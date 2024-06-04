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Латвія (1291) переговори з Росією (842)

Латвія підтримає будь-яке рішення Києва щодо переговорів з РФ, - посол Клява

Латві підтримає будь-яке рішення України про переговори з РФ

Латвія підтримає будь-яке рішення України щодо переговорів з Росією. Проте Рига не хоче, щоб Україну примушували до несправедливої мирної угоди.

Про це заявив посол Латвії Ілгварс Клява в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Ми підтримаємо ваше рішення, яке б ви не ухвалили. Ми обов'язково будемо з вами, поки це ваше рішення. Отже, очевидно, в моєму розумінні, будь-яка угода включатиме, звичайно, питання територій", - зазначив дипломат.

Посол наголосив, що Рига підтримує Україну у питанні відновлення територіальної цілісності. Водночас умови досягання припинення вогню та мирної угоди - залежатимуть від українського керівництва.

Читайте також: Шанси РФ на будь-який наступ практично приречені, - посол Латвії Клява

Водночас, сказав Клява, Латвія не хоче, щоб хтось нав'язував Києву рішення, з яким Україна не згодна.

Україну не можна примушувати до несправедливої мирної угоди, оскільки у разі загнання в кут рішення не буде стабільним й означатиме лише паузу перед наступною війною, додав посол Латвії.

"По суті ми говоримо про принципи. Але теоретично скидати з рахунків нічого не можна. Є багато можливостей, як можна знаходити вихід із воєнних ситуацій, але це ваше рішення", - підсумував він.

Читайте: Латвія захищена як ніколи раніше. Однак ми не можемо сказати, що на 100% готові до війни з РФ, - посол країни Клява

Автор: 
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Топ коментарі
+5
Мене вже почали насторожувати голоси практично з кожної праски про право України на самостійне вирішування питання про переговори з Москвою. Ніхто не примушує, але всі постійно говорять про можливість початку таких переговорів. Чесно кажучи, стає страшно.
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04.06.2024 12:58
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Мене вже почали насторожувати голоси практично з кожної праски про право України на самостійне вирішування питання про переговори з Москвою. Ніхто не примушує, але всі постійно говорять про можливість початку таких переговорів. Чесно кажучи, стає страшно.
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04.06.2024 12:58 Відповісти
Що й потрібно було довести. Не будуть вони завжди нас підтримувати, за нас переживати. А найбільше вони думають, як би все закінчилося підписанням чогось таким. Щоб їм було спокійніше жити у майбутньому. Ну що, коли в ЄС вступатимемо!
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04.06.2024 13:04 Відповісти
Ну хоть бы арестованные активы параши нам отдали. все до копейки. понятное же дело, что никаких репараций не будет, в случае мирных переговоров и заморозки конфликта. А так хоть какое-то бабло будет на первое время. Главное не давать эти деньги, Елдаку и кловану
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04.06.2024 13:24 Відповісти
Посол не хотел бы вместо этого бреда обсудить с Ху#лом его претензии на Даугавпилс и на то, что латгальцы- "тоже русские"?
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04.06.2024 13:05 Відповісти
Блд, знову за рибу гроші ...
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04.06.2024 13:07 Відповісти
Недавно Ю.Швець показував на пальцях як статтю у Вашингтон Пост групи журналістів про негатив Дерьмака в РБК препарували з метою обілити ліцо одного із сіамців. І знову РБК вкручує тези мирного,капітулянтського Оманського протоколу. Ясно, що дерьмак приклав руку до інтерв'ю.
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04.06.2024 13:35 Відповісти
Якщо Києва це до Кличка,а де офіційно Україна?
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04.06.2024 13:54 Відповісти
> Латвія підтримає будь-яке рішення Києва...

А Тернополя? А Краматорська?
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04.06.2024 14:09 Відповісти
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04.06.2024 14:45 Відповісти
Краще, ніж ця колишня киянка, не скажеш ...
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04.06.2024 14:47 Відповісти
 
 