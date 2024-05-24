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Украина экстрадировала в Польшу координатора миграционного кризиса на границе ЕС и Беларуси. ФОТОРЕПОРТАЖ

По материалам СБУ в Польшу экстрадирован координатор миграционного кризиса на границе ЕС и Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

По материалам Службы безопасности Украины в Республику Польша экстрадирован делец, который своими преступными действиями усиливал кризис на границе стран Евросоюза и Беларуси.

Фигурантом является гражданин одной из стран Южной Азии. Он прибыл в Украину еще в начале 2000-х годов, а после полномасштабного вторжения РФ в наше государство начал противоправную деятельность, которая подрывает европейскую безопасность.

С помощью своих зарубежных связей делец организовал массовую переправку в ЕС выходцев из стран повышенного террористического риска. В частности речь идет о гражданах Непала, Бангладеш и Пакистана.

Міграційна криза на кордоні ЄС і Білорусі
Міграційна криза на кордоні ЄС і Білорусі

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"Маршрут беженцев" пролегал через территорию России и Беларуси, а далее в Республику Польша в обход установленных пунктов пропуска.

Маршрути біженців
Маршрути біженців
Маршрути біженців

Для функционирования трафика, его организатор создал международную преступную группировку, в состав которой привлек десятки жителей разных стран.

Главный фигурант передавал своим сообщникам инструкции: относительно маршрутов движения нелегалов, способов их перевозки и временного проживания.

Для коммуникации использовались специально созданные анонимные чаты в популярных мессенджерах.

Злоумышленники пытались "рассредоточить" по разным европейским странам до сотни нелегалов, которые были распределены на отдельные группы. Каждая из них имела свой пункт назначения и руководителя.

Благодаря спецоперации СБУ и польских партнеров в 2023 году на территории ЕС часть нелегалов уже задержана.

После этого в Хмельницком был задержан организатор канала нелегальной миграции.

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Во время обыска в доме фигуранта обнаружены средства связи, компьютерная техника и черновые записи с доказательствами незаконной деятельности. Также делец хранил в квартире деньги, вероятно полученные преступным путем.

Сейчас злоумышленник экстрадирован в Республику Польша, где он находился в международном розыске. Там иностранец будет отвечать за совершенные преступления против европейской безопасности.

Екстрадиція координатора кризи мігрантів до Польщі
Екстрадиція координатора кризи мігрантів до Польщі

Спецоперацию проводили совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, совместно с Киевской и Хмельницкой областными прокуратурами.

СБУ про кризу мігрантів
СБУ про кризу мігрантів

Автор: 

Беларусь (7891) мигранты (981) Польша (8410) СБУ (19898) экстрадиция (566)


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Топ комментарии
+14
Довго ж "шукали". Поки поляки, скоріш, не тицьнули носом.
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24.05.2024 20:26
+10
Який талановитий менеджер цей "громадянин однієї з країн Південної Азії"!
"За матеріалами Служби безпеки України" він сам-єдиний координував міграційну кризу на кордоні ЄС та Білорусі" та "своїми злочинними діями посилював кризу на кордоні країн Євросоюзу та білорусі"!
Джерело:
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24.05.2024 20:43
+7
ну то тепер за всі його діла погані поляки три шкури спустять - багато крові їм "імігранти" таргана вусатого попили
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24.05.2024 21:25
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Довго ж "шукали". Поки поляки, скоріш, не тицьнули носом.
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24.05.2024 20:26 Ответить
ну то тепер за всі його діла погані поляки три шкури спустять - багато крові їм "імігранти" таргана вусатого попили
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24.05.2024 21:25 Ответить
Я сумніваюся, що його провину можна буде довести в суді європейської країни, якою є Польща.

Утім, на його місці можна навіть вигадати собі якийсь злочин, щоб залишитися в ЄС
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24.05.2024 20:28 Ответить
Нещодавно декілька газет у Європі навели багато фактів, як мігрантів ловили з наркотиками, саджали до тюрми; ті відбували строки та проходили там свої «університети». Потім виходили на волю, владою приймалося рішення про депортацію звіряток до їхніх сонячних країн, але ці рішення не виконувалися - ну немає прямого повітряного сполучення до дому звіряток! І звірятка бралися за старе: наркотики, злочини, насилля. Така от демократія з повагою до звіряток. До речі - тільки два (!) відсотка звіряток-мігрантів їдуть працювати та сплачують податки, інші ніколи і ніде не працюють, тільки сидять на соціальці.
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24.05.2024 21:13 Ответить
Що сказати? Молодці "звірятка"...
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25.05.2024 19:48 Ответить
Який талановитий менеджер цей "громадянин однієї з країн Південної Азії"!
"За матеріалами Служби безпеки України" він сам-єдиний координував міграційну кризу на кордоні ЄС та Білорусі" та "своїми злочинними діями посилював кризу на кордоні країн Євросоюзу та білорусі"!
Джерело:
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24.05.2024 20:43 Ответить
Пєтрофф, ти помилився сайтом. Галіматлю про Україну чешуть на страна,сру і у скабєєвої. У чорноротої навіть більше платять.
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24.05.2024 21:08 Ответить
Дуже цікаво, які підстави у цього талановитого звірятка проживати багато років на території України, так само цікавить, як може бути, що у Києві мешкають тисячі вихідців із Азії та Африки, не маючи ані документів, ані дозволів і цього роками не помічають ані МВС, ані прокуратура?
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24.05.2024 21:06 Ответить
помічають, щомісяця, в записнику, коли їм данину приносять. реально, понаїхало тої чорноти тьма, і в армію не йдуть, а тільки на базарах торгувати
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24.05.2024 22:03 Ответить
От ***** таку туфту нести ? Якісь камуфляжні плями , з однієї з країн південної америки чи то африки . ви про що ?
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24.05.2024 21:28 Ответить
А не пробували посадити його на черенок від лопати в нас, на Україні?
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24.05.2024 21:46 Ответить
Можливо, цей ділок, і шустера знає???
Він за гроші, теж, наполегливо намагався, чесно нагадити та звести лобами Українців, на ШОУ «свободі слова»!
Співпадіння …
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24.05.2024 21:47 Ответить
Так тільки його ОДНОГО, і заарештували??
Один, як перст працював,… з МЕРЕЖЕЮ!!
Щось подібне, було і з убивцею Цьомахом, після терАкту MH17 в Україні!!
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24.05.2024 21:52 Ответить
кризис на границе с ЕС курьирует и организовывает кгб-фсб, а не какие то левые азиатские координаторы.
походу, єрмаковский филиал фсб тупо занимается дезинформацией
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24.05.2024 22:03 Ответить
Такі фото можна і не публікувати - буде менше навантаження трафіку
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24.05.2024 22:45 Ответить
..фото оченбь информативные, спасибо, поржал.. оно и понятно, это же не добробаты или Червинский..
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24.05.2024 23:38 Ответить
 
 