Германия закупит у Rheinmetall дополнительные 200 тысяч 155-мм снарядов, - Reuters

Немецкая армия планирует заказать у производителя оружия Rheinmetall на 200 000 артиллерийских снарядов больше, чем было запланировано.

Об этом говорится в письме Министерства обороны Германии в парламентский комитет по вопросам бюджета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, армия Германии планирует получить 200 000 дополнительных 155-мм артиллерийских снарядов стоимостью около 880 млн евро ($960 млн) в рамках рамочного соглашения с оборонной компанией.

Бундесвер уже согласился на сделку стоимостью 1,2 миллиарда евро на несколько сотен тысяч снарядов, запалов и зарядов.

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Для чего нужны?

Агентство отмечает, что новые боеприпасы предназначены для пополнения армейских складов, поскольку Германия также поставляет оружие Украине.

Размещая заказ, Минобороны Германии также стремится, чтобы Rheinmetall смог установить новую производственную линию в центральном немецком городке Унтерлюсс, говорится в письме.

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Ранее сообщалось, что в этом году немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует поставить в Украину "сотни тысяч" боеприпасов, среди которых - прототипы артиллерийских снарядов с дальностью 100 км.