Украина передала США экс-военнослужащего Ленга, обвиняемого в убийстве во Флориде

Крейга Ленга, который проходил службу в армии США, а затем воевал в Украине в рядах "Правого сектора", экстрадировали в Соединенные Штаты.

Об этом проинформировало Министерство юстиции США, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Лэнг вскоре предстанет перед судом во Флориде, где ему предъявят "многочисленные обвинения", в частности связанные с двойным убийством, вооруженным ограблением, ложными данными в заявке на получение паспорта, кражей личных данных при отягчающих обстоятельствах и злоупотреблением паспортом.

Отмечается, что экстрадиция Ленга из Украины состоялась после того, как Европейский суд по правам человека недавно отклонил его иск, который оспаривал экстрадицию в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека.

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