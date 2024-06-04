Латвия поддержит любое решение Киева относительно переговоров с РФ, - посол Клява

Латвия поддержит любое решение Украины относительно переговоров с Россией. Однако Рига не хочет, чтобы Украину принуждали к несправедливому мирному соглашению.

Об этом заявил посол Латвии Илгварс Клява в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Мы поддержим ваше решение, какое бы вы ни приняли. Мы обязательно будем с вами, пока это ваше решение. Итак, очевидно, в моем понимании, любое соглашение будет включать, конечно, вопрос территорий", - отметил дипломат.

Посол подчеркнул, что Рига поддерживает Украину в вопросе восстановления территориальной целостности. В то же время условия достижения прекращения огня и мирного соглашения - будут зависеть от украинского руководства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шансы РФ на какое-либо наступление практически обречены, - посол Латвии Клява

В то же время, сказал Клява, Латвия не хочет, чтобы кто-то навязывал Киеву решение, с которым Украина не согласна.

Украину нельзя принуждать к несправедливому мирному соглашению, поскольку в случае загнания в угол решение не будет стабильным и будет означать лишь паузу перед следующей войной, добавил посол Латвии.

"По сути мы говорим о принципах. Но теоретически сбрасывать со счетов ничего нельзя. Есть много возможностей, как можно находить выход из военных ситуаций, но это ваше решение", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Латвия защищена как никогда раньше. Однако мы не можем сказать, что на 100% готовы к войне с РФ, – посол страны Клява.