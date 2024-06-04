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Новости Война
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Латвия поддержит любое решение Киева относительно переговоров с РФ, - посол Клява

Латві підтримає будь-яке рішення України про переговори з РФ

Латвия поддержит любое решение Украины относительно переговоров с Россией. Однако Рига не хочет, чтобы Украину принуждали к несправедливому мирному соглашению.

Об этом заявил посол Латвии Илгварс Клява в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Мы поддержим ваше решение, какое бы вы ни приняли. Мы обязательно будем с вами, пока это ваше решение. Итак, очевидно, в моем понимании, любое соглашение будет включать, конечно, вопрос территорий", - отметил дипломат.

Посол подчеркнул, что Рига поддерживает Украину в вопросе восстановления территориальной целостности. В то же время условия достижения прекращения огня и мирного соглашения - будут зависеть от украинского руководства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шансы РФ на какое-либо наступление практически обречены, - посол Латвии Клява

В то же время, сказал Клява, Латвия не хочет, чтобы кто-то навязывал Киеву решение, с которым Украина не согласна.

Украину нельзя принуждать к несправедливому мирному соглашению, поскольку в случае загнания в угол решение не будет стабильным и будет означать лишь паузу перед следующей войной, добавил посол Латвии.

"По сути мы говорим о принципах. Но теоретически сбрасывать со счетов ничего нельзя. Есть много возможностей, как можно находить выход из военных ситуаций, но это ваше решение", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Латвия защищена как никогда раньше. Однако мы не можем сказать, что на 100% готовы к войне с РФ, – посол страны Клява.

Автор: 

Латвия (1333) переговоры с Россией (966)


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Топ комментарии
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Мене вже почали насторожувати голоси практично з кожної праски про право України на самостійне вирішування питання про переговори з Москвою. Ніхто не примушує, але всі постійно говорять про можливість початку таких переговорів. Чесно кажучи, стає страшно.
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04.06.2024 12:58
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Мене вже почали насторожувати голоси практично з кожної праски про право України на самостійне вирішування питання про переговори з Москвою. Ніхто не примушує, але всі постійно говорять про можливість початку таких переговорів. Чесно кажучи, стає страшно.
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04.06.2024 12:58 Ответить
Що й потрібно було довести. Не будуть вони завжди нас підтримувати, за нас переживати. А найбільше вони думають, як би все закінчилося підписанням чогось таким. Щоб їм було спокійніше жити у майбутньому. Ну що, коли в ЄС вступатимемо!
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04.06.2024 13:04 Ответить
Ну хоть бы арестованные активы параши нам отдали. все до копейки. понятное же дело, что никаких репараций не будет, в случае мирных переговоров и заморозки конфликта. А так хоть какое-то бабло будет на первое время. Главное не давать эти деньги, Елдаку и кловану
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04.06.2024 13:24 Ответить
Посол не хотел бы вместо этого бреда обсудить с Ху#лом его претензии на Даугавпилс и на то, что латгальцы- "тоже русские"?
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04.06.2024 13:05 Ответить
Блд, знову за рибу гроші ...
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04.06.2024 13:07 Ответить
Недавно Ю.Швець показував на пальцях як статтю у Вашингтон Пост групи журналістів про негатив Дерьмака в РБК препарували з метою обілити ліцо одного із сіамців. І знову РБК вкручує тези мирного,капітулянтського Оманського протоколу. Ясно, що дерьмак приклав руку до інтерв'ю.
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04.06.2024 13:35 Ответить
Якщо Києва це до Кличка,а де офіційно Україна?
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04.06.2024 13:54 Ответить
> Латвія підтримає будь-яке рішення Києва...

А Тернополя? А Краматорська?
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04.06.2024 14:09 Ответить
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04.06.2024 14:45 Ответить
Краще, ніж ця колишня киянка, не скажеш ...
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04.06.2024 14:47 Ответить
 
 