Украина экстрадировала в Польшу координатора миграционного кризиса на границе ЕС и Беларуси. ФОТОРЕПОРТАЖ
По материалам СБУ в Польшу экстрадирован координатор миграционного кризиса на границе ЕС и Беларуси.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
По материалам Службы безопасности Украины в Республику Польша экстрадирован делец, который своими преступными действиями усиливал кризис на границе стран Евросоюза и Беларуси.
Фигурантом является гражданин одной из стран Южной Азии. Он прибыл в Украину еще в начале 2000-х годов, а после полномасштабного вторжения РФ в наше государство начал противоправную деятельность, которая подрывает европейскую безопасность.
С помощью своих зарубежных связей делец организовал массовую переправку в ЕС выходцев из стран повышенного террористического риска. В частности речь идет о гражданах Непала, Бангладеш и Пакистана.
"Маршрут беженцев" пролегал через территорию России и Беларуси, а далее в Республику Польша в обход установленных пунктов пропуска.
Для функционирования трафика, его организатор создал международную преступную группировку, в состав которой привлек десятки жителей разных стран.
Главный фигурант передавал своим сообщникам инструкции: относительно маршрутов движения нелегалов, способов их перевозки и временного проживания.
Для коммуникации использовались специально созданные анонимные чаты в популярных мессенджерах.
Злоумышленники пытались "рассредоточить" по разным европейским странам до сотни нелегалов, которые были распределены на отдельные группы. Каждая из них имела свой пункт назначения и руководителя.
Благодаря спецоперации СБУ и польских партнеров в 2023 году на территории ЕС часть нелегалов уже задержана.
После этого в Хмельницком был задержан организатор канала нелегальной миграции.
Во время обыска в доме фигуранта обнаружены средства связи, компьютерная техника и черновые записи с доказательствами незаконной деятельности. Также делец хранил в квартире деньги, вероятно полученные преступным путем.
Сейчас злоумышленник экстрадирован в Республику Польша, где он находился в международном розыске. Там иностранец будет отвечать за совершенные преступления против европейской безопасности.
Спецоперацию проводили совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, совместно с Киевской и Хмельницкой областными прокуратурами.
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Утім, на його місці можна навіть вигадати собі якийсь злочин, щоб залишитися в ЄС
"За матеріалами Служби безпеки України" він сам-єдиний координував міграційну кризу на кордоні ЄС та Білорусі" та "своїми злочинними діями посилював кризу на кордоні країн Євросоюзу та білорусі"!
Джерело:
Він за гроші, теж, наполегливо намагався, чесно нагадити та звести лобами Українців, на ШОУ «свободі слова»!
Співпадіння …
Один, як перст працював,… з МЕРЕЖЕЮ!!
Щось подібне, було і з убивцею Цьомахом, після терАкту MH17 в Україні!!
походу, єрмаковский филиал фсб тупо занимается дезинформацией