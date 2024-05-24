Украина экстрадировала в Польшу координатора миграционного кризиса на границе ЕС и Беларуси. ФОТОРЕПОРТАЖ

По материалам СБУ в Польшу экстрадирован координатор миграционного кризиса на границе ЕС и Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

По материалам Службы безопасности Украины в Республику Польша экстрадирован делец, который своими преступными действиями усиливал кризис на границе стран Евросоюза и Беларуси.

Фигурантом является гражданин одной из стран Южной Азии. Он прибыл в Украину еще в начале 2000-х годов, а после полномасштабного вторжения РФ в наше государство начал противоправную деятельность, которая подрывает европейскую безопасность.

С помощью своих зарубежных связей делец организовал массовую переправку в ЕС выходцев из стран повышенного террористического риска. В частности речь идет о гражданах Непала, Бангладеш и Пакистана.





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"Маршрут беженцев" пролегал через территорию России и Беларуси, а далее в Республику Польша в обход установленных пунктов пропуска.







Для функционирования трафика, его организатор создал международную преступную группировку, в состав которой привлек десятки жителей разных стран.

Главный фигурант передавал своим сообщникам инструкции: относительно маршрутов движения нелегалов, способов их перевозки и временного проживания.

Для коммуникации использовались специально созданные анонимные чаты в популярных мессенджерах.

Злоумышленники пытались "рассредоточить" по разным европейским странам до сотни нелегалов, которые были распределены на отдельные группы. Каждая из них имела свой пункт назначения и руководителя.

Благодаря спецоперации СБУ и польских партнеров в 2023 году на территории ЕС часть нелегалов уже задержана.

После этого в Хмельницком был задержан организатор канала нелегальной миграции.

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Во время обыска в доме фигуранта обнаружены средства связи, компьютерная техника и черновые записи с доказательствами незаконной деятельности. Также делец хранил в квартире деньги, вероятно полученные преступным путем.

Сейчас злоумышленник экстрадирован в Республику Польша, где он находился в международном розыске. Там иностранец будет отвечать за совершенные преступления против европейской безопасности.





Спецоперацию проводили совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, совместно с Киевской и Хмельницкой областными прокуратурами.



