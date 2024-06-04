74% украинцев считают, что в стране должен быть влиятельный парламент, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

31% граждан Украины выступают за парламентско-президентскую форму правления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

Респондентов спросили, какой должна быть форма правления - с более сильным президентом или с более сильным парламентом.

Так, 13% выступают за президентскую форму правления, 27% - за президентско-парламентскую, 31% - за парламентско-президентскую, 16% - за парламентскую. Остальные 13% затруднились ответить на вопрос.

В то же время подавляющее большинство украинцев (74%) считает, что в стране должен быть влиятельный парламент, который как минимум должен давать согласие на назначение Президентом Правительства и иметь возможность его увольнять (таких 27%, а остальные 47% видят еще более сильную роль у парламента).

Зато 71% украинцев считают, что в Украине должен быть и президент, который также должен иметь по меньшей мере определенные серьезные полномочия.

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Опрос КМИС проводился в течение 16-22 мая 2024 года.

Методом телефонных интервью (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1002 респондента, проживающих во всех регионах Украины (подконтрольная Правительству Украины территория). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась Правительством Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины (при этом из 1002 респондентов 26 до 24 февраля 2022 года проживали на территории, которая сейчас оккупирована), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,5% - для показателей, близких к 5%.

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