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Новости
2 023 25

74% украинцев считают, что в стране должен быть влиятельный парламент, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Більшість українців хочу сильнішого парламенту

31% граждан Украины выступают за парламентско-президентскую форму правления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Респондентов спросили, какой должна быть форма правления - с более сильным президентом или с более сильным парламентом.

Так, 13% выступают за президентскую форму правления, 27% - за президентско-парламентскую, 31% - за парламентско-президентскую, 16% - за парламентскую. Остальные 13% затруднились ответить на вопрос.

В то же время подавляющее большинство украинцев (74%) считает, что в стране должен быть влиятельный парламент, который как минимум должен давать согласие на назначение Президентом Правительства и иметь возможность его увольнять (таких 27%, а остальные 47% видят еще более сильную роль у парламента).

Зато 71% украинцев считают, что в Украине должен быть и президент, который также должен иметь по меньшей мере определенные серьезные полномочия.

Більшість українців хоче сильнішого парламенту

Также читайте: 43% украинцев считают, что ситуация с демократией при президентстве Зеленского ухудшилась, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Опрос КМИС проводился в течение 16-22 мая 2024 года.

Методом телефонных интервью (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1002 респондента, проживающих во всех регионах Украины (подконтрольная Правительству Украины территория). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась Правительством Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (при этом из 1002 респондентов 26 до 24 февраля 2022 года проживали на территории, которая сейчас оккупирована), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,5% - для показателей, близких к 5%.

Читайте: Только половина наших беженцев планирует вернуться в Украину, - опрос

Автор: 

ВР (29246) Зеленский Владимир (20362) опрос (2827) КМИС (329)


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Топ комментарии
+20
Чого ж ви тоді у 2019-му голосували за лоточників, масажисток та безпритульних?!
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04.06.2024 12:09
+17
ЗЕблани знищили парламентаризм в Україні...
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04.06.2024 12:17
+9
В Україні потрібно гнати зелену ЗЕЛУПУ....і буде парламент.
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04.06.2024 12:20
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Правила форума Совет форумчан
Чого ж ви тоді у 2019-му голосували за лоточників, масажисток та безпритульних?!
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04.06.2024 12:09 Ответить
Ааааа, ***. Зайшов сюди по назві, щоб написати такий саме коментар
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04.06.2024 13:03 Ответить
+ 100 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.06.2024 13:18 Ответить
не перекручуйте, пане, депутатів призначає партія, яка виграла, громадяни їх не обирають
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04.06.2024 14:09 Ответить
А ти що, НЕ БАЧИВ кого у ту "партію" у 2019-му набирали?!
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04.06.2024 14:10 Ответить
хто "набрав ? виборці особисто чи партія ? обирали Голобородька, бо оті попередники - "червоні директори", мрійники, бариги та з\к своїми спільними зусиллями до цього спонукали
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04.06.2024 14:32 Ответить
Переконаний що посада президента і вибори кожні два роки для України не підходять. Нам потрібні мажоритарна система виборів раз на п'ять років і призначення лідера більшості в ВР на посаду Прем'єр-міністра. Сьогодні Україна в пастці власної Конституції і не може легітимно змінити повністю зкомпроментованих керманичів.
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04.06.2024 12:13 Ответить
Так в Украіні в парламент ідуть - хто нахапав - шоб захистити добро - хто не встиг - шоб підтягнутись
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04.06.2024 12:16 Ответить
ЗЕблани знищили парламентаризм в Україні...
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04.06.2024 12:17 Ответить
74, 73.. Магічна майже цихра. Якщо подвійне підвищення тарифів на електроенергію - ринкове рішення, й людина від безвиході змушена буде платити ринкову вартість, то: хто є кінцевим бенефіціяром подвоєння суми, зібраної в населення???
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04.06.2024 12:18 Ответить
У владі немає бути і мікрона ЗЕ.
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04.06.2024 12:19 Ответить
В Україні потрібно гнати зелену ЗЕЛУПУ....і буде парламент.
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04.06.2024 12:20 Ответить
Опитування КМІС проводилося протягом 16-22 травня 2024 року.

Методом телефонних інтерв'ю Джерело:
КМІС у своєму репертуарі. Перестав довіряти цьому диво опитувальнику з 2015 року.
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04.06.2024 12:22 Ответить
Завжди перше питання в телефонних опитуваннях - "ви готові приділити 40 хвилин на опитування?" Тільки довбойоби залишаються на лінії. Тому опитування варто назвати "опитування довбойбів"
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04.06.2024 12:38 Ответить
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04.06.2024 12:33 Ответить
Ага, а поки маємо впливову ж-ОПу д'єрмака, за яку проголосовали 73% . Дивне співпадіння.
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04.06.2024 12:34 Ответить
Ясно, Єрмак готується стати Прем'єром. Те, що не вийшло з прем'єром-медведчуком, попробують провернути з прем'єром-єрмаком. Приклад є - Грузія, і Хийло щось там про легітимність ВР пиз.іло
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04.06.2024 12:42 Ответить
Найкоротша і найфантастичніша казка з області нездійсненних утопій.
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04.06.2024 12:57 Ответить
хто такий цей кміс ? квартально-маскакальсько іскрометна служба чи що?
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04.06.2024 13:04 Ответить
только не с такими даунами как зедебильная слуга народу................................................................
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04.06.2024 13:52 Ответить
Це тіж самі відсотки, що хотіли в "президенти" пустоголового горохового шута?
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04.06.2024 13:58 Ответить
 
 