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Новини
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ВР (14832) Зеленський (22448) опитування (1853) КМІС (322)

74% українців вважають, що в країні має бути впливовий парламент, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Більшість українців хочу сильнішого парламенту

31% громадян України виступають за парламентсько-президентську форму правління.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування КМІС.

Респондентів запитали, якою має бути форма правління - із сильнішим президентом чи із сильнішим парламентом.

Так, 13% виступають за президентську форму правління, 27% – за президентсько-парламентську, 31% – за парламентсько-президентську, 16% – за парламентську. Решта 13% не змогли відповісти на запитання.

Водночас переважна більшість українців (74%) вважає, що в країні має бути впливовий парламент, який щонайменше повинен давати згоду на призначення Президентом Уряду і мати можливість його звільняти (таких 27%, а решта 47% бачать ще сильнішу роль у парламенту).

Натомість 71% українців вважають, що в Україні має бути і президент, який також повинен мати щонайменше певні серйозні повноваження.

Більшість українців хоче сильнішого парламенту

Читайте: 43% українців вважають, що ситуація із демократією за президентства Зеленського погіршилася, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Опитування КМІС проводилося протягом 16-22 травня 2024 року.

Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1002 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас з 1002 респондентів 26 до 24 лютого 2022 року проживали на території, які зараз окупована), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,5% - для показників, близьких до 5%.

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Топ коментарі
+20
Чого ж ви тоді у 2019-му голосували за лоточників, масажисток та безпритульних?!
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04.06.2024 12:09
+17
ЗЕблани знищили парламентаризм в Україні...
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04.06.2024 12:17
+9
В Україні потрібно гнати зелену ЗЕЛУПУ....і буде парламент.
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04.06.2024 12:20
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Чого ж ви тоді у 2019-му голосували за лоточників, масажисток та безпритульних?!
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04.06.2024 12:09 Відповісти
Ааааа, ***. Зайшов сюди по назві, щоб написати такий саме коментар
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04.06.2024 13:03 Відповісти
+ 100 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.06.2024 13:18 Відповісти
не перекручуйте, пане, депутатів призначає партія, яка виграла, громадяни їх не обирають
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04.06.2024 14:09 Відповісти
А ти що, НЕ БАЧИВ кого у ту "партію" у 2019-му набирали?!
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04.06.2024 14:10 Відповісти
хто "набрав ? виборці особисто чи партія ? обирали Голобородька, бо оті попередники - "червоні директори", мрійники, бариги та з\к своїми спільними зусиллями до цього спонукали
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04.06.2024 14:32 Відповісти
Переконаний що посада президента і вибори кожні два роки для України не підходять. Нам потрібні мажоритарна система виборів раз на п'ять років і призначення лідера більшості в ВР на посаду Прем'єр-міністра. Сьогодні Україна в пастці власної Конституції і не може легітимно змінити повністю зкомпроментованих керманичів.
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04.06.2024 12:13 Відповісти
Так в Украіні в парламент ідуть - хто нахапав - шоб захистити добро - хто не встиг - шоб підтягнутись
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04.06.2024 12:16 Відповісти
ЗЕблани знищили парламентаризм в Україні...
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04.06.2024 12:17 Відповісти
74, 73.. Магічна майже цихра. Якщо подвійне підвищення тарифів на електроенергію - ринкове рішення, й людина від безвиході змушена буде платити ринкову вартість, то: хто є кінцевим бенефіціяром подвоєння суми, зібраної в населення???
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04.06.2024 12:18 Відповісти
У владі немає бути і мікрона ЗЕ.
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04.06.2024 12:19 Відповісти
В Україні потрібно гнати зелену ЗЕЛУПУ....і буде парламент.
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04.06.2024 12:20 Відповісти
Опитування КМІС проводилося протягом 16-22 травня 2024 року.

Методом телефонних інтерв'ю Джерело:
КМІС у своєму репертуарі. Перестав довіряти цьому диво опитувальнику з 2015 року.
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04.06.2024 12:22 Відповісти
Завжди перше питання в телефонних опитуваннях - "ви готові приділити 40 хвилин на опитування?" Тільки довбойоби залишаються на лінії. Тому опитування варто назвати "опитування довбойбів"
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04.06.2024 12:38 Відповісти
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04.06.2024 12:33 Відповісти
Ага, а поки маємо впливову ж-ОПу д'єрмака, за яку проголосовали 73% . Дивне співпадіння.
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04.06.2024 12:34 Відповісти
Ясно, Єрмак готується стати Прем'єром. Те, що не вийшло з прем'єром-медведчуком, попробують провернути з прем'єром-єрмаком. Приклад є - Грузія, і Хийло щось там про легітимність ВР пиз.іло
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04.06.2024 12:42 Відповісти
Найкоротша і найфантастичніша казка з області нездійсненних утопій.
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04.06.2024 12:57 Відповісти
хто такий цей кміс ? квартально-маскакальсько іскрометна служба чи що?
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04.06.2024 13:04 Відповісти
только не с такими даунами как зедебильная слуга народу................................................................
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04.06.2024 13:52 Відповісти
Це тіж самі відсотки, що хотіли в "президенти" пустоголового горохового шута?
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04.06.2024 13:58 Відповісти
 
 