігати за словесною дуеллю двох світил юриспруденції з цього конкретного питання.
До речі, а в чому полягає "правова позиція України на "Цензорі""?
Роз'ясніть, будь ласка. Бо в правилах сайту я нічого такого не знайшов.
1) Україна як суверенна держава підписала та ратифікувала низку міднародних конвенцій та угод
Деякі передбачають розшук виявлення та депортацію з своєї території іноземних громадян які вчинили тяжкі злочини у себе на батьківщині Це свідчить про те що Україна визнала верховенство міжнародного права над національним
2) Ця особа (будучи громадянином США) звинувачується в тому що вчинила тяжке правопорушення на території США
3) Коли органи правопорядку США встановили що ця особа перебуває поза межами їх юрисдикції - вони подали необхідні документи до Інтерполу
4) Інтерпол через своїх представників в Україні встановив що дана особа перебуває на території України
5) США звернулися з вимогою його депортації з метою здійснення правосуддя (не обов"язково обвинувального вироку - бо судового розгляду справи ще не було)
6) Україна не виконала відразу вимогу а надала розшукуваній особі можливість оскарження рішення про депортацію до Європейського суду з прав людини
7) Після того як скарга ЄСПЛ була відхилена - Україна виконує рішення про депортацію
А тепер розказуй мені - яка "жорстока українська влада"
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- Синку! Голова від сраки відрізняється тим, що у голови є багато звивин І вона думать здатна А у сраки звивина одна Та й та - пряма та ділить сраку на дві половинки Тому срака тільки срать здатна!
От він і здатен тільки срать!