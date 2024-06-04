Україна передала США ексвійськовослужбовця Ленґа, якого звинувачують у вбивстві у Флориді
Крейґа Ленґа, який проходив службу в армії США, а потім воював в Україні в лавах "Правого сектора", екстрадували до Сполучених Штатів.
Про це поінформувало Міністерство юстиції США, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається,що Ленґ незабаром постане перед судом у Флориді, де йому висунуть "численні звинувачення", зокрема пов’язані з подвійним вбивством, збройним пограбуванням, неправдивими даними в заявці на отримання паспорта, крадіжкою особистих даних при обтяжувальних обставинах і зловживанням паспортом.
Зазначається, що екстрадиція Ленґа з України відбулася після того, як Європейський суд з прав людини нещодавно відхилив його позов, що оскаржував екстрадицію відповідно до Європейської конвенції з прав людини.
Топ коментарі
+12 Макс Яцык 867f68bd
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+11 anna petrova fabee43b
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+8 kergudu barbambiya
показати весь коментар04.06.2024 03:28
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Будь ласка, зачекайте...
1. напис москальскою
(бог з ним)
2. кадр з москальского контенту
(ригати від якого хочеться)
3. реклама москальского сайту в кінці. (нах тут не потрібна).
"США вимагають в України видати Крейга їм негайно для суду по справі про розбійний напад у Флориді і пишуть чорним по білому, що у випадку визнання його винним - збираються застосовувати смертну кару. А в Україні - смертна кара - заборонена з 1995 року. Тобто видавати будь-кого без письмових гарантій незастосування смертної кари Уряд України не має права. Але "єслі нєльзя, но очень хочется - то можна!" це головний принцип роботи прокуратури нашої. Достатньо згадати справу Тимура Тумгоєва, якого ГПУ І СБУ видали Росії по запиту ФСБ", - так прокоментував тоді подію адвокат Крейга Ленга.
І не застосувати смертну кару, а винести вирок (і тут по різному, хто пише пожиттєве, хто - смертна кара). І навіть при винесенні смертної кари губернатор зараз не Скотт, нинішній може і помилування підписати.
ЄСПЧ - вища інстанція (відносно національного законодавства) Ми визнаємо юрисдикцію ЄСПЛ Чи ти вважаєш що ми повинні діять по-кацапськи? "Тут - читаем... Тут - не читаем... А тут мы селёдку заворачивали... "
Бо там лише наведено цитату адвоката, до того ж, вона взята у лапки.
Було б цікаво поспостерігати за словесною дуеллю двох світил юриспруденції з цього конкретного питання.
До речі, а в чому полягає "правова позиція України на "Цензорі""?
Роз'ясніть, будь ласка. Бо в правилах сайту я нічого такого не знайшов.
1) Україна як суверенна держава підписала та ратифікувала низку міднародних конвенцій та угод
Деякі передбачають розшук виявлення та депортацію з своєї території іноземних громадян які вчинили тяжкі злочини у себе на батьківщині Це свідчить про те що Україна визнала верховенство міжнародного права над національним
2) Ця особа (будучи громадянином США) звинувачується в тому що вчинила тяжке правопорушення на території США
3) Коли органи правопорядку США встановили що ця особа перебуває поза межами їх юрисдикції - вони подали необхідні документи до Інтерполу
4) Інтерпол через своїх представників в Україні встановив що дана особа перебуває на території України
5) США звернулися з вимогою його депортації з метою здійснення правосуддя (не обов"язково обвинувального вироку - бо судового розгляду справи ще не було)
6) Україна не виконала відразу вимогу а надала розшукуваній особі можливість оскарження рішення про депортацію до Європейського суду з прав людини
7) Після того як скарга ЄСПЛ була відхилена - Україна виконує рішення про депортацію
А тепер розказуй мені - яка "жорстока українська влада"
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- Синку! Голова від сраки відрізняється тим, що у голови є багато звивин І вона думать здатна А у сраки звивина одна Та й та - пряма та ділить сраку на дві половинки Тому срака тільки срать здатна!
От він і здатен тільки срать!