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США (21024) вбивство (3034) екстрадиція (429) військовослужбовці (4598)

Україна передала США ексвійськовослужбовця Ленґа, якого звинувачують у вбивстві у Флориді

Україна видала США ексвійськового якого судять за вбивство

Крейґа Ленґа, який проходив службу в армії США, а потім воював в Україні в лавах "Правого сектора", екстрадували до Сполучених Штатів.

Про це поінформувало Міністерство юстиції США, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається,що Ленґ незабаром постане перед судом у Флориді, де йому висунуть "численні звинувачення", зокрема пов’язані з подвійним вбивством, збройним пограбуванням, неправдивими даними в заявці на отримання паспорта, крадіжкою особистих даних при обтяжувальних обставинах і зловживанням паспортом.

Зазначається, що екстрадиція Ленґа з України відбулася після того, як Європейський суд з прав людини нещодавно відхилив його позов, що оскаржував екстрадицію відповідно до Європейської конвенції з прав людини.

Читайте: Україна екстрадувала до Польщі координатора міграційної кризи на кордоні ЄС та Білорусі. ФОТОрепортаж

Автор: 
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Топ коментарі
+12
Оманский Нарик когда беню отдашь, там в Гуантанамо уже зае....лись ждать и себе с фсбэшником Елдаком место подготовь....
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04.06.2024 05:09
+11
Кицюню, тут аж потрійна москальщина:

1. напис москальскою
(бог з ним)

2. кадр з москальского контенту
(ригати від якого хочеться)

3. реклама москальского сайту в кінці. (нах тут не потрібна).
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04.06.2024 06:23
+8
https://vezha.ua/zatrymanogo-u-vinnytsi-bijtsya-pravogo-sektoru-vyrishyly-ekstraduvaty-do-ssha-de-jomu-**********-smertna-kara/ Тут більш детально про бійця.



"США вимагають в України видати Крейга їм негайно для суду по справі про розбійний напад у Флориді і пишуть чорним по білому, що у випадку визнання його винним - збираються застосовувати смертну кару. А в Україні - смертна кара - заборонена з 1995 року. Тобто видавати будь-кого без письмових гарантій незастосування смертної кари Уряд України не має права. Але "єслі нєльзя, но очень хочется - то можна!" це головний принцип роботи прокуратури нашої. Достатньо згадати справу Тимура Тумгоєва, якого ГПУ І СБУ видали Росії по запиту ФСБ", - так прокоментував тоді подію адвокат Крейга Ленга.
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04.06.2024 03:28
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04.06.2024 02:13 Відповісти
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04.06.2024 04:30 Відповісти
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04.06.2024 04:36 Відповісти
нащо москаляче гівно на українських ресурсах росповсюджувати?
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04.06.2024 06:07 Відповісти
Сонечко, де ти бачиш москаляцьке?
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04.06.2024 06:14 Відповісти
Кицюню, тут аж потрійна москальщина:

1. напис москальскою
(бог з ним)

2. кадр з москальского контенту
(ригати від якого хочеться)

3. реклама москальского сайту в кінці. (нах тут не потрібна).
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04.06.2024 06:23 Відповісти
Свіжозареганий, меме-арсенал. ру ,це монгольський контент?
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04.06.2024 11:16 Відповісти
https://vezha.ua/zatrymanogo-u-vinnytsi-bijtsya-pravogo-sektoru-vyrishyly-ekstraduvaty-do-ssha-de-jomu-**********-smertna-kara/ Тут більш детально про бійця.



"США вимагають в України видати Крейга їм негайно для суду по справі про розбійний напад у Флориді і пишуть чорним по білому, що у випадку визнання його винним - збираються застосовувати смертну кару. А в Україні - смертна кара - заборонена з 1995 року. Тобто видавати будь-кого без письмових гарантій незастосування смертної кари Уряд України не має права. Але "єслі нєльзя, но очень хочется - то можна!" це головний принцип роботи прокуратури нашої. Достатньо згадати справу Тимура Тумгоєва, якого ГПУ І СБУ видали Росії по запиту ФСБ", - так прокоментував тоді подію адвокат Крейга Ленга.
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04.06.2024 03:28 Відповісти
Ситуація контроверсійна.
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04.06.2024 04:15 Відповісти
Видати по справі вбивства немолодого подружжя із ціллю заволодіння 3000 доларів, а не розбійний напад.
І не застосувати смертну кару, а винести вирок (і тут по різному, хто пише пожиттєве, хто - смертна кара). І навіть при винесенні смертної кари губернатор зараз не Скотт, нинішній може і помилування підписати.
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04.06.2024 04:42 Відповісти
Last November, the European Court of Human Rights cleared the way for Mr Lang's deportation after American officials agreed not to seek the death penalty or a life sentence without the possibility of parole.
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04.06.2024 05:46 Відповісти
Йому простіше було б піти в якусь атаку проти кацапів,навіть як камікадзе,бо нічого доброго його дома не чекає
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04.06.2024 06:33 Відповісти
Ти тільки заголовки читаєш? "Європейський суд з прав людини нещодавно відхилив його позов, що оскаржував екстрадицію відповідно до Європейської конвенції з прав людини". Джерело: )
ЄСПЧ - вища інстанція (відносно національного законодавства) Ми визнаємо юрисдикцію ЄСПЛ Чи ти вважаєш що ми повинні діять по-кацапськи? "Тут - читаем... Тут - не читаем... А тут мы селёдку заворачивали... "
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04.06.2024 05:15 Відповісти
Це ви зараз звернулися до адвоката американського добровольця?
Бо там лише наведено цитату адвоката, до того ж, вона взята у лапки.
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04.06.2024 08:00 Відповісти
Я звернувся ДО ТЕБЕ - бо саме ти розповсюджуєш хибні наративи які підривають правову позицію України на "Цензорі"
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04.06.2024 08:23 Відповісти
А, то ви юрист у галузі міжнародного права.
Було б цікаво поспостерігати за словесною дуеллю двох світил юриспруденції з цього конкретного питання.
До речі, а в чому полягає "правова позиція України на "Цензорі""?
Роз'ясніть, будь ласка. Бо в правилах сайту я нічого такого не знайшов.
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04.06.2024 10:10 Відповісти
Не корч з себе ідіота!
1) Україна як суверенна держава підписала та ратифікувала низку міднародних конвенцій та угод
Деякі передбачають розшук виявлення та депортацію з своєї території іноземних громадян які вчинили тяжкі злочини у себе на батьківщині Це свідчить про те що Україна визнала верховенство міжнародного права над національним
2) Ця особа (будучи громадянином США) звинувачується в тому що вчинила тяжке правопорушення на території США
3) Коли органи правопорядку США встановили що ця особа перебуває поза межами їх юрисдикції - вони подали необхідні документи до Інтерполу
4) Інтерпол через своїх представників в Україні встановив що дана особа перебуває на території України
5) США звернулися з вимогою його депортації з метою здійснення правосуддя (не обов"язково обвинувального вироку - бо судового розгляду справи ще не було)
6) Україна не виконала відразу вимогу а надала розшукуваній особі можливість оскарження рішення про депортацію до Європейського суду з прав людини
7) Після того як скарга ЄСПЛ була відхилена - Україна виконує рішення про депортацію
А тепер розказуй мені - яка "жорстока українська влада"
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04.06.2024 12:17 Відповісти
Не корч з себе ідіота!
**********
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04.06.2024 13:53 Відповісти
А тобі й корчить нікого не треба ! Ти - просто ІДІОТ! Я тобі виклав алгоритм прийняття рішення згідно з вимогами міжнародного права Якщо є чим заперечить мною викладене - пиши А якщо нічого то
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04.06.2024 14:05 Відповісти
Ого. Яр - ти крутий)). Він навіть в Україну прилетів, щоб тобі відповісти))).
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04.06.2024 15:49 Відповісти
- Тату! А чим відрізняється голова від сраки? Вони ж обидві мають округлу форму!
- Синку! Голова від сраки відрізняється тим, що у голови є багато звивин І вона думать здатна А у сраки звивина одна Та й та - пряма та ділить сраку на дві половинки Тому срака тільки срать здатна!
От він і здатен тільки срать!
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04.06.2024 17:26 Відповісти
цей хоч воював, на відміну від того чурбана, що його постійно згадують, той чурка тілььки никався в Україні, правильно зробили, щор видали. А американця шкода, нажаль, якщо визнають винним, то сидітиме довго. Тут і політична складова, Америка допомагає і не видати їм на запит їхнього громадянина, можжуть і допомогу притримати.
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04.06.2024 08:04 Відповісти
Оманский Нарик когда беню отдашь, там в Гуантанамо уже зае....лись ждать и себе с фсбэшником Елдаком место подготовь....
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04.06.2024 05:09 Відповісти
Гуантанамо, це лякачка для москворотиків. Там взагалі комбатантів тримають, а не економічних.
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04.06.2024 05:51 Відповісти
коломойша сміється , радіє час їде , 🤡 з 💩 -ком на Банковій ...
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04.06.2024 08:44 Відповісти
..а того что в тюрьме спрятался когда??
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04.06.2024 09:38 Відповісти
 
 